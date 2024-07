DeLillos inviterer til enda en bursdagsfest

For to uker siden annonserte deLillos en stor markering av gruppas 40-årsjubileum, lørdag 7. juni 2025, i den bortgjemte parken Frøyas Have på Skarpsno i Oslo. Billettene forsvant i løpet av et par dager. Men, som de kunne sagt det selv, festen er ikke over, det er kake igjen. Nå blir det ekstrabursdag dagen etter.

– At denne konserten ble utsolgt så fort hadde jeg aldri regnet med, sier Lars Lillo-Stenberg i en pressemelding.

7.500 plasser nærmer seg Oslo Spektrum i antall, og der har deLillos aldri vært med egen konsert før. Det er også omtrent like mange som får plass på festivaler som OverOslo og Piknik i Parken.

Gruppa synes at de som kjøpte billetter først også må få den første festen. Nå feirer de altså 40 og én dag, 8. juni, som faller på en søndag neste år. Søndager har nærmest falt bort i norsk festivalsammenheng i nyere tid. Delvis på grunn av at feststemningen viser seg å være lavere når mandagen nærmer seg, med mindre salg av drikkevarer. Denne søndagen er imidlertid også 1. pinsedag, slik at det fortsatt er fridag dagen etter.

– Med to konserter i Frøyas Have blir pinsefeiring aldri det samme etter dette, sier Lars Lillo-Stenberg, som også lover å spille en del forskjellige sanger for dem som vil komme begge dagene.

Dagsavisen møtte deLillos i Frøyas Have før den første konserten ble annonsert. Les hele intervjuet her, med flere detaljer om feiringen. Billettsalget starter onsdag 3. juli.