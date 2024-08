Partilederdebatt midt i KrFs mareritt

For den årlige partilederdebatten i Arendal kunne nesten ikke skjedd på et mer dramatisk tidspunkt for Kristelig Folkeparti (KrF): Nyhetssaker om uro, maktkamp og dårlige meningsmålinger. En fraværende og fortsatt sykmeldt partileder Olaug Bollestad, som har fått varsler mot seg for sin lederstil. Hennes stortingsgruppe på tre der to av dem allerede har sagt at de vil ut av Stortinget i 2025.

En av dem er nestleder Dag Inge Ulstein, som torsdag kveld måtte steppe inn som vikar i en partilederdebatt KrF-folket umulig kan ha gledet seg til.

«Olaug er sykmeldt»

Da programleder Fredrik Solvang rett og slett spurte Ulstein: «Hvorfor er du her?», ga en tydelig utilpass partileder-vikar Ulstein uttrykk for at det nå er en vanskelig situasjon for partiet, og at han ikke ønsket å gå inn på varselsaken mot Bollestad.

– Olaug er sykemeldt, og du forstår vel at jeg ikke kan kommentere mer på det, svarte han.

– Om et år, når det er partilederdebatt i Arendal: Er det du som står her da? spurte Solvang.

– Nei. Det gjør jeg nok ikke. Men det var et godt spørsmål! svarte Ulstein, og presiserte at han har sagt nei til gjenvalg, både som stortingsrepresentant og som nestleder.

Dag-Inge Ulstein under torsdagens debatt. (Heiko Junge/NTB)

Økonomi og personellmangel

De andre partiene sendte ikke inn vikarer, men stilte med sine helt vanlige partiledere: Jonas Gahr Støre for Ap, Erna Solberg for Høyre, Trygve Slagsvold Vedum for Sp, Guri Melby for Venstre, Kirsti Bergstø for SV, Sylvi Listhaug for Frp, Arild Hermstad for MDG og Marie Sneve Martinussen for Rødt.

Partilederdebatten kretset rundt hovedtemaene økonomi og kriminalitet, men ble avbrutt av fem dueller mellom de ulike partilederne. Programlederen tok utgangspunkt i at regjeringen har lovet folk bedre råd etter tre år med reallønnsnedgang, og ville finne ut hva som skilte partiene når det gjelder virkemidler og tiltak for å bedre folks privatøkonomi.

Det ble også diskusjoner om kronekursen og om politikerne burde gjøre noe med den, og om regjeringens nylig framlagte perspektivmelding, som viser et skrikende behov for minst 180.000 arbeidstakere innen helse og omsorg.

Bråk i kongehuset

Økonomidiskusjonen ble en periode avbrutt av en duell om kongehusets stilling mellom Rødts Marie Sneve Martinussen og partileder-vikar Dag Inge Ulstein. Bakteppet var voldssaken mot kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby og det kommende, kontroversielle bryllupet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Her leverte Martinussen et prinsipielt forsvar for republikk og demokrati, mens Ulstein leverte et varmt forsvar for kongehuset.

– For vi i KrF heier på, liker og elsker kongehuset, avsluttet Ulstein.

High five for Erna og Jonas

Også neste års statsministerkandidater Jonas Gahr Støre og Erna Solberg ble hentet ut av økonomidiskusjonen for å duellere om Norges anerkjennelse av Palestina. Her mente Solberg at timingen var feil og at Norge blir satt på sidelinjen i Midtøsten-spørsmålet, mens Støre sto på sitt og mente at avgjørelsen fortsatt står seg. De to statsministerkandidatene avsluttet duellen med en litt uventet, men trolig forhåndsavtalt high five.

Statsministerduell foran valget om 390 dager: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. (NTB)

Høy temperatur

Temperaturen økte i studio i Arendal da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Venstre-leder Guri Melby duellerte om rus og rusreform, og når hele panelet etter det debatterte kriminalitet generelt. Den voksende ungdomskriminaliteten sto i fokus, og partilederne måtte klargjøre hva de ville gjøre for få barn som begår kriminalitet bort fra gatene. Dette endte opp i en hissig diskusjon om innvandring som årsaken til kriminalitet.

Etter debatten stimlet pressefolkene rundt Dag Inge Ulstein, etter hans første og trolig siste partilederdebatt. Han vegret seg for å trille terningkast på egen innsats, og ville fortsatt ikke kommentere den alvorlige situasjonen i KrF.

– Jeg syns dette var kjekt å være med på. Fint å få fokus på politikk igjen, sa Ulstein til de frammøtte pressefolkene.

