VG: Helsekomiteen vil vedta regjeringens nye abortlov

Det bekrefter SV og Rødt til VG etter møtet i komiteen der innstillingen ble avgitt tirsdag.

Det har vært uenighet hvor grensen for selvbestemt abort bør være. Mens enkelte har ment at grensen bør være på 12 uker, har andre tatt til orde for å utvide den 18 uker.

En tredje gruppe har gått inn for at det bør følge obligatorisk veiledning for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Kristelig Folkeparti har reagert kraftig på at deres trofaste støttespiller i mange saker, Sp og Høyre, har fristilt sine representanter. Også i Frp står stortingsrepresentantene fritt til å stemme hva de selv mener.

Dermed ser det ut til at regjeringens forslag om en utvidelse til 18 uker vil gå gjennom i Stortinget.

Ifølge en opptelling NRK gjorde i sommer, ligger det an til at regjeringens forslag om 18 uker vil få flertall.

Et annet omstridt tema i forslaget til den nye loven har vært at det også foreslås at fosterreduksjon defineres som abort, og at gravide kvinner dermed selv kan ta stilling til det fram til uke 18 uten innblanding fra nemnd.

Fosterreduksjon vil si et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingsvangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller flere av de andre fostrene.

