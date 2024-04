– Dette vil ha en skadelig signaleffekt på ungdommen her i landet, sier Joar Kaasa til Dagsavisen.

Joar Kaasa var selv rusmisbruker i 23 år, men har vært nykter i 18 år. I tre og et halvt år bodde han på gata.

De siste årene har han jobbet som helsefagarbeider, og har jobbet som spesialist helsetjenesten i mange år. Han har også sittet i bruker-ROP (rus og psykisk helse) i Helsedirektoratet og hatt fast plass i Fagrådet i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Han mener at stuntet som organisasjonen Alliansen for Rettighetsorientert Ruspolitikk (AROD) skader arbeidet med ruspolitikken.

– Cannabiskafé-stuntet er skadelig for norsk ungdom, sier han.

Klar for straffansvar

Lørdag 20. april åpner AROD en såkalt cannabiskafé på et ukjent sted i Oslo. Datoen symboliserer tallet 420, et slags kodetall som ofte blir forbundet med cannabisbruk verden over. Den amerikanske skrivemåten av denne datoen er 4/20.

Cannabiskafeen er en avslutning på en flere år lang kampanje der det er brukt sivil ulydighet, understreker organisasjonens leder Roar Mikalsen. Der vil de selge cannabis til alle som kommer for å kjøpe, sier han.

– Vi håper politiet vil være til stede for å observere, sier han og legger til at han håper politiet heller vil konfiskere pengene de tjener på kafeen, enn cannabisen kundene kjøper. Og han sier han selv er klar for å ta på seg hele straffansvaret.

– Vi får se hvordan de reagerer på det den dagen, men jeg kommer til å argumentere for politiet på stedet at de lar brukerne være i fred og at det er salgsleddet som må tas for retten, sier Mikalsen til NTB.

Spesielt skadelig for ungdom

Joar Kaasa har på sin side jobbet med rusutløste psykoser, sett unge mennesker som blir psykotiske og psykisk dårlige av cannabisbruk. Derfor er han spesielt bekymret for signaleffekten ARODs stund har på unge mennesker.

Cannabis er spesielt skadelig for ungdom fordi unge hjerner fortsatt er under utvikling. Forskning viser at bruk av cannabis i ung alder kan skade evnen til læring, oppmerksomhet og beslutningstaking.

– Studien fant at disse problemene økte når bruken av cannabis økte. Skadene var langvarige, ulikt skadene fra alkohol, sier Kaasa, og påpeker at Norge har et av Europas laveste forbruk av cannabis.

– Jeg mener det er mange argumenter for å beholde denne posisjonen. Jeg har heller ikke klart å finne vitenskapelige data som tyder på at det er bra for folkehelsa at forbruket av cannabis i en befolkning øker, sier han.

– Fra USA vet vi allerede at forbruket av cannabis har økt i alle delstater som har legalisert bruken, mest bekymringsfull er økningen i forbruk blant ungdom 12–17 år og blant unge voksne 18–25 år. Antall cannabisrelaterte henvendelser til legevakt har økt, likeså antall cannabisrelaterte bilulykker med skader og dødelig utgang, forteller han.

– Men antall arrestasjoner gikk ned.

Ingen grunn til å legalisere i Norge

Som første land i verden legaliserte Uruguay cannabis i 2013.

– Heller ikke her ser de foreløpige resultatene særlig oppløftende ut. Det er all grunn til å ikke legalisere cannabis i Norge.

Selv om Kaasa er imot en legalisering av cannabisbruk mener han bestemt at dagens system der brukere straffeforfølges, ikke fungerer.

– Jeg har mye egenerfaring med dette. Jeg har blant annet blitt straffeforfulgt for bruk og oppbevaring av hasj, og har hatt en dom for brudd på legemiddelloven, men det er lenge siden. Jeg er glad hvis brukere slipper å bli kjeppjaget av politiet for noen få gram hasj, men jeg tror ikke legalisering er veien å gå.

Kaasa er per i dag ikke tilknyttet noen organisasjoner som jobber med rusforebyggende arbeid, fordi han jobber med å fullføre utdanningen sin som helsefagarbeider. Tidligere har han blant annet fungert som rådgiver for regjeringen i arbeidet med den nye helsereformen.

– Regjeringen ønsker å lage en helsereform der alle som sliter med rusmisbruk skal få nødvendig helsehjelp og ikke straff. Jeg mener at det er langt bedre, enn å legalisere bruken, mener Kaasa.

