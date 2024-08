I sommer har mange ungdommer fått beskjed om å ikke møte på jobb: – Har det skikkelig vondt

Én type henvendelser har dominert på LOs hjelpetelefon i sommer: Fortvilte ungdommer som får beskjed om å la være å komme på jobb fordi det ikke er sol.

Over halvparten av de mer enn 500 henvendelsene hjelpetelefonen har fått i juni og juli gjelder såkalte solvakter.

– Det har rett og slett vært en drittsommer for sommerjobbende ungdom, forteller Erlend Smith Elgesem og Isak Hagaseth Mydske – jusstudentene som tar imot telefonene fra frustrerte unge arbeidstakere.

Tør ikke lage bråk

Gjengangeren er en ungdom som har fått seg sommerjobb, og som har satt av hele sommeren til å tjene penger, noe som kommer svært godt med i en kostbar tid for studenter.

De starter sommerjobben med store forventninger.

Det er bare en hake: Når det ikke er sol, går omsetningen kraftig ned hvis den er væravhengig. Da ringer arbeidsgiveren for å si at du ikke trenger å komme på jobb i dag.

– Mange opplever å bli sendt hjem fra kiosken, campingen eller restauranten når det regner og kundene uteblir. Mange har vært fortvilet over dette. De blir mildt sagt overrasket når de oppdager det. De har grått i telefonen og har det skikkelig vondt. Det kommer som regel som et sjokk at det faktisk fungerer slik; at arbeidsgiveren kan be deg bli hjemme hvis været gjør at det ikke er bruk for deg på jobb den dagen, forteller Elgesem og Mydske.

– Samtidig er de redd for å miste framtidige vakter hvis de «lager bråk» knyttet til dette, legger Elgesem til.

De understreker at det ikke er lov for arbeidsgiver å avtale seg bort fra oppsatte vaktplaner.

– Vaktplanen skal du få to uker i forveien og den skal følges, poengterer Elgesem og Mydske.

Unntaket er arbeidsplasser som har bestemmelser for bortfall av arbeid på grunn av været nedfelt i en tariffavtale.

Hjelpetelefon hele sommeren

Elgsem og Mydske holder til på et lite kontor i selveste åttende etasje på Folkets Hus i Oslo. De sitter rygg til rygg med hver sin mobil og pc og svarer ungdom som er i trøbbel.

Førstnevnte er i sluttfasen av sin juss-utdannelse – mens Mydske har fullført det første året som jusstudent. De er tilsluttet henholdsvis NTL og Handel og Kontor, og begge har vært eller er aktive i AUF.

Begge er over gjennomsnittet interessert og opptatt av arbeidsrett.

Hjelpetelefonen til LO åpen i hele sommerferien. Det er LOs eneste tilbud til uorganiserte.

Erlend Smith Elgesem og Isak Hagaseth Mydske svarer på henvendelsene fra ungdom som støter på trøbbel i sommerjobben. (Erlend Tro Klette )

Uvitende arbeidsgivere

I tillegg til de som rammes av såkalte solvakter, er det flere ting som går igjen hos de som ringer:

• Ingen arbeidskontrakt

• Ingen avtale om pauser

• Brudd på overtidsregler

• Manglende opplæring

• Vet ikke hvem som er verneombud

• Uvitende om sjefens kameraovervåking

– Uten at de vet om det, kan sjefen følge med på kassa, til pauserommet eller for å sjekke om du gjør jobben din. Det er ikke ulovlig å ha kameraovervåking av arbeidsplasser, men vedkommende som overvåkes skal vite om det. Flere melder at de blir kjeftet på og opplever en dårlig tone på arbeidsplassen. Og det er knyttet stor usikkerhet om arbeidsgiveren kan pålegge deg å jobbe overtid, sier Elgesem.

Aller første bud er dessuten at du skal ha en arbeidskontrakt, og du skal få en lønnsslipp når du får din lønn.

– Uansett kan ingen arbeidsgiver kunne forhandle seg vekk fra arbeidskontrakten, poengterer de.

Kun veiledning

Hjelpetelefonen som Elgesem og Mydske betjener kan løse noen problemer der og da.

Avtaleforhold er det kun fagforeningen som kan følge opp. Men Elgesem og Mydske kan gi svært mange råd og veilede de som trenger hjelp.

– Vi går ikke konkret inn i de enkelte sakene. Mange av bruddene vi hører om kommer rett og slett av uvitenhet og manglende kunnskap om reglene, sier Mydske.

– Sommervikarer har rettigheter. Er det noe de lurer kan vi være en god hjelp i forhold til veiledning og informasjon om rettigheter. Et vanlig problem er at sjefen din på sommerjobb selv ikke har satt seg godt nok inn i regelverket, eller ikke vil følge dem, sier Elgesem.

I enkelte tilfeller kan det også være behov for å kontakte politiet, men det hører med til sjeldenhetene.

