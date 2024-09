Vraket bilen i fylla to ganger på to uker

BERGEN (Dagsavisen): Mannen drev fortsatt og betalte ned på boten fra forrige promilledom, da han en søndagskveld i februar i år krasjet en varebil inn i en tunnelvegg.

For politiet som kom til stedet, ble det raskt klart at sjåføren både manglet førerkort og edruelighet. En blodprøve tatt på legevakten to timer etter ulykken, viste at han hadde 2,32 i promille.

Notorisk

Et søk i mannens strafferegister viste at dette ikke var første gangen han hadde sittet beruset bak rattet.

Senest i desember 2023, altså to måneder tidligere, ble han dømt for en fyllekjøringsepisode. Og to måneder før der igjen, i oktober, ble han dømt for enda et tilfelle. Førerkort hadde han ikke hatt siden mai.

De to dommene fra 2023 medførte at han hadde store summer å betale i bøter. Mye tydet på at bøtegjelden ville bli større med den ferske fyllekjøringsepisoden.

Men 16 dager senere måtte politiet rykke ut igjen. Denne gangen til en trafikkulykke i Arna i Bergen. Bilen hadde kjørt rett fram i en sving og meid ned et skilt før den stanset i grøften. Bak rattet satt den samme mannen, med en promille på 2,41.

– Høy fare for andre

Denne måneden møtte mannen i Hordaland tingrett, hvor han tilsto uforbeholdent de to tilfellene i februar. Retten påpekte alvoret i saken:

«(...) Promillen ved begge forholdene var svært høy. I tillegg medførte kjøringen høy fare for andre medtrafikanter. (...) Det er helt utvilsomt at det må reageres med ubetinget fengsel.» skrev retten i dommen.

Påtalemyndigheten hadde bedt om 90 dager i fengsel, noe retten sa seg enig i. Men aktor hadde også bedt om 80.000 kroner i bot, og her fikk retten et problem.

Trekk for gamle bøter

For bøter beregnes ut fra den domfeltes inntekt, og den hadde fått et betydelig fall siden siste dom.

I tillegg var mannens månedlige utbetalinger ilagt automatisk trekk for å betale de forrige fyllekjøringsbøtene.

Likevel var det ingen vei utenom bot, som ble satt til 35.000 kroner.

Samtidig ble mannen fradømt førerkortet for alltid. Det betyr imidlertid ikke at han aldri får førerkortet tilbake, men at han etter en minstetid på fem år kan søke om å få førerretten på nytt.

