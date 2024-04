Tidligere CIA-sjef: – Trump er og blir ukvalifisert

– Etter mitt syn var Donald Trump ikke kvalifisert sist gang, og han er ikke kvalifisert nå, sier Brennan.

I et ferskt intervju med den belgiske kringkasteren RTBF, gjengitt av amerikanske The Hill, sår Brennan tvil rundt kompetansen til Republikanernes presidentkandidat.

Ekspresident Trump har nemlig igjen blikket festet mot Det hvite hus, og håper å slå sittende president Joe Biden i valget 5. november. Brennan mener imidlertid at Trump ikke er egnet til å håndtere saker om nasjonal sikkerhet i USA. Han trekker fram et eksempel fra Trumps presidentperiode (2016-2020, journ.anm.):

– Blant annet kunne man se at han ikke forsto viktigheten av USAs relasjoner med våre allierte og partnere i utlandet. Trump har liten anerkjennelse for det transatlantiske forholdet og Nato, sier Brennan.

Ekspresident Donald Trump har igjen blikket festet på Det hvite hus i USA. (Yuki Iwamura/AP)

Donald Trump: – Brennan er historiens verste

Trump har truet med å trekke USA ut av Nato dersom han vinner valget i november.

Brennan, som var CIA-sjef under Trumps forgjenger Barack Obama og fram til slutten av januar 2017, har gått hardt ut mot Trump flere ganger tidligere. Etter en mye omtalt pressekonferanse Trump holdt med Russlands president Vladimir Putin sommeren 2018, hevdet Brennan at Trump hadde opptrådt «forrædersk», ifølge NTB.

– Når det fulle omfanget av din bestikkelighet, moralske fordervelse og politiske korrupsjon blir kjent, vil du innta din rettmessige plass som en vanæret demagog i historiens søppelbøtte, tvitret Brennan om den daværende USA-presidenten, skriver nyhetsbyrået.

John Brennan var CIA-sjef under Barack Obama, Donald Trumps forgjenger i presidentstolen. (ALEX WONG/AFP)

Ifølge The Hill har Trump og hans stab ikke svart på Brennans ferske utspill. Men Trump har tidligere gått hardt ut mot eks-CIA-sjefen.

– Har noen sett på tabbene som John Brennan gjorde som CIA-sjef? Han kommer til å bli regnet som historiens verste, tordnet ekspresidenten i 2018, ifølge CNN.

– Søkte råd hos «kompiser» utenfor Det hvite hus

Hilmar Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og følger amerikansk politikk tett. Han deler Brennans sterke skepsis til en ny presidentperiode for Trump. Professoren kaller ekspresidenten «fundamentalt uskikket» til å lede USA.

– Trumps lederstil er svært mangelfull. Han har store kunnskapsmangler, sier Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mari-Louise Uldbæk Stephan)

Professoren peker på at Trump tar avgjørelser basert på instinkt, heller enn refleksjon.

– Dette førte til at det ikke var noen systematisk beslutningsprosess i Det hvite hus under Trump. Han rådførte seg med kompiser på utsiden som ikke hadde nødvendig ekspertise, mener USA-eksperten.

Trusselen fra Putins Russland

Flere eksperter og politikere har uttrykt bekymring over Trumps trusler om å trekke USA ut av Nato, i tillegg til risikoen for at ekspresidenten vil trekke all amerikansk støtte til Ukraina hvis han kommer til makten igjen.

Flere eksperter har advart om muligheten for ytterligere russisk aggresjon hvis Ukraina mister støtte og Vladimir Putins Russland vinner krigen. Andre har tonet ned denne muligheten. Hilmar Mjelde mener imidlertid det er «all mulig grunn» til bekymring.

– Det er historieløst og naivt å si at Vladimir Putin ikke kommer til å invadere andre land. Spesielt hvis han tror at USA ikke kommer til å foreta seg noe, som er helt realistisk under Trump, mener professoren, som sier de baltiske landene da kan være i faresonen.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. (Mikhail Metzel/AP)

Eksrådgiverens Trump-bekymring

Han trekker fram ekspresidentens utenrikspolitikk som årsak til bekymringen.

– Et veldig tydelig trekk ved Donald Trumps utenrikspolitikk er at han ønsker å gjøre det motsatte av Barack Obama og Joe Biden. Det i seg selv kan være grunn til at han vil være villig til å gi Vladimir Putin Ukraina, sier Mjelde.

Tidligere Trump-rådgiver Fiona Hill har også uttrykt bekymring om samme tema:

– Spesielt når det gjelder utenrikspolitikken, vil vi ha en uforutsigbar tid i vente hvis Donald Trump blir president igjen. Vi vil da få se en lunefull Trump. Han er drevet av personligheter, og drevet av hvordan han ser verden, sa hun til Dagsavisen i februar.

Hvordan blir Donald Trumps utenrikspolitikk seende ut hvis han blir president igjen? Det tør få å spå noe om. (MEGAN VARNER/AFP)

---

Fakta om Donald Trump

Født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. Tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Forsøker å bli president på nytt i valget 5. november, som Republikanernes kandidat.

(Kilde: NTB)

---

