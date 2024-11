Hvor mye biff må Macron svelge for at Scholz skal få selge en BMW?

EU-kommisjonen vil gjerne ha på plass handelsavtalen med Mercosur-landene i Sør-Amerika før Donald Trump inntar Det hvite hus. Det kan bety etterlengtede muligheter for tysk bilindustri, men bønder særlig i Belgia, Frankrike og Italia sier nei. Grunnen er blant annet avtalens økte importkvoter for storfekjøtt.

Den franske presidenten Emmanuel Macron sier nei. Den tyske, hardt pressede forbundskansler Olaf Scholz sier ja. Miljø- og klimaorganisasjonene vender tommelen ned, fordi de mener avtalen kan undergrave EUs klimamål. Illsinte bønder varsler flere demonstrasjoner som lammer byer og trafikk på motorveiene i Europa. Det handler om en avtale mellom EU og Mercosur som det har vært forhandlet om i 25 år. Men nå haster det. EU trenger noen venner i verden med Trump på vei inn i det hvit hus og et stadig mer trøblete forhold til Kina.

Det store spørsmålet er om Frankrike klarer å samle nok stemmer i EUs ministerråd til å blokkere avtalen. Tautrekkingen pågår for fullt.

Hvor mange biffer er en BMW verdt?

Mercosur består av Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay og Uruguay. Dette er et betydelig marked, 280 millioner mennesker, for produkter fra EU, deriblant industriprodukter som biler og maskiner. Disse møter i dag høy toll, som avtalen vil redusere. Men prisen for det er blant annet at EU vil slippe inn rundt 100 000 tonn storfekjøtt i tillegg til de 200 000 tonnene som alt kommer inn i EU til en lav tollsats. Totalt 300 000 tonn som utgjør rundt 1,2 prosent av konsumet av storfekjøtt i EU.

Det mener franske bønder vil ødelegge markedet, fordi kjøttproduksjonen i Mercosur er billigere enn i EU, blant annet som følge av lavere standarder for helse, miljø og sikkerhet. I vår var det store demonstrasjoner både i Frankrike og Brussel. Bøndene frykter at de skal «bli solgt ut» og at et svekket Frankrike ikke klarer å stå imot.

Men EU-kommisjonen har forsøkt å sukre avtalen, for å møte interne kritikere.

EU har i avtalen krevd at det skal inn formuleringer om bærekraft. Det betyr i praksis at for eksempel Brasil må kunne bevise at landbruksprodukter som kjøtt og soya ikke er produsert på områder der det tidligere var regnskog. Noe som eksportører ifra Sør-Amerika kan oppfatte som et handelshinder.

Miste USA – vinne Mercosur

Når Trump inntar Det hvite hus 20. januar, frykter EU at han vil øke toll på EU-varer, ikke minst tyske biler. EU-kommisjonen har slått fast at den har som mål å få avtalen på plass innen utgangen av dette året, nettopp for å sikre EU viktige markeder. I tillegg er Mercosur et område der konkurransen fra Kina øker, og det er det viktig for EU å demme opp for. Mange observatører frykter at Mercosur ikke lenger vil ha tålmodighet med EU og vende seg til Asia. Nylig inngikk de avtale med Singapore.

Den største delen av Mercosur-eksporten til EU var mat og levende dyr 32,4 prosent av den totale eksporten i 2023 og mineralprodukter utgjorde 29,6 prosent. Det siste er viktig.

I dag er EU avhengig av import av blant annet råvarer som er viktig for det grønne skiftet. Avtalen med Mercosur gir EU muligheten til å diversifisere sine kilder til viktige kritiske mineraler som trengs for å lage batterier, solcellepaneler, bygge vindenergi og skape grønt hydrogen. Kort sagt kan den bli viktig for tempo i det grønne skiftet, slik Euronews nylig skrev.

Bryter med klimamålene

Klima- og miljøbevegelsen er skeptisk til avtalen, fordi den mener den er i strid EUs egne klimamål. I en juridisk vurdering, betalt av Greenpeace, konkluderes det med at disse bruddene er så alvorlige at saken kan havne i EU-domstolen. Men det fordrer at medlemsland eller Europaparlamentet anlegger sak. I likhet med andre kritikere av avtalen, sier den juridiske utredningen at Mercosur-avtalen kan øke avskoging og øke utslippene fra drivhusgasser.

Flere miljøorganisasjoner er også kritisk til at avtalen kan føre til gruvedrift i strid med miljøet og urfolks rettigheter. De Grønne i Europaparlamentet kaller avtalen en «dinosaur» i dagens klimasituasjon.

Det største partiet i Europaparlamentet, konservative EPP, ber om at man raskest mulig får på plass avtalen.

Efta egen avtale

En avtale mellom EU og Mercosur vil ikke direkte påvirke Norge eller de andre Efta-landene. Men Efta-landene, Norge, Sveits, Island og Liechtenstein, forhandler også med Mercosur. Sist måned var den norske næringsministeren Cecilie Myrseth (Ap) i Brasil. Der var Efta-avtalen tema i samtalene.

Avtalen ble satt på vent for noen år siden. I likhet med EU-siden er det en del utestående ting, blant annet formuleringer om bærekraft. I tillegg til regler for vinimport, opprinnelsesregler og immaterielle rettigheter. Målet er å få avtalen mellom Efta og Mercosur på plass innen utgangen av dette året, omtrent samtidig med EU håper å ha sin avtale klar.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.