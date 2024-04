Brenna vil ikke være «snillisme-minister»

– Vi må ikke la være å stille krav til folk. Det er bra at folk møtes med krav og forventninger. Men er du så sjuk at du ikke kan jobbe, så skal du motta uføretrygden din med veldig god samvittighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagsavisen.

– Folk må kunne klare seg

Brenna sier dette etter en debatt med Høyres Henrik Asheim i Stortingets spørretime onsdag, der Asheim kritiserte henne for heller å øke nivået på ytelsene, i stedet for å bruke mer penger på å få folk i jobb.

Brenna avviste at regjeringen bruker for lite på arbeidsmarkedstiltak, men sa også fra talerstolen:

– Ingen blir verken friskere eller mer fungerende i samfunnet ved å bli mer fattig. I en tid der prisene øker og folks utgifter øker, så mener jeg det er riktig å vurdere nivået på ytelsene, rett og slett fordi folk må kunne klare seg. President, jeg tror ikke du treffer et eneste menneske som er avhengig av en ytelse i Norge, som mener de har det «for bra».

For alle de på venstresiden som mener Brenna står altfor hardt på den såkalte arbeidslinja i sosialpolitikken, høres dette ut som nye toner fra Aps arbeidsminister. Hun har også vakt oppsikt på grunn av det som Høyres sosialpolitiske talsperson Henrik Asheim i Stortinget omtalte som Brennas «oppgjør med snillismen» i Aftenposten denne uka.

Brenna ble sitert på at hun sa, særlig med tanke på unge som står utenfor arbeidslivet: «Vi må ikke falle for fristelsen til å tro at det å være snill er det samme som ikke å stille krav. Det er misforstått. Velferdssamfunnet er bygget på at alle bidrar etter evne og får etter behov». Men hun la også la til: «De som trenger hjelp, skal få hjelp».

«Misforstått snillhet»

«Snillisme» er ellers et ladet og omstridt politisk begrep i norsk politisk historie, særlig kjent fra da Aps tidligere byrådsleder i Oslo, Rune Gerhardsen, lanserte sin bok «Snillisme på norsk» tidlig på 90-tallet. Wikipedia definerer ellers «snillisme» slik: «Misforstått snillhet som går ut på å være overdrevent forståelsesfull og imøtekommende, ofte av frykt for å ta upopulære avgjørelser».

Brenna avviser at «snillisme» er et ord hun bruker ofte i sin rolle som sjef for regjeringens arbeids- og sosialpolitikk.

– Du vil helst ikke være denne «snillisme-arbeidsministeren»?

– Nei, men jeg står for at vi ikke skal ha misforstått snillhet. Når jeg setter noen tydelig krav til mine barn, og de sier: «Mamma, du er så streng», da sier jeg: «Tusen takk». Fordi jeg mener at det at vi har rammer og forventninger til hverandre, det er noe av det som gjør at mennesker opplever å bli respektert. Det å kunne levere på en forventning fra et menneske, det er en god følelse, sier Brenna.

– Ikke straffe

Arbeidsministeren mener det må bli slutt på at unge utenfor arbeidslivet skal bruke alle sine krefter på å dokumentere at de har diagnose slik at de kan få inntekt fra uføretrygd.

De bør heller få hjelp til å kunne jobbe så mye de kan, mener Brenna, som om kort tid kommer med en stortingsmelding som blant annet handler om å få flere unge inn i arbeid.

– Vi skal ikke gi opp disse unge menneskene. Men jeg er opptatt av at vi skal få færre inn på ytelse, ikke straffe de som har rett til ytelse, sier Brenna.

