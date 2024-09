Syke bonuser

En barnehage på Østlandet har funnet en spesiell metode for å holde sykefraværet nede, ifølge Dagens Næringsliv: De ansatte får en bonus på 700 kroner for hver egenmeldingsdag de ikke tar ut. Barnehagen har langt lavere fravær enn landsgjennomsnittet. Hittil i år er det egenmeldte sykefraværet på én prosent, mens langtidssykmeldingen er på tre prosent, ifølge DN.

Det er en skuffende passiv holdning fra en fremtredende politiker i Arbeiderpartiet.

Det er positivt at barnehagen har lyktes med å holde sykefraværet nede. Det er likevel ingen gladnyhet at folk betales for ikke å være syke. Ordningen fungerer i praksis som en omvendt karensdag. Karensdagen, som blant annet svenskene har innført, er en ordning der arbeidstakeren ikke får betalt for første sykedag.

Steinar Krogstad, andre nestleder i LO, går hardt ut mot ordningen DN skriver om. Han mener den straffer de syke og kan være giftig for arbeidsmiljøet. Det er en holdning vi stiller oss bak.

Arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna, derimot, sier hun «støtter alle incentiver bedrifter måtte ta for å få ned sykefraværet», og understreker at partiene i arbeidslivet står fritt til å avtale ordninger for lønn og bonus. Det er en skuffende passiv holdning fra en fremtredende politiker i Arbeiderpartiet.

Det er nedslående at Arbeiderpartiet er så «pragmatisk» og «næringsvennlig» at det politiske kompasset tilsynelatende ikke fungerer. Den norske sykelønnsordningen skal garantere at arbeidstakere har en trygg inntekt, også i perioder med sykdom. Ordningen Brenna støtter fungerer omvendt. Det sier dessverre sitt at NHO uttrykker større skepsis til bonusmodellen enn arbeidsministeren.

Den aktuelle barnehagen har andre ordninger som trolig er vel så viktig for det lave sykefraværet. Arbeidsdagen tilpasses den ansattes dagsform, og daglig leder løfter fram et godt arbeidsmiljø og at den ansatte nyter både stort ansvar og mye frihet. Dette er udelt positive tiltak, som vi gjerne skulle sett at en Ap-statsråd heller løftet fram.

Fagbevegelsen, arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker må bidra med sitt for å få ned sykefraværet. Et bredt tiltak av virkemidler må vurderes. Men sykdom skal ikke straffes økonomisk – enten det skjer ved positivt eller negativt fortegn. Det forventer vi at en av de fremste representantene for Arbeiderpartiet sier seg enig i når hun får tenkt seg litt om.

