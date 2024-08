– Jeg vil påstå at han er blitt drept. Jeg får lyst til å spy

BERGEN (Dagsavisen): Mariell Karlsen og familien fortviler etter at katten med det sjarmerende navnet «Admiral Aladdin» måtte bøte med livet mandag.

I helgen var hun, samboeren og de to barna på fem og sju år på helgetur, mens de to kattene deres fikk være alene hjemme i boligen på Toppe i Bergen, forteller hun. I matskålene var det rikelig med mat, og katteluken gjorde at de to kunne gå ut på egen hånd.

Men noe har skjedd i tiden mellom fredag ettermiddag og søndag formiddag. Noe svært alvorlig.

– Da vi kom hjem søndag merket vi at noe var galt med «Admiral Aladdin». Han beveget seg rart og freste da vi plukket ham opp, han som aldri freser. Vi skjønte ikke hva det var, men forsto jo at han hadde vondt et sted, sier Karlsen til Dagsavisen.

Ingen følelse i halen

Den utypiske atferden viste seg også da katten fikk mat, ifølge Karlsen. Han bare nippet så vidt til maten. I tillegg tråkket han på sin egen hale, uten å reagere.

– Da jeg så nærmere på haleområdet, så jeg at det ikke var som det skulle. Halen hang løst, og han merket ikke noe da vi knep i den.

Dagen etter dro familien til veterinæren med «Admiralen».

– Vi trodde jo at han kanskje hadde blitt bitt i halen under et slagsmål med en annen katt, så vi var innstilte på en sprøyte med antibiotika og så hjem igjen. Men den gang ei, sier Karlsen sørgmodig.

For røntgen av bakkroppen avslørte at halen var revet av i skjelettet. Ikke bare det, også sener og nerver var helt ødelagt. Halen hang bare i skinnet.

Grufull mistanke

Mens den sjokkerte familien så på røntgenbildene, spekulerte de i hva som kunne ha forårsaket slike skader. Karlsen konkluderer med at katten må ha blitt mishandlet:

– Hadde han for eksempel blitt påkjørt, ville det ha vært bruddskader og sår. Men det var ingenting av det. Derimot hadde han helt nedskrapte klør. Så jeg tror noen har slengt ham rundt etter halen, og at han har skrapt opp klørene på asfalten enten da han landet eller mens han ble svingt rundt.

«Admiral Aladdin» måtte avlives mandag. Bildet til høyre viser tilstanden på klørne hans. (Privat)

Ifølge Karlsen støttet veterinæren denne teorien. Veterinæren ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken overfor Dagsavisen.

Det skal også ha vært tidligere episoder med dyremishandling i samme bydel, hvor fortvilte dyreeiere har lagt ut grufulle historier på lokale Facebook-grupper. Selv la Karlsen ut «Admiral Aladdins» skjebne på Facebook tirsdag. Der fortalte hun at skadene katten fikk var uopprettelige. Til hele familiens sorg måtte den ni år gamle kosepusen avlives.

– Et alternativ var å amputere halen, men siden nervene til endetarmen også var avrevet, ville han ikke fått et verdig liv, mente veterinæren. Det beste var å avlive ham. For oss var det forferdelig trist og sjokkerende. Dette var vi ikke forberedt på i det hele tatt, og ungene har tatt dette veldig tungt. De forstår ikke hvordan noen kan ha vært stygge med katten deres, når han ikke har vært stygge med dem. De skjønner ikke logikken, og det gjøre vel ingen, sier hun trist.

– Han ble drept

I løpet av dagen vil Karlsen anmelde forholdet til politiet.

Mariell Karlsen måtte sammen med barna og samboeren ta farvel med den ni år gamle familiekatten. (Privat)

– Men jeg har egentlig ikke noe håp om at politiet vil finne ut av det. Men jeg ønsker selvsagt at de skal få en straff. Derfor la jeg ut innlegget på Facebook, både for å finne vitner, og forhåpentlig nå ut til de som eventuelt har gjort dette. For de trodde kanskje det bare var en fantestrek, men de hadde kanskje ikke tenkt at konsekvensene kunne bli slik de ble. Det bør de få vite.

Dagen etter å ha mistet sitt kjære familiemedlem gjennom ni år, er Karlsen i sorg.

– Jeg har lyst til å spy. Jeg vil påstå at han ble drept, av helt unødvendige årsaker. For de som har gjort dette vinner ingenting på det, og lager bare kvalme og sorg rundt seg, raser hun.

Dagsavisen har vært i kontakt med politistasjonen i Bergen Nord, men stasjonsleder Thorbjørn Mørk hadde ikke kjennskap til saken.

– Jeg kan heller ikke på stående fot huske om det har vært noen tilsvarende saker i området, selv om det selvsagt kan ha vært det, sier Mørk.

