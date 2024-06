Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sjelden har det vært knyttet så stor spenning til en presidentdebatt, som den mellom sittende president Joe Biden, og tidligere president Donald Trump. Natt til fredag norsk tid, møttes de til debatt for første gang på fire år. Dette er også den første gangen i USAs historie at en sittende president debatterer en tidligere president.

Debatten antas å bli det mest sette øyeblikket i valgkampen. Undersøkelser viser at 6 av 10 voksne amerikanere sa det er sannsynlig at de ville se hele eller deler av debatten. Eksperter vurderer Donald Trump som den klare vinneren av debatten, etter at president Joe Biden fremsto som skrøpelig og slet med å holde tråden i argumentene sine.

Professor i statsvitenskap og ekspert på USA, Hilmar Mjelde, sier Bidens jobb med å bevise at han ikke er for gammel for presidentjobben mislyktes spektakulært.

– Biden gjorde det enda dårligere det var grunn til å frykte på forhånd. Hans eneste jobb var å ikke virke for gammel for presidentjobben, og mislyktes spektakulært. Nå blir det sengevæting i Det demokratiske partiet. Men, jeg vil råde dem til å ha is i magen. Ingen president har tapt gjenvalg på grunn av en dårlig debatt, skriver Mjelde i en e-post til Dagsavisen fredag morgen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Samtidig understreker han alvoret for president Joe Biden etter nattens opptreden.

– Det folk ser betyr mye mer enn det kandidatene sier i presidentdebattene. Trump gjorde heller ingen mesterlig opptreden, men han så vital og normal ut. Biden så bare gammel og skrøpelig ut, skriver Mjelde, og legger til:

– Det eneste eksempelet i nyere historie på at en president ble presset ut, er Nixon etter Watergate. Så Demokratene må bare gjøre det beste ut av dette, fordi de er låst til Biden. Med mindre han selv vil noe annet, noe jeg tviler sterkt på.

– Som en blek skygge av seg selv

USA-kjenner og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, sier Bidens prestasjon nå kan utløse panikk internt i Det demokratiske parti.

– Dette var ikke en god debatt for president Joe Biden. Det fysiske inntrykket, og at han snublet i ordene. Han så veldig gammel ut, og spørsmålet er nå om det blir panikk i Det demokratiske parti. Biden fremsto som en blek skygge av seg selv, sier Løkke til Dagsavisen.

Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i tankesmien Civita, tror kveldens debatt kan utløse en krise for demokratene. (CF-WESENBERG)

For første gang siden valget i 1988 er det ikke «Kommisjonen for presidentdebatter», en ideell og ikke-politisk organisasjon, som legger føringene for presidentdebattene. I stedet har de to kandidatene inngått en avtale med nyhetskanalene CNN og ABC, som skal være vertskap, og sende debattene. Sendingen overføres også andre TV-stasjoner i USA.

---

Presidentvalget i USA finner sted 5. november.

Nattens presidentdebatt var den første av to planlagte debatter.

Dette er den første gangen en sittende president debatterer en tidligere president.

Det er også første gang en domfelt person deltar i en presidentdebatt i USA.

---

Les også: Ekspert: Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump (+)

– Vil være en oppvekker

USA-ekspert Sofie Høgestøl mener også Bidens opptreden i nattens debatt vil få konsekvenser for hvordan valgkampen kommer til å utvikle seg.

– Dette kunne ikke gått dårligere for Biden. Det er sikkert noen av hans støttespillere som vil si han fikk inn noen gode poenger, men hvor mange amerikanere som ser denne debatten kommer til å høre på det? En del amerikanere følger ikke med, og for mange vil dette være en oppvekker om at Biden fremstår mye eldre enn de husker, sier Høgestøl til Dagsavisen.

– Trump var mye mer disiplinert enn han har vært til vanlig, og debattformatet passet ham tydeligvis bra, sier Høgestøl som er førsteamanuensis på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Landsmøte Venstre 2020 USA-ekspert Sofie Høgestøl mener debatten vil få konsekvenser for valgkampen videre. (Geir Olsen/NTB)

De to kandidatene møttes i byen Atlanta, uten publikum. Det bryter med tradisjonen fra andre nylige presidentdebatter. Mikrofonene var slått av under debatten, bortsett fra når det var kandidatens tur til å svare på spørsmål fra CNN-ankrene Jake Tapper, og Dana Bash, som var ordstyrere.

– Vant Trump valget med denne debatten?

– Dette var langt under mål for Biden, og det etter flere dager med debattforberedelser på fulltid. Det som skjedde i natt kan bli avgjørende i dette valget. Denne debatten kommer til å ha en betydning for det som skjer videre, og nå kommer samtalen til å handle om hvordan i alle dager Det demokratiske parti skal svare på dette, og om man vil se en åpen debatt internt i partiet om Biden som leder, sier Høgestøl.

Målet for Joe Biden og Donald Trump med presidentdebattene, er å overbevise velgere som sitter på gjerdet om at de er den beste kandidaten til jobben som verdens mektigste person. For øyeblikket er det kun 38 prosent av amerikanere at de synes Joe Biden gjør en god jobb som president, ifølge CNNs siste gjennomsnittsmåling.

Håndhilste ikke

Da de to presidentkandidatene var vel på plass på debattscenen, håndhilste de ikke på hverandre. Det har av amerikanske politiske kommentatorer vært knyttet spenning til om de to symbolsk kom til å ta hverandre i hånden før de startet debatten. Debatten startet med spørsmål om økonomi, før tema som abort, utenrikspolitikk, immigrasjon og sikkerhet ble diskutert.

Les også: Han spår «alltid» riktig utfall av valget i USA. Her er hemmeligheten (+)

Les også: Spår «konstant kaos» hvis Trump vinner: – Han vil hevne seg