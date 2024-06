Neste sommer: DeLillos feirer 40 år med konsert i «hemmelig» hage

deLillos markerer dagen med en stor konsert i Frøyas Have på Skarpsno i Oslo, 7. juni 2025. En bortgjemt oase mellom Drammensveien og E18, like ved Frognerkilen. Bare én eller to av de fire i deLillos har vært her én eller to ganger før, for dette er et bortgjemt sted man ikke går forbi sånn uten videre. Kanskje de var der på vei til og fra Villa Casba, et uoffisielt møtested som lå like ved på 80-tallet, med konserter fra grupper som ennå ikke fylte de store klubbene, som De Press, DumDum Boys, Jokke & Valentinerne, Raga Rockers – og deLillos.

Overdøver trafikken

– I stedet for å invitere til Oslo Spektrum, som mange andre har gjort, vil vi gjøre dette til noe personlig, på et sted nesten ingen kjenner til. Alle har glede av å være på et så idyllisk sted, og spesielt deLillos kler det godt, sier Lars Lillo-Stenberg, der vi sitter i et solskinnet og inspiserer de grønne omgivelsene. Stedet har en naturlig innramming med trær og busker på alle kanter. Og selv om deLillos aldri har vært blant Oslos mest bråkete band lover de å spille høyt nok til å overdøve trafikken fra motorveien, som uansett ikke er på sitt verste en lørdag kveld.

Frøyas Have ligger også plassert i deLillos-land, ikke så langt fra Thomas Heftyes gate der Lars Lillo-Stenberg har bodd mesteparten av sitt liv. Det er også innenfor rekkevidde å «gå midt i Bygdøy allé» til og fra konserten. Det oppstår en liten diskusjon i besetningen om de skal kalle dette Frøyas have eller hage. I alle fall er begrepet hagefest sentralt i tankene deres. Til og med drinkene kan bli tilpasset anledningen. – Kom edru og gå hjem full, sier Øystein Paasche. – I alle fall full av opplevelser, sier Beckstrøm.

DeLillos gjør sin største konsert gjennom 40 år i Frøyas Have neste sommer: Lars Lillo-Stenberg (nederst), Øystein Paasche, Lars Fredrik Beckstrøm og Lars Lundevall. (Geir Rakvaag)

Flere artister

Gjesteartister kommer til å bli annonsert når dagen nærmer seg, både for å spille før deLillos og sammen med dem. – Vi kommer til å tillate oss å gjøre en omfattende konsert. Ikke som ellers om sommeren når vi spiller i tre kvarter på festivaler her og der, sier Lars Lillo-Stenberg. De skal presentere den samme hitparaden som på de vanlige festivalkonsertene, med en rekke andre sanger i tillegg. – Vi håper vi får vist fram alle de fem tiårene vi har vært med. Kanskje noe fra hver eneste studioplate vi har gitt ut, antyder de.

Gruppas 20. studioalbum er allerede ferdig innspilt, men kommer til å ligge på vent til den store markeringen nærmer seg neste år, siden gruppa snart tar pause i et helt år. Lars Lillo-Stenberg skal reise utenlands sammen med sin kone Andrine Sæther, noe de har snakket om i ti år. – Langt vekk ifra Skandinavia, for å finne ut mer om verden, sier han og siterer fra sangen «Ikke gå» fra 2008. Denne fortsetter med «jeg vil lage en film, jeg vil skrive en bok», men dette er visstnok ikke med i planene foreløpig. Derimot har de allerede tenkt på å dokumentere hagefesten i lyd og levende bilder. Det kommende albumet blir dobbelt, med 20 sanger, selvprodusert, men med hver side mikset av forskjellige personer, med det de mener er hver sin sound.

Det er kake igjen

deLillos begynte å spille sammen i 1984, men ble ikke offentlig kjente før året etter. Jeg kommer ofte tilbake til dette, fordi et av mine første oppdrag som ansatt i Nye Takter var å dekke Ungdommens Radioavis’ Rockemønstring, talentkonkurranse for nye band, i september 1985. Return vant, deLillos kom på tiende og siste plass, og selv om Return fortsatt gjør konserter er deLillos den eneste av de ti gruppene som ennå er i full vigør med nye sanger i en jevn strøm.

Under en popquiz nylig ble vi spurt om hvilket band som spilte på Rockefeller i mars som startet i 1984. Laget jeg var på svarte deLillos, mens rett svar skulle være The Jesus And Mary Chain, siden det bare var den skotske gruppa som markerte dette som et 40-årsjubileum. Kvelden med deLillos var en del av konsertserien «Vakreste», med noen av deres stillere, mest stemningsfulle sanger som ikke alltid passer inn i mer feststemte konserter.

DeLillos på 20-årsjubileet på Norwegian Wood i Frognerbadet i 2005, Lars Lillo-Stenberg (i midten) med Lars Fredrik Beckstrøm og Lars Lundevall. (Arne Ove Bergo/Dagsavisen)

– Da vi ga ut samleplata vår i 2005 («Festen er ikke over… det er kake igjen», vår anm.) valgte vi 1985 som startpunktet for et 20-årsjubileum, i forhold til singelen «Johnny Fredrik». 20 år som plateartister. Som liveartister går vi strengt tatt tilbake til påskeaften 1984, men da var vi bare meg og to andre som ikke er her nå, sier Lars Lillo-Stenberg. Den kan tenkes at «Johnny Fredrik» kommer til å stå på settlista deres i Frøyas Have.

Største konsert

Lars Fredrik Beckstrøm ble med i gruppa i november 1984. Da begynte de å øve der han bodde i St. Halvardsgate i Gamlebyen, i «et lurvete lokale i flukt med stua». Dette er dette lokalet han synger om, «det er her vi øver», i den velkjente sangen «1984», men han presiserer at dette var med en annen gruppe, like før han ble med i deLillos. Der må det komme opp en blå plakett snart, mener gruppa. – Eller må man dø først?

deLillos har alltid vært flinke til å finne nye måter å presentere sangene sine på – og å feire seg selv. Som konsertserien «15 album på ti dager» i 2015, et slags 30-årsjubileum, der alle albumene deres ble framført i sin helhet, på rekke og rad. Når de nå snart har holdt på i 40 år kommer de tilbake med sin største konsert noensinne. Billettsalget starter fredag 21. juni kl. 10.