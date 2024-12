Varsler ny «Brat Summer»

Et av vår tids største popkulturelle ikoner er bekreftet som toppnavn på Øyafestivalen i 2025. Torsdag 7. august spiller Charlie XCX i Tøyenparken som et ledd i en større festivalturné som også inkluderer Way Out West i Sverige. Med det begynner neste års Øya-plakat å ta form etter at de tidligere har annonsert navn som Chappell Roan, Queens of the Stone Age og Girl in Red på de øvrige dagene under festivalen som varer fra 6.–9. august.

«Brat» er årets ord

Med det limegrønne albumet «Brat» satte den britiske popstjernen Charli XCX, eller Charlotte Emma Aitchison, både farge og navn på sommeren 2024. Det ble en «Brat Summer» hvor det ble fritt fram for både det glamorøse og det søplete, med artisten selv i front som ledestjerne.

«Brat» kan i utgangspunktet bety «drittunge», mens det engelske ordbokforlaget Collins i tråd med Charli XCXs egen betegnelse på ordet, definerte det som en jente med «selvsikker, frisinnet og hedonistisk holdning» da de nylig kåret «brat» til årets nyord i den engelske språksfæren.

Til magasinet Off The Record omtalte Charlie XCX selv ordet som «den jenta som er litt «messy» og som liker å feste, som innimellom sier dumme ting og kanskje bryter sammen, men som tar kontrollen over eget liv». Da Charli XCX selv i positive ordelag omtalte den amerikanske presidentkandidaten Kamala Harris som en «brat», ble definisjonen også toppolitisk og låten «365» tok fyr i Harris-videoer på TikTok.

Mexico Corona Capital Charli XCX performs during the Corona Capital music festival in Mexico City, Friday, Nov. 18, 2022. (AP Photo/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Les også: Storfestival med ny undergrunnsscene

Charlie CXC i Norge

Charli XCX er imidlertid ingen nykommer. «Brat» er artistens sjette album, og hun har gjestet Norge en rekke ganger tidligere, blant annet på Slottsfjell-festivalen to ganger, som oppvarmer for Katy Kerry og på Sentrum Scene. Hun har lenge vært blant de fremste britiske popartistene, kjent for sine energiske konsertsett, og med «Brat» tok hun steget opp i en internasjonal førstedivisjon som fenomen og låtskriver, og er i skrivende stund nominert til hele sju Grammy-priser for albumet.

«Vi veit det er veldig mange som har ønska å se et av 2024s største navn Charli XCX på en norsk scene, og er kjempeglade for at det skal skje på Øya. Dette blir hennes eneste konsert i Norge i 2025», melder Øyafestivalen i pressemeldingen som ble sendt ut torsdag morgen, etter at de kvelden før hadde hintet om bookingen gjennom å legge Øya-kontoene på sosiale medier i den spesielle grønnfargen som pryder «Brat»-albumet.

Les også: Med Astrid S inn i en ny tid for Øya

Girl in Red i Oslo Spektrum. Nå kommer hun til Øyafestivalen neste år. (Mode Steinkjer)

Girl in Red og Chappell Roan

Også bekreftet til Øya-torsdagen er den amerikanske RnB-artisten Montell Fish, eller Montell Frazier som han heter, artisten fra Pittsburgh som med et par album i bakspeilet regnes som et av de store nye talentene innen sjangeren. Fra før er det kjent at Wet Leg spiller denne dagen.

Girl in Red, eller norske Marie Ulven, som i år kunne notere seg en milliard avspillinger av låten «We Fell In Love In October» på Spotify, avslutter hele festivalen lørdag 9. august. Tidligere i høst fylte hun Oslo Spektrum med sin første store innendørskonsert i Oslo, som et ledd i en omfattende turné verden rundt i kjølvannet av albumet «Doing It Again Baby». Konserten på Øyafestivalen blir for øvrig den tredje den norske verdensstjernen holder i Tøyenparken.

Les også: Stor bildesak fra Girl in Red-konserten i Oslo Spektrum

I den andre enden åpnes festivalen onsdag 6. august med en annen av verdens største popartister akkurat nå, Chappell Roan, som i år har hatt sitt store gjennombrudd med låter som «Hot to Go» og «Good Luck, Babe». Da spiller også Texas-trioen Khruangbin.

Queens of the Stone Ages bebudede konsert på Øyafestivalen i år ble avlyst på grunn av at vokalist Josh Homme måtte gjennomgå en operasjon. Det er klart at de gjør opp for fraværet på Øya fredag 8. august 2025, da som toppnavn på en dag som med blant andre Fontaines D.C. framstår som noen hakk tyngre enn de tre øvrige dagene med pop på topp.

Les også: Queens of the Stone Age tilbake til Øyafestivalen