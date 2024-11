Firedagers uke: Sykefraværet gikk fra 50 prosent til under 10

Folk blir syke og utbrente av stress og stort arbeidspress. Småbarnsfamilier får ikke tiden til å strekke til. Ofte opplever de dårlig søvn, helseproblemer, lite fysisk aktivitet og mistrivsel når familie og hektisk arbeidsliv skal kombineres. Kan firedagers arbeidsuke bøte på noen av disse utfordringene?

En tysk undersøkelse der 41 bedrifter var med i et forsøksprosjekt med firedagers uke, viste at ansatte generelt følte seg bedre med færre timer og forble like produktive som de var med en femdagers uke. I noen tilfeller enda mer.

Deltakerne rapporterte betydelige forbedringer i mental og fysisk helse, og viste mindre stress- og utbrenthetssymptomer.

50 prosent syke

Kvalsund Barnehage i Hammerfest slet med bemanning, mangel på vikarer og mange ubesatte stillinger. Sykefraværet var 50 prosent og barnehagen måtte gå til det skrittet å stenge annenhver dag.

– Før tiltaket ble satt i gang, hadde vi et sykefravær på 50 prosent. Vi prøvde å få tak i vikarer, men i Hammerfest kommune er det veldig lav arbeidsledighet. Det er ingen vikarer å hente. I tillegg er vi en distriktsbarnehage som gjør det enda vanskeligere, sier styrer i barnehagen Una Charlotte Øien.

– Vi måtte sikre driften i barnehagen slik at det var trygt og sikkert for barna å være der. Derfor måtte vi stenge 50 prosent. Annenhver dag stengte vi annenhver avdeling, forteller hun.

Økt lønn – kortere arbeidstid

Noe måtte gjøres på grunn av den vanskelige situasjonen. 2. mai innførte Hammerfest kommune 80 prosent arbeid med 100 prosent lønn. I tillegg gir barnehagen en garantilønn 40 000 over tarifflønn i Kvalsund – pluss en signeringsbonus på 50 000 hvis man binder deg for en avtale på to år. Det er et prøveprosjekt som strekker seg over tre år.

– Det har gått kjempebra. Vi har gått fra å ha ekstremt høyt fravær til nesten ingenting. Det har gått som vi håpet, men prosjektet er veldig nytt siden vi bare har holdt på i tre måneder. Vi kan ikke si at det vil fungere i alle barnehager, men for oss fungerer det og vi har det veldig bra med det. Nå er sykefraværet langt under 10 prosent. Nå trenger vi ikke vikarer, for vi har fylt alle stillingene, sier Øien.

Statistikksjef i Nav, Ulf Andersen mener at mangel på arbeidskraft vil gjøre det vanskelig med firedagers arbeidsuke. (Nav)

Vanskelig – trenger arbeidskraft

Statistikksjef Ulf Andersen i Nav er ikke like begeistret for firedagersuke. Han mener at mangel på arbeidskraft i framtiden gjør det vanskelig å innføre firedagersuke. Mangel på arbeidskraft kommer som følge av at vi blir svært mange flere eldre som vil trenge mer helse- og omsorgstjenester. Anslaget fra Regjeringen er en mangel på 180 000 i 2060 for å dekke dette behovet alene.

– Samtidig forventes det kun 75 000 flere sysselsatte som følge av noen flere yrkesaktive utsetter avgangstidspunktet fra arbeidslivet. I det lys virker det nær sagt umulig å forestille seg at Norge kan håndtere dette hvis vi samtidig går til firedagers uke, noe som vil bety at vi jobber 20 prosent mindre. Det tilsvarer 460 000 årsverk, sier Andersen.

– Hvis vi i framtiden får mangel på arbeidskraft, må vi ikke gjøre noe for å rekruttere flere – som for eksempel med firedagers arbeidsuke?

– Vi må gjøre mer for å inkludere flere, blant annet gjennom å tilby et mer fleksibelt arbeidsliv. Men vi trenger ikke alle jobbe mindre for at noen skal få innpass i arbeidslivet og bli inkludert. Behovet for arbeidskraft vil uansett være der i fremtiden, sier Andersen.

Utenfor arbeidslivet

Selv om 685.000 personer i alderen 18–66 år står utenfor arbeidslivet, tror ikke Andersen at kortere arbeidsuke vil kunne få dem inn i arbeidslivet igjen. Det begrunner han med at mange av dem som står på utsiden av arbeidslivet har en helserelatert ytelse, i mange tilfeller uføretrygd. Mange av dem vil kunne jobbe noe, men de færreste vil kunne jobbe firedagers uke. De er uføretrygdede med minst 50 prosent redusert arbeidsevne nettopp fordi de har helseutfordringer som gjør det vanskelig å stå i jobb.

– Mange av de som står på utsiden uten en helserelatert ytelse har nok ønsker om å ha full jobb, men mangler kanskje kompetanse eller språk. Eller de har kun et kortvarig opphold fra arbeidslivet av ulike årsaker. Selv om firedagers uke muligens kan få noen flere inn i arbeid, så vil det ikke oppveie for de 460 000 årsverkene som går tapt fra dagens sysselsatte, sier Andersen.

Roser Kvalsund

Andersen applauderer det de har fått til i Kvalsund, men at dette muligens ikke passer for alle yrkesgrupper.

– Det er flott at de har lykkes med det. Kanskje kan flere arbeidsgivere følge etter hvor dette kan fungere i lignende tilfeller. Men det er stor forskjell på å bruke dette som et virkemiddel i slike situasjoner til å gjøre dette med alle sysselsatte i hele Norge, med de konsekvensene det vil få for landet, sier han.

– I yrker der det er stort arbeidspress og lav lønn, som for eksempel hos barnehageansatte og sykepleierne, slutter én av fem i yrket. Vil ikke 4-dagers uke redusere arbeidspresset og dermed få flere til å stå i jobben?

– Det er fullt mulig å jobbe for eksempel 80 prosent i mange yrker allerede i dag. Det er mange som jobber deltid i Norge, og det valget kan hver enkelt ta selv. Men å på nasjonalt plan kutte arbeidskraft tilsvarende 460 000 årsverk lar seg ikke hente inn igjen gjennom at vi alle står noen år lenger i arbeidslivet. For å gå i balanse på det måtte alle kanskje jobbe 10 år lenger enn i dag, sier Andersen.

Tungt i barnehager

Mange steder sliter barnehagene med bemanningen og dette har resultert i Barnehageopprøret som blant annet har satt søkelyset på hvordan bemanningsnormen blir brutt gang på gang. I Kvalsund er de strålende fornøyde med firedagers uke. Styrer Una Charlotte Øien ble overrasket over politikerne som iverksatte tiltakene og tror at dette kan være løsningen for mange barnehager i Norge.

– Jeg tror det er et bra tiltak for å få barnehagene fram i lyset. Om det er veien for alle barnehager, det vet jeg ikke, men jeg tror politikerne må begynne å se barnehagen som en viktig del av samfunnet. Jeg ble overrasket og veldig fornøyd med politikerne som har satset på barnehagene. For kommunepolitikerne har vært i en veldig tung og presset situasjon, sier Øien.

– Jeg vil anbefale dette for andre barnehager. Og så vil jeg anbefale at politikerne setter flere folk inn i barnehagene, punktum. For arbeidspresset er høyt. Det kan man ikke legge seg skjul på, sier hun.

