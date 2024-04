– Etter cannabis-stuntet dro jeg i barnebursdag

---

Hvem: Roar Mikalsen

Hva: Leder for Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)

Hvorfor: Åpnet cannabis-kafé i Oslo som et stunt

---

Du hadde en travel helg, der du åpnet for cannabis-salg i en kafé på Bislett, med medfølgende kaos utenfor og fullt politioppbud. Hva skjedde?

– Vi har hatt noen kampanjer gjennom 15 år for å rette oppmerksomheten mot ruspolitikken som føres. Da kronikker vi skrev ikke førte debatten videre, gikk vi til sivil ulydighet. Håpet var at det ville resultere i tiltaler slik at vi kunne få fram vårt budskap om ruspolitikken i retten, og stille myndighetene til ansvar der. Men da det ikke skjedde, tenkte vi at en cannabis-kafé ville føre til strafferettslig reaksjon.

Ble du arrestert?

– Nei. Politiet ringte inn i butikken og ba meg stoppe salget. Jeg svarte at det ikke er min jobb, og jeg fortsatte salget fram til politiet kom. De hadde en hyggelig tone og oppførte seg fint. Mens de sto der, delte jeg ut 50 gram cannabis, før de beslagla resten, sammen med penger og mobiltelefonen min. Nå har jeg kjøpt ny telefon og satt advokaten min på saken.

Fikk du bot?

– Jeg har ikke fått noen beskjed fra politiet om hva som skjer videre. Det blir ikke noen eventuell bot før politiadvokaten har avgjort saken.

Hva skjedde med kundene?

– Køen med kunder var lang, men likevel foregikk alt stille og rolig uten kaos, i motsetning til hvordan det ville vært i en kø utenfor et utested med masse fulle folk. Jeg så at politiet hadde uttalt at de ikke har noen måte å få tak i kundene på, men halvparten av dem betalte jo med Vipps, så politiet kunne jo ha funnet dem på den måten.

Lange køer foran kafeen som fikk navnet "Norske tilstander". (Simen Kjellin)

Men er det greit å bruke politiets ressurser i et aktivistisk stunt?

– Jeg er enig i at man ikke ukritisk skal sette i gang slike aksjoner i gaten, med kaos og sirkus. Men vi mener det er på tide å påtvinge staten et ansvar de har oversett i mange år, nemlig en bedre ruslovgivning. Nå er det bare jakten på syndebukker som opprettholder ruspolitikken. Vi som borgere har et ansvar for å bygge integritet i systemet, og vi anser oss selv for å være på politiets side.

Det tror jeg ikke politiet gjør?

– Vi vet at mange i politiet ønsker et regulert marked. Det verste er å overlate salget til gaten og la de kriminelle styre.

AROD har fått kritikk, blant annet her i Dagsavisen, for stuntet. Hva sier du til det?

– Av de 300.000 som hadde sett X-meldingen min om dette, var det bare tre negative kommentarer. Så jeg synes det ser ut til at folk er positive til en regulering.

Land som allerede har legalisert, rapporterer om bekymringsfull rusøkning, flere skader og økt bruk blant unge. Forskning viser jo også at cannabisbruk ikke er bra for folk, særlig unge. Hvorfor vil du likevel legalisere?

– Det er absolutt ting å lære fra de tilfellene der det har gått dårlig. Men voksne folk må få ta egne valg. Det er viktig å skille mellom laster og forbrytelser.

Hva skjedde etter at det hele var over på lørdag?

– Jeg var i kafeen et par timer til, og folk fortsatte å komme innom selv om det ikke var noe å kjøpe lenger. Folk røykte litt, og jeg dro derfra i 14-tiden. Da skulle jeg i barnebursdag.

Ok, over til faste spørsmål. Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg klarer ikke å plukke ut en bestemt bok, men forfatteren Sri Aurobindo har gjort mest inntrykk på meg. For meg er han en forfatter med en dybde og innsikt som er sjelden stor. Ken Wilber er også en utmerket forfatter innen mystikk og psykologi.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være til stede i øyeblikket, enten med familie eller venner, og kjenne på tilværelsen i gode stunder.

Hvem var din barndomshelt?

– Geronimo. Jeg identifiserte meg med underdogen.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Riksadvokaten. Vi har et 30-talls ubesvarte brev vi gjerne vil diskutere.

