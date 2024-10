Trump i aborttrøbbel

Abortsaken var en av hovedgrunnene til at Donald Trump fikk så sterk støtte fra kristne velgere i 2016. USAs mektige pro life-bevegelse var fra seg av begeistring over det Trump skulle få til for å få has på landets liberale abortpraksis.

På føderalt nivå i USA er ikke abort regulert ved en lov, men derimot har selvbestemt abort vært fundert på Roe vs. Wade-kjennelsen i amerikansk høyesterett tilbake i 1973. Det var kun en ny kjennelse fra høyesterett som kunne endre på dette, og Trump så hvilken stemmesanker det kunne bli om han lovte velgerne å utnevne konservative høyesterettsdommere.

Det helt usannsynlige skjedde. Gjennom tilfeldigheter og dommere som døde fikk Donald Trump mulighet til å utnevne tre høyesterettsdommere i løpet av sine fire år i Det hvite hus. Det er kun ni personer i USAs høyeste rettsorgan, og svært mange av dem sitter i embetet til sin død. Mange kristne pro life-aktivister tenkte at Vårherre selv måtte hatt en finger med i spillet når Trump fikk anledning til å utnevne så mange dommere.

Etter valgseieren i 2016 var det skyhøye forventninger til hva Trump kunne få gjort med abortspørsmålet. Dette kom blant annet til uttrykk under en middag som presidenten holdt for en stor gruppe pastorer i Det hvite hus i slutten av august 2018. Hensikten med middagen var ifølge Trump «å hedre det evangelikale lederskapet».

Oppkjøringen til valgkampen i 2020 var i gang, og det var fortsatt viktig å holde seg på god fot med denne store velgergruppen.

Det manglet ikke på selvskryt fra Trump. Selv om han på dette tidspunkt kun hadde fått utnevnt én dommer, siterte han en av middagsgjestene med følgende ord: «Som en av våre store pastorer nettopp sa, du har faktisk gitt oss mer enn du har lovet». «Jeg tror det er sant», fastslo presidenten.

To år senere var løftet overoppfylt. Før valget i 2020 fikk Trump på rekordtid presset gjennom utnevnelsen av en tredje konservativ dommer, men det var først to år senere, sommeren 2022, at en ny abortkjennelse fra Høyesterett forelå. Den nesten femti år gamle beslutningen fra 1973 var dermed opphevet.

Den ene republikanskstyrte delstaten etter den andre sto klare til å vedta nye og mer restriktive abortlover. Trump hadde nok ikke forutsett hvilke problemer det skulle gi han i valgkampen i 2024. Det viste seg at flertallet av velgerne ikke likte de sterke innstrammingene. Medieoppslag om uverdige forhold dominerte. Abort hadde blitt et godt kort for Demokratene.

Det tok skikkelig av da Kamala Harris ble presidentkandidat på ettersommeren. Ifølge Norsk Telegrambyrå viser en undersøkelse som ble offentliggjort for et par dager siden at kvinner under 30 år anser retten til selvbestemt abort som den viktigste valgkampsaken.

Trump har alltid vært en opportunist når det gjelder abort, og når han ser at dette kan bli en tapersak, er han seg selv lik.

Det er ikke blant unge, kvinnelige velgere Trump har flertallet av sine støttespillere, men kampanjefolkene hans frykter at holdningene kan spre seg til eldre, og i særlig grad kvinnelige velgere. Trump har alltid vært en opportunist når det gjelder abort, og når han ser at dette kan bli en tapersak, er han seg selv lik. Han har tonet ned abortretorikken, og en god del pro life-velgere kjenner på skuffelse over det tydelige lavere engasjement i 2024-utgaven av Donald Trump. Det gjør ikke saken bedre at Trumps kone, Melania Trump, fem uker før valget ga ut en bok der hun går inn for selvbestemt abort.

I møte med Trump-familien er det lett å bli mistenksom. Av frykt for å miste mange evangelikale stemmer kan ikke Trump si rett ut at han har endret mening om abort, men kona Melania kunne ta rollen i å være lynavleder for mange amerikanske kvinner som mener at det er blitt uverdige aborttilstander i mange republikanske delstater.

Trump er vel vant til å møte seg selv i døren og har hatt en fabelaktig evne til å ri av stormer, men han liker neppe at den tidligere vinnersaken er blitt snudd slik på hodet.

