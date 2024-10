Mann likte ikke egen kvinneavdeling på treningssenteret

Mannen likte det så dårlig at han klage treningssenteret inn for diskrimineringsnemnda for kjønnsdiskriminering. Nemnda har nå fastslått at mannen ikke ble diskriminert.

Det var i mai 2023 at kundene på treningssenteret fikk beskjed om at senteret ville utvide med en egen avdeling forbeholdt kvinner i underetasjen, samtidig som de fortsatt kunne trene i resten av senteret.

Burde betale mer

Klageren reagert på at kvinner fikk egen avdeling samtidig som de betalte samme pris som menn. Han mente at kvinner som brukte kvinneavdelingen burde betale mer. Han mente også at hvis noen kvinner synes det er ubehagelig å trene foran menn, burde man heller gjøre andre tiltak som å sette opp plakater med kontaktinformasjon og en oppfordring til å melde ifra om ubehagelig oppførsel, heller enn å forskjellsbehandle på grunn av kjønn, ifølge dommen i Diskrimineringsnemnda.

Flere medlemmer

Treningssenteret ønsket primært å få flere personer i aktivitet. Noen kvinner ønsker ikke å eksponere seg for menn i treningssammenheng, mens noen kvinner ikke kan «vise» seg sammen med menn av religiøse årsaker. Etter utvidelsen med egen kvinneavdeling opplevde treningssenteret en betydelig økning av medlemsmassen og kvinner med minoritetsbakgrunn utgjorde en vesentlig del av de nye, ifølge dommen.

Nemnda slo kort fast at det utvidede tilbudet for kvinner var en direkte forskjellsbehandling av menn, på grunn av kjønn. Det sentrale spørsmålet i saken var om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig, fordi unntaksvilkårene i loven var oppfylt.

Nemnda kom til at forskjellsbehandlingen var saklig. De pekte på at formålet med opprettelsen av en egen avdeling utelukkende for kvinner, var å få flere kvinner til å trene. Dette ble underbygget med at senteret hadde inngått en avtale med en kvinnegruppe for minoritetskvinner, som hadde tilført treningssenteret et betydelig antall kvinner med minoritetsbakgrunn. Opprettelsen av den nye avdeling var derfor i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens formål, og dermed saklig, ifølge dommen i Diskrimineringsnemnda.

