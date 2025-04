LO øker pengestøtten til rødgrønne partier

LO har som tradisjon å bevilge penger til valgkampen når det er stortingsvalg.

Bevilgningen til valgkampstøtte henger sammen med at LO mener fagorganiserte er «best tjent med et nytt rødgrønt flertall på Stortinget, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet».

27 millioner kroner

Støtten til partiene bestemmes på LO-kongressen kommende uke.

I dag kom LO-sekretariatet med sitt forslag til hvilke partier som skal få støtte – og hvor mye de skal få.

Her er ledelsens forslag:

Arbeiderpartiet: 20 millioner kroner.

SV: 6 millioner kroner.

Senterpartiet: 1 million kroner.

Det gir totalt 27 millioner kroner i støtte til de tre politiske partiene.

Støtte til Frp og Høyre

Høyre og Frp henter i forkant av valget inn store pengebeløp fra noen av Norges rikeste.

I januar ble det kjent at milliardær Stein Erik Hagen ga 14 millioner kroner til de borgerlige partiene – de største beløpene til Høyre og Frp.

Etter dette har flere andre milliardærer gitt millionbeløp.

Øker med seks millioner

LO øker sine bevilgninger til de rødgrønne med seks millioner kroner fra valgkampen for fire år siden.

Til valgkampen i 2021 vedtok representantskapet i LO (kongressen ble utsatt) å bevilge 23 millioner kroner til de tre partiene.

Den gang fikk Ap 15 millioner kroner, SV fem millioner kroner og Senterpartiet tre millioner kroner.

På LO-kongressen i 2017 ble det bevilget til sammen 13 millioner kroner til de rødgrønne partiene.

Dette var fordelt på 10 millioner til Ap, 2 millioner til SV og 1 million til Senterpartiet.

Sterke krefter

Det finnes sterke krefter som mener LO også bør bevilge penger til Rødt. LO-sekretariatet har ikke innstilt på økonomisk støtte til Rødt.

På representantskapsmøtet som bevilget penger for 2021, kom det benkeforslag om både å gi støtte til Rødt og MDG. Av representantskapets medlemmer, stemte 59 for å gi støtte til Rødt, mens 67 representanter stemte mot.

Dermed tapte Rødt kampen om valgkampstøtte for andre gang på rad.

Sist gang Rødt fikk pengestøtte fra LO var i 2013, da partiet fikk 200.000 kroner i partistøtte fra LO.

Forslaget om å bevilge 1 million kroner til MDG fikk bare 15 stemmer i 2021, mot 111 som sa nei.

Kan bli debatt

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, forklarer vedtaket med at LO også i den neste perioden ønsker et styringsdyktig regjeringsalternativ.

– Men den viktigste årsaken er at det ikke har kommet noen forslag om å gi pengestøtte til Rødt fra forbundene, sier Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

Kan bli debatt

Det kan bli debatt på kongressen om økonomisk støtte til Rødt, da flere forbund i LO gir dem økonomisk støtte. Blant annet Fellesforbundet og NNN.

I forslaget til den fagligpolitiske uttalelsen overfor Kongressen, heter det at «LO-kongressen mener LO fortsatt må samarbeide med Arbeiderpartiet om å styrke det fagligpolitiske samarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. LOs 26. ordinære kongress slår derfor fast at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt rødgrønt flertall på Stortinget, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet».

