Kvinnen som anklaget prins Andrew for overgrep, er død

– Det er med fullstendig knust hjerte vi kunngjør at Virginia gikk bort i går på gården sin i Western Australia, sier familien i en uttalelse til NBC News.

– Hun døde av selvmord etter å ha vært offer for seksuelt misbruk og menneskehandel gjennom hele livet. Hun var en tøff kriger i kampen mot overgrep og menneskehandel, Hun var et lys som ga mange ofre et løft. Til slutt ble byrden av overgrepene for tung å bære, sier familien videre.

Også flere andre medier melder om dødsfallet natt til lørdag.

Giuffre var 17 år gammel da hun møtte Epsteins partner og ekskjæreste Ghislaine Maxwell sommeren 2000. I 2009 saksøkte hun dem for å ha rekruttert henne inn i et liv der hun ble utsatt for seksuell handel mens hun var mindreårig. Saken endte med forlik.

Prins Andrew, Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell. (AFP )

To år senere gikk hun offentlig ut og fortalte sin historie. Avisen Mail on Sunday publiserte saken, inkludert et bilde av Giuffre sammen med prins Andrew, kong Charles' yngre bror.

I et rettsdokument fra desember 2014 fortalte Giuffre at hun ble sendt til den britiske prinsen tre ganger mens hun var 17 år gammel. Fire år senere saksøkte hun ham og anklaget ham for seksuelle overgrep, noe han benektet.

Giuffre inngikk senere forlik med både Epstein og prins Andrew.

Epstein tok sitt eget liv mens han satt fengslet i påvente av en rettssak der han var tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på titalls mindreårige jenter mellom 2002 og 2005.