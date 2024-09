Hvordan har vi det på jobben? En ny oversikt gir en rekke svar

Det kommer også tydelig fram at det ikke står bra til med den psykiske helsa blant de yngste arbeidstakerne. Det viser en ny faktabok fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Aldersgruppen 25 til 34 år opplevde en av fire (26 prosent) psykiske plager på grunn av jobben. Det er en tredobling på ti år.

I aldersgruppen 55 til 66 år forteller 13 prosent at de opplever psykiske plager på grunn av jobben.

Skremmer LO

Tallene skremmer nestleder i LO, Steinar Krogstad. Spesielt fordi det er snakk om ungdom.

– Samtidig er dette det området vi vet minst om i dag. Er det fordi flere jobber i bransjer som jobber med mennesker, eller er det en større åpenhet i dag om psykiske plager, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Han satt i salen og fulgte nøye med da direktør i STAMI, Therese N. Hanvold la fram det enorme heftet om status for norsk arbeidsmiljø og helse. Denne rapporten kommer bare ut hvert tredje år.

Internasjonal trend

Krogstad mener økningen av psykiske plager blant unge ikke er noe særnorsk fenomen, men at det er en internasjonal trend.

– Det er utmattethet som skyldes at man ikke fikser jobben. Men man kan også spørre seg om ikke dette skyldes at mange ungdommer havner i et arbeidsliv som ikke er dekket av tariffavtaler, tillitsvalgte eller verneombud. Det er nye bransjer som ikke er opporganisert ennå, sier Krogstad.

– Det fører til at du har mindre grenser på jobben, dårligere tilrettelegging og lite regulert arbeidstid. Vi må se på om dette er en del av årsaken.

Krogstad utelukker ikke at dette er mat for forhandlingene om avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA).

Dette er en avtale mellom blant andre LO, NHO og staten med sikte på lavere sykefravær.

– Det vil nok bli nevnt her også. Vi skal identifisere hovedutfordringene. Dette er en av de, mener Steinar Krogstad.

Sosiale medier

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener vi må ta inn over oss at den generasjonen som er født rundt årtusenskiftet, har noen særtrekk. Det må vi forholde oss til som arbeidsgivere, beslutningstakere, som politikere og foreldre på veldig mange måter, sier hun til FriFagbevegelse.

– Det denne boka hjelper oss med, er å finne veier fram til mål nå det kommer til å jobbe enda bedre med arbeidsmiljøet, poengterer hun.

– At så mange oppgir at de har psykiske plager, gjør meg urolig.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna la fram sine tanker om faktaboken som hun fikk overrakt. (Helge Birkelund)

Men hvis vi klarer å gi de rett hjelp til rett tid, og holder fast ved de slik at de ikke havner på utsiden, tror jeg vi kan lykkes både med å inkludere flere og ikke støter så mange ut som vi gjør i dag, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

– Jeg er veldig urolig for at vi gir unge mennesker en varig ytelse som svar på et midlertidig helseproblem. Da støter vi de ut for livet, hvis de ikke gjør noen grunnleggende endringer. Derfor har regjeringen nylig lagt fram en rekke grep for å inkludere flere og få flere i jobb, legger hun til.

Arbeidsministeren har en klar tanke om hva som skjedde nettopp i 2013. Etterpå økte andelen med psykiske plager.

– Det som skjedde på denne tiden var at smart-telefonen kom for fullt. Den har stor betydning for hvordan vi har det både på jobb, i livet og i hjemmet. Den har også hatt store konsekvenser for arbeidsplassen, sier Tonje Brenna til FriFagbevegelse.

Faller utenfor

Direktør i STAMI, Therese N. Hanvold stadfester at stadig flere faller helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

– Utenforskapet skaper stadig store utfordringer. Flere trenger velferd og færre bidrar til velferden, sier hun.

Hanvold understreker imidlertid at bildet ikke er helt svart:

– De aller fleste trives godt på jobben. Åtte av 10 svarer at de gjør det. Men det handler om mye mer, mener hun.

Therese N. Hanvold er direktør for Stami, som onsdag la fram den store faktaboken om norsk arbeidsliv. (Helge Birkelund)

Trivsel kontra miljø

Hanvold trekker fram frisører som et godt eksempel på at det å trives på jobb ikke er synonymt med et godt arbeidsmiljø.

– Frisører scorer høyest på jobbtilfredshet. Arbeidsmiljøet deres har større utfordringer. Frisører er yrkesgruppen med høyest fravær grunnet muskel- og skjelettplager, sier Hanvold.

Hun viser til nye utfordringer:

– Vi har fått mye mer emosjonelle utfordringer, mener Hanvold.

– Helsetjenestene vokser, flere står i direkte kontakt med mange. Å jobbe med mennesker kan være meningsfullt, men forskning viser at det å undertrykke egne følelser i møte med andres sorger og frustrasjon, er emosjonelt krevende. Og kan gi psykiske lidelse, sier Therese N. Hanvold.

Det som gjerne går igjen som negative hendelser på arbeidsplassen, er mobbing, vold, hets, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Seks av ti som varsler om trusler er kvinner. Sju av ti som utsettes for vold er kvinner, forteller Hanvold.

En av tre

Faktaboken gis ut samtidig som arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sitter midt oppe i forhandlinger om en ny IA-avtale, og i en tid hvor man har slått fast at sykefraværet er for høyt.

---

Her er noen av de andre funnene i faktaboken:

En av tre oppgir at det er forhold ved jobben som er årsaken til sykefraværet.

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager står for over 60 prosent av legemeldt sykefravær over 16 dager.

Vernepleiere, sosialarbeidere, og barnehagelærere står for de fleste av sykefraværet knyttet til psykiske plager.

---

Brenna om arbeidslinja

Tonje Brenna er glad for alt faktagrunnlag hun kan få.

Hun minner også om utfordringen vi står overfor:

– Den eneste aldersgruppen som vokser fram, over nå er de over 66 år. Derfor er jeg så opptatt av arbeidslinja og at vi skal få flere i jobb og færre på trygd. 600 000 står utenfor arbeidslivet. Mange av de kan og vil jobbe.

Brenna minner om at hele 65 prosent av landets egentlige formue er arbeidskraften.

