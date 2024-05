Reagerer på budsjettet: – Finner ingenting av betydning som vil gi bedre økonomi for folk flest

Saken oppdateres

Støre-regjeringens reviderte nasjonalbudsjett satser tungt på Forsvaret, Ukraina og sykehus, og innebærer mer bruk av oljepenger.

– Når man ser helheten i dag, vil man se at det er veldig ansvarlig budsjett, veldig trygg oljepengebruk, godt under handlingsregelen, sa Vedum tidligere tirsdag, før hele budsjettet ble lagt fram.

Vedum varslet satsing på tryggheten til folk i Norge.

– Det er utrolig viktig at vi satser på tryggheten til folk i Norge, med tung satsing på forsvar, politi og sykehus.

Fremleggelse av Revidert nasjonalbudsjett Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la tirsdag fram regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2024. (Javad Parsa/NTB)

Regjeringspartiene Ap og Sp må også gi SV noen klare seier i budsjettforhandlingene, skal de tre partiene få flertall når budsjettet skal stemmes over i juni. SV er i utgangspunktet den foretrukne budsjettpartneren.

– Dette budsjettet har noen gode satsinger, men det er for svakt i møte med de store utfordringene i samfunnet. Det er på tide alvoret synker inn hos regjeringen. Forskjellene mellom folk er for store. Rapport etter rapport har vist oss at vi er i en miljøkrise. Det krever politisk vilje og offensive tiltak, mener SV-leder Kirsti Bergstø.

– Vedum er opptatt av trygghet, men tar ikke på alvor at vi må trygge samfunnet for framtida ved å få ned utslipp og sikre arbeidsplasser i oljenæringa gjennom grønn og rettferdig omstilling. Alle som bryr seg om klima og natur har grunn til å være skuffa i dag, sier Bergstø.

Enighete i budsjettforhandlinger Det reviderte nasjonalbudsjettet har noen gode satsinger, men det er for svakt i møte med de store utfordringene i samfunnet, mener SV-leder Kirsti Bergstø. (Terje Bendiksby/NTB)

Forhandlingene med regjeringspartiene og SV starter rundt 30 mai og må være ferdige innen ca. midten av juni.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

– Ingenting av betydning

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringen.

– Umiddelbart nå du har sett tallene, hva er den første tanken?

– Jeg har jo lett med lys og lykt etter tiltak som enten øker inntekten til folk, eller som kutter i regningsbunken, og jeg finner ingenting av betydning som vil gi bedre økonomi for folk flest, sier Martinussen til Dagsavisen.

– Vedum har jo flere ganger sagt det her vil bedre hverdagsøkonomien til folk?

– Vedum har jo helt hakk i plata, det her har han sagt i to år, at nå blir det lysere tider. Og så klart, verken han eller jeg vet hva fremtiden bringer, men vi trenger ikke værmeldere i finansdepartementet, vi trenger noe som tar tak og bedrer økonomien for folk flest. Det er ingen nye tiltak her, så det Vedum viser til er jo lønnsoppgjøret, og det har vi vel LO å takke for, og ikke Vedum.

På spørsmål om det er noen spesielle sosiale tiltak hun hadde håpet skulle få mer, svarer Martinussen ja og trekker fram en nylig rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Den viser at sosialstønaden i Norge er for lav og at det ikke er mulig å overleve på, sier Rødt-lederen

– Alle som synes det har vært et lite mysterium at folk først må til NAV å få sosialhjelp og så gå til Frelsesarmeen å få mat, har jo nå fått svar at det er fordi det ikke er mulig å overleve på de stønadsnivåene vi har i dag. De anbefaler å øke alle minsteytelsene med 1000 kroner i måneden. Og jeg hadde forventa at man klarte å følge det opp, kanskje ikke fullt ut, men i hvert fall i en viss grad i revidert budsjett, fortsetter hun.

I Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen ble det reviderte budsjettet, på bakgrunn av lekkasjene og det som hadde kommet ut så langt, omtalt som et budsjett som gir en høyredreining. Martinussen mener at budsjettet i beste fall er på stedet hvil.

– Det har verken regjeringa eller Norge råd til. I to år har rentene, matprisene og strømprisene økt så mye at helt vanlige folk som går på jobb i full tid ikke har den økonomiske friheten som man fortjener, som arbeiderbevegelsen egentlig har sørga for at de skal ha i Norge. Da må man klare å levere noe også når man leverer et budsjett, for eksempel å kutte skattene for vanlige arbeidsinntekter, ville vært noe som hadde truffet alle og sørga for at arbeidsfolk satt igjen med mer også når skatten og strømregningene er betalt.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Lever i en ny tid

Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg mener regjeringen ser ut til å ha glemt noe når det snakkes om tung satsing på forsvar.

– Regjeringen sier de satser på beredskap i dette budsjettet, men de har tydeligvis glemt at det viktigste beredskapstiltakene nå er å kutte klimagassutslipp og sikre klimatilpasning i Norge, og her kutter de istedenfor å satse. De kutter i tiltak for karbonfangst og lagring på Nordsem-anlegget i Breivik, kutter i tiltak for å bygge ut kollektivtransporten og jernbanen, de har ingen ny satsing på havvind eller noen nye penger til grønn industrisatsing slik som de lovet i budsjettet med SV i fjor, og de halverer potten til grønn skipsfart. Jeg er veldig bekymret for at dette i praksis vil bidra til at man ikke når klimamålene, sier Berg til Dagsavisen.

– Beredskap er mer enn å styrke forsvar?

– Regjeringen må forstå at vi lever i en ny tid, der hvor vi må tenke nytt om hva beredskap betyr. Det betyr i stor grad selvfølgelig en tid med krig og konflikt, hvor vi satser på forsvaret, men for å sikre varig trygghet må vi klare å kutte klimagassutslippene. Vi er allerede at nivået av vold og konflikt i verden øker, og det vil også eskalere på grunn av klimaendringene. Men det regjeringen gjør, er å kutte i klimatiltakene istedenfor utslippene, og de kutter i langsiktig bistand, som også vil kunne bidra til mer vold og konflikt.

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Rom for økt pengebruk

Etter at finansminister Vedum la fram det reviderte nasjonalbudsjettet tirsdag formiddag, var den viktige støttespilleren LO tidlig ute med å si at de syns regjeringens pengebruk er forsvarlig, gitt dagens økonomiske situasjon – selv om de legger opp til å bruke å milliarder mer i oljepenger enn anslått i høstens statsbudsjett. Vedum forsikret at regjeringen med 2, 7 prosent likevel holder seg godt under handlingsregelen, som er på 3 prosent.

– Det er rom for økt offentlig pengebruk for å motvirke arbeidsløshet og nedgangstider, slik regjeringen gjør nå. En noe mer ekspansiv økonomisk politikk vil ifølge våre beregninger ikke bidra til økt prisvekst, men kan motvirke økt ledighet, sa LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til NTB.

Det største opposisjonspartiet, Høyre, var like tidlig ute med å kritisere regjeringens økte bruk av oljepenger. Partiets finanspolitiske talsperson Tina Bru mente at regjeringens reviderte budsjett framstår som «et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst».

– Det er helt riktig å prioritere sikkerhet i en tid hvor krigen herjer i Ukraina. Det støtter vi, sa Bru til NTB, men la til at hun syns «pengebruken øker voldsomt».

Frps nestleder Hans Andreas Limi mente at det virker som om regjeringen ikke tar den negative økonomiske utviklingen i Norge på alvor i revidert nasjonalbudsjett, og at regjeringen ligger på etterskudd.

– Vi har fortsatt veldig høy prisvekst i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Istedenfor å ensidig øke offentlige utgifter, burde de se på å redusere skatter og avgifter for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en tøff økonomisk hverdag, sa Limi til NTB.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen