Norske jordbær smaker ikke som før – mindre «korona» får skylda

Norske jordbær er ofte et sikkert sommertegn, og nordmenn over hele landet strømmer til dagligvarekjedene og jordbærbodene for å sikre seg en kurv.

Samtidig kan man kanskje ense en litt sur ettersmak – bokstavelig talt.

Jordbærdyrkingen har nemlig forandret seg mye de siste årene. Det finnes både flere jordbærsorter nå enn tidligere, samt ulike måter å dyrke jordbærene på.