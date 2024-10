Fant eventyrlig skattkammer fylt med skjeletter: – Svært sjeldent

I hjertet av oldtidsbyen Petra i Jordan, uthugget i rosa sandsteinsklipper, ligger et forseggjort monument kjent som Khaznah, eller Skattkammeret. Under dette byggverket har arkeologer nylig oppdaget en grav med minst 12 menneskeskjeletter og gjenstander som anslås å være minst 2000 år gamle. Ifølge CNN har arkeologer, ledet av Dr. Pearce Paul Creasman, administrerende direktør ved American Center of Research, avdekket den eldgamle graven.

Ekspedisjonen har studert skattkammeret etter mange års spekulasjoner om at de to gravene som ble funnet under monumentets venstre side i 2003, ikke var de eneste hemmelige underjordiske kamrene. Men den teorien hadde ikke blitt bekreftet – før nå.

Les portrett av Einar Selvik: – Jeg er opptatt av å ikke klatre i trær som ikke har røtter (+)

Som virkelighetens Indiana Jones

Dr. Pearce Paul Creasman og teamet hans utførte tidligere i år en bakkepenetrerende radar – en fjernmålingsteknikk som bruker radarpulser til å oppdage objekter under bakken – for å se om de fysiske trekkene på venstre side, der de opprinnelige gravene ble funnet, stemte overens med dem på høyre side. Deteksjonene avslørte sterke likheter mellom de to sidene, og det var det beviset de trengte for å få tillatelse fra den jordanske regjeringen til å grave under statskassen.

Khazneh, eller skattkammeret, i Petra i Jordan er valgt ut som et av verdens syv nye underverker. Nå viser det seg at det finnes spennende skatter under bakken her. (KEVIN FRAYER/AP)

Sammen med et filmteam gravde teamet ut den nyoppdagede graven i august. Men den virkelige overraskelsen var det som lå inne i graven. Mens mange graver som avdekkes i Petra, er tomme eller forstyrret, var dette kammeret fylt med komplette skjelettrester og gravgods av bronse, jern og keramikk. Den intakte graven som ble funnet under skattkammeret, gir et sjeldent innblikk i livet til nabatæerne, de gamle arabiske nomadene som levde i ørkenriket fra det fjerde århundre f.Kr. til år 106 e.Kr.

Les også: – Et Oslo-byråd som vil slippe biltrafikken løs (+)

Svært sjeldent

«Dette er et svært sjeldent funn – i løpet av de to århundrene arkeologene har undersøkt Petra, har de ikke funnet noe lignende før», sier Gates. «Selv foran en av de mest berømte bygningene i verden er det fortsatt store oppdagelser å gjøre.»

Oppdagelsen kommer, ifølge NBC News, mer enn to tiår etter at lignende graver ble funnet på den andre siden av det berømte skattkammeret, også kjent som Al Khazneh, som er et av verdens sju underverker og står på UNESCOs verdensarvliste.

Helge Simonnes: I møte med Trump-familien er det lett å bli mistenksom

Les kommentar om landslaget: Norsk kollaps på første klasse (+)

Les også: – Bedre å ta bilferie til Danmark og se sjiraffer der enn å dra til Afrika (+)

Les også: Den siste reisen i en kiste av sopp, papp eller trevirke? (+)