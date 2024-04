Trump advares om Putin: – Da mislykkes du

I USA har en hjelpepakke til Ukraina på over 60 milliarder dollar stått bom fast i Kongressen i nærmere et halvt år, godt hjulpet av Trump-lojale republikanere, skriver NTB. Flere politikere og eksperter har advart mot konsekvensene for Ukraina hvis USA-støtten uteblir.

Samtidig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advart om at landet sårt trenger mer ammunisjon og luftvern i kampen mot russerne.

Britenes tidligere statsminister Boris Johnson ber nå innstendig om at Republikanerne og presidentkandidat Donald Trump støtter hjelpepakken til ukrainerne i krigen mot Russland og Vladimir Putin.

– Donald Trump kommer til å mislykkes i å «Make America Great Again» hvis han lar Ukraina falle i hendene på Vladimir Putin, advarer Johnson, ifølge The Telegraph.

«Make America Great Again», eller «MAGA», er Trumps velkjente slagord.

Donald Trump og Boris Johnson avbildet i London i 2019. Trump var president i USA i perioden 2016-2020, og sikter nå mot en ny periode ved makten i Det hvite hus. Valget i USA er 5. november 2024. (PETER NICHOLLS/AFP)

USAs posisjon i spill

Etter et møte hos Trump i mars, uttalte Ungarns omstridte statsminister Viktor Orban at Trump ikke kommer til å bruke noe som helst økonomisk på «Ukraina-Russland-krigen» hvis han blir president igjen.

Boris Johnson mener Republikanerne og Demokratene begge er nødt til å være på Ukrainas side i krigen. Kun da vil USA beholde sin status som verdens supermakt, mener han.

– Hvis dere er Ronald Reagan (tidligere amerikansk president fra Republikanerne, journ.anm.) sitt parti, og hvis dere vil gjøre Amerika stort igjen, så kan dere ikke starte en potensiell republikansk presidentperiode med et nederlag mot Vladimir Putin. Det vil være en katastrofe for Vesten og for USA, sier den tidligere statsministeren.

Republikanernes Ronald Reagan var USAs 40. president. Han satt ved makten i perioden 1981–1989. (J. DAVID AKE/AFP)

Topp-republikanerens Ukraina-bønn

Den profilerte senatoren Mitch McConnell (82), som er Republikanernes minoritetsleder i Senatet, har lovet å kjempe hardt for å sikre Ukraina-støtte i eget parti.

– Vi mister ingen amerikanske soldater i krigen. Det er ukrainerne som kjemper. Og hvis Russland tar Ukraina, blir et Nato-land neste på listen. Da er vi plutselig midt inne i det, sa McConnell tidligere i april.

Den profilerte senatoren Mitch McConnell uttalte i februar at han kommer til å trekke seg som republikanernes leder i Senatet i november. Framover vil han bruke mye tid på å få gjennom Ukraina-støtte fra egne partifeller. (Timothy D. Easley/AP)

McConnells far kjempet på bakken for USA i andre verdenskrig, og 82-åringen har sagt at faren alltid advarte ham mot trusselen fra Russland. Denne følelsen har bare vokst seg sterkere, ifølge senatoren, noe som har bidratt til at han har lagt mye innsats i arbeidet med støttepakken.

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

---

