Russerne blir bare færre: Nå tar Putin desperate grep

Ifølge vestlige estimater har minst 150.000 russere blitt drept på slagmarken. Nesten én million russere flyktet landet etter krigens utbrudd. Nå er fødselstallet det laveste registrerte på to tiår, og president Putin har gjort befolkningsvekst til en «nasjonal prioritet», skriver The Wall Street Journal.

Mens krigen fortsetter å sluke menneskeliv på begge sider, ønsker Putin nå å ta grep for å snu den negative trenden i befolkningsvekst.

– Å være mor er et utsøkt formål for kvinner, uavhengig av hvilken karrierevei hun velger, sa Putin i en tale på den internasjonale kvinnedagen 8. mars i år.

Samtidig har den russiske presidenten erklært 2024 «familiens år», og sagt at staten skal bruke inntil 1.600 milliarder kroner over seks år på støtte og subsidier til familier, i et forsøk på å snu trenden.

Vokser gjennom annektering

Den største veksten i befolkning i Russland i nyere tid, kom da landet annekterte Krim i 2014. Da vokste landets befolkning med rundt 2,4 millioner mennesker.

– Den mest suksessfulle strategien for befolkningsvekst landet har hatt er å annektere naboland. Tapet av menneskelige ressurser kommer til å svekke Russlands økonomiske fremtid, sier politisk økonom, Nicholas Eberstadt, til avisen.

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De okkuperte områdene utgjør nå rundt 17 prosent av landet.

Ifølge enkelte anslag er rundt 50.000 russiske soldater drept og over 260.000 såret i krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste i februar at 31.000 ukrainske soldater var drept, men amerikansk etterretning anslo i august at antallet var nærmere 70.000

Bytter siktelser mot fronten

Det russiske krigsmaskineriet er konstant avhengig av å ha tilgang på nok soldater. Det har bydd på utfordringer for Kreml, som sliter med å få tak i nok frivillige. For å opprettholde ro og orden, og unngå en ny nasjonal mobilisering, har russiske myndigheter måttet ty til uvanlige metoder for å fylle på med menn til fronten. Blant annet ved å tilby siktede i kriminalsaker muligheten til å dra i krigen, fremfor å få saken sin opp for en domstol, og i tillegg at siktelsen droppes, skriver Financial Times.

Titusener av russiske innsatte er allerede sendt til fronten, med løfte om at de vil være frie menn dersom de kommer tilbake. Nå som det er lite igjen å hente i denne gruppen, har Kreml siden mars rekruttert blant de som ennå ikke er dømt i kriminalsaker. Utviklingen ses på som et desperat forsøk på å utvide Russlands grenser, og innflytelse, koste hva det koste vil.

Samtidig sier NATO-topp, general Christopher Cavoli, at Russlands hær nå er 15 prosent større enn den var da den fullskala invasjonen av Ukraina startet i 2022.

Ble rammet hardt av pandemien

The Economist anslår at mellom 1,2 og 1,6 millioner russere døde av korona og relatert sykdom mellom 2020 og 2023. Det er nesten det samme antallet mennesker som døde i USA, men befolkningen i Russland er under halvparten av den amerikanske. Russerne selv har operert med et tall på 388.000 døde.

Med en befolkning på rundt 146 millioner i dag, er Russland verdens niende største land, ifølge FN. I motsetning til mange vestlige land, har ikke Russland hatt nok innvandring til å kompensere for en aldrende befolkning, og nedgangen i fødsler. Det er forventet at befolkningen vil fortsette å krympe ut dette århundret.

Virus Outbreak Russia Helsepersonell står ved siden av en pasient med COVID-19 på en intensivavdeling ved et sykehus i Krasnodar, sør i Russland i 2022. (Vitaliy Timkiv/AP)

Færre og verre

Selv om endringer i demografi, og anslag om utviklingen i befolkningen ikke nødvendigvis kan spå fremtiden til en nasjon, er det for tiden lite som tyder på at utviklingen vil snu raskt for Russland. Befolkningen faller uvanlig raskt, og en stor del av nedgangen kan tilskrives elendige levekår for landets innbyggere.

– Forventet levealder for russiske menn har falt fra 68,8 år i 2019 til 64,2 år i 2021. Delvis på grunn av pandemien, og delvis på grunn av sykdom relatert til alkoholmisbruk. Russiske menn dør nå seks år tidligere enn menn i Bangladesh, og 18 år tidligere enn japanske menn, skriver The Economist.

Alkohol og narkotika har lenge vært et problem i Russland. I et TV-sendt møte i 2022 fortalte Putin en mor til en soldat som døde i Ukraina at det var mer ærefullt å dø i krig enn av alkoholisme.

Preget av hjerneflukt

I desember 2023 uttalte Det russiske vitenskapsakademi at Russland manglet 4,8 millioner arbeidstakere. Det skal særlig være snakk om manglende arbeidskraft i produksjon, transport, logistikk – og byggesektoren ifølge sentralbanken. 10 prosent av ansatte i IT-sektoren skal ha forlatt landet i 2022. Det forsterker også en kraftig ubalanse i fordelingen av kjønn. I 2021 var det 121 kvinner over 18 år mot kun 100 menn i samme kategori.

– Russland har en unik blanding av høy dødelighet og høyt utdanningsnivå. Landet har et av de høyeste utdannelsnivåene blant voksne over 25 år i verden. Men mange velutdannede unge mennesker forlater landet, noe som truer denne fordelen, sier Eberstadt.

