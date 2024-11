Valgte bort Tajik og framtida

Det hjalp ikke at det ble hevdet fra talerstolen at Hadia Tajik hadde kreftene som skulle til for å redde jordkloden og slå tilbake høyrekreftene. Intet mindre. At Ap trengte de beste blant oss, eller at hun er «mer populær enn Arbeiderpartiet i Oslo».

Oslo Arbeiderparti vendte sin mektige tommel likevel ned for Tajik og gikk for Kamzy Gunaratnam. 108 stemmer for Tajik og 124 for Gunaratnam i et møte med historie i lufta. Østlige bydeler, fagbevegelsen og ungdommen ønsket henne. VGs kommentator Hans Petter Sjølis førsteutkast hadde tittelen «Tajiks triumf». Det endte med «Tajiks triste tap».

De søkte tryggheten Tajik inngir

I Gunaratnam får Oslo Arbeiderparti en glitrende kandidat. En som kjenner byen, som er født og oppvokst her, med røtter i Groruddalen, som har et stort, oppriktig og brennende hjerte. For by og fagbevegelse.

I Tajik mister Arbeiderpartiet en glitrende kandidat. Med mer erfaring enn de fleste i partiet og med et større potensial til å lede både parti og land. En leder og politiker med det som kanskje må kalles større format. Og ikke minst, kunne være en bærende del av grunnmuren partiet må bygge på i det som mest sannsynlig blir en opposisjonstilværelse fra neste høst. Det hjalp ikke at hun ønsket «å gi sine beste år til Oslo».

Et stort flertall av nominasjonskomiteen så nettopp dette, at Tajiks krefter og allsidighet, kapasitet og gjennomføringskraft, var avgjørende å ha med videre i det som flere ganger ble omtalt som kampen mot høyrekreftene fra talerstolen. Av leder for nominasjonskomiteen ble det trukket fram at hun var en av få som kunne hamle opp med Listhaug og Solberg i debatt. De ønsket å ha henne med seg inn i en uforutsigbar og farligere framtid. De søkte tryggheten Tajik inngir.

Det var derfor en slags desperasjon i Rina Mariann Hansens bønn til forsamlingens 234 stemmeberettigede. Nominasjonskomiteen ville ha med seg Hadia Tajik i «krigen», men fikk nei. Komiteens ene tapre motstemme vant fram.

Paradokset er at valget kan være bra og riktig for Oslo, som fortjener og trenger en Kamzy, en groruddøl og en fighter, men er dårlig nytt for et Arbeiderparti i krise. Som burde hatt begge kandidatene med seg framover. Adjø til Tajik vil svekke partiets muligheter til å vinne valget i 2025 og vil bety at partiet ikke får slått maksimalt fra seg i opposisjon.

Hva som nå skjer med Tajik, er usikkert. Hun sier hun skal søke jobber. Orker hun mer politikk. Orker hun mer Arbeiderparti? Etter å ha blitt kastet som statsråd og nå ikke engang er ønsket på Stortinget.

