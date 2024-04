Sexolog: Slik kan porno sabotere sexlivet

Menneskehjernen påvirkes av å se porno, selv i små mengder. Ser vi for mye, kan det bli fort bli problematisk for vår naturlige seksualitet og ikke minst for sexlivet i et parforhold, ifølge Siv Gamnes, som er spesialst i sexologisk rådgivning.

Hun moraliserer ikke, og er ingen pornomotstander som sådan, men slår likevel fast:

– Det beste for seksualiteten og sexlivet er jo mest sannsynlig at man ikke ser på porno i det hele tatt.

Gamnes ble tidligere i år intervjuet av Dagsavisen i forbindelse med stormende kritikk mot en russebuss i Rogaland, som var dekorert av en sexakt. Da slo sexologen fast at det er noe som bekymrer henne langt mer enn porno på russebussen.

Porno er utvilsomt lett tilgjengelig for unge, og til og med barn, i dag. Og kanskje også lett å ty til i mangel på andre kilder? Fredag reiste Jonas Felde Sevaldrud debatt i VG om manglende åpenhet om seksualitet blant unge gutter.

Han er selv en ung mann med mastergrad i psykologi, røper at alt han selv lærte om sex i ung alder kom fra nettopp porno – og spør om hvem som skal snakke med unge gutter om sex.

– Litt som med alkohol

Hva er egentlig «mye» porno? Det er ikke nødvendigvis så lett å definere, ifølge eksperten.

– Det vil jo etter mitt syn blant annet ha en gradert definisjon litt avhengig av alder, og vi må ikke glemme at det er 18-årsgrense for å ha lov til å se porno – selv om vi vet at veldig mange starter tidligere enn det.

– Foruten alder, er mennesker ulike og vi har ulik tåleevne med hensyn til risiko for avhengighet og det vi kan kalle en usunn bruk, som igjen gjør at for eksempel porno blir et problem. Det er litt som med alkohol, forklarer Gamnes.

Hun synes det er vanskelig å sette en grense for alle, men våger seg ut på et generelt anslag basert på mangeårig erfaring som rådgiver og terapeut i seksualitet. For en ung voksen (over 18 år) kan pornotitting flere ganger i uka være for mye.

– For noen kan det være altfor mye, understreker hun, og påpeker:

– Alle er vi i utgangspunktet født med en seksualitet og evne til fantasi, som ikke trenger porno. Derimot blir du ganske raskt påvirket av å se på det og oppnå nytelse ved hjelp av det, som betyr at du begynner å koble din egen seksualitet til porno.

Ifølge sexologen, kommer det av at mekanismene i hjernen ikke klarer å skille det fiktive fra virkelighet – selv om intellektet ditt vet det.

«Mens seksualiteten preger personligheten og er en integrert del av menneskets natur, er pornografi en ekstern representasjon av seksuelle fantasier og lyster», heter det i Store Norske Leksikon.

Mister evnen til å fantasere

Det snakkes ofte om unge menn og gutter når porno problematiseres, men kjønn spiller ingen rolle, mener Gamnes.

– Nå er det en god del kvinner som også ser porno innimellom eller med jevne mellomrom. Og kanskje stadig flere yngre, er mitt inntrykk. Kvinners hjerne påvirkes på akkurat den samme måten som menns når det fiktive får for mye plass, sier hun.

For mye pornotitting kan både seksuelt og mentalt ha flere uheldige konsekvenser for den som ser og for en eventuell partner:

Komplekser med egen kropp

Falske forventninger til utholdenhet

Stillinger, utførelse og fetisjer påvirkes

For å starte med det siste:

– Den som ser porno blir påvirket. Et problem som kan oppstå hvis du har sett for mye, og kanskje litt for mye som regnes som litt «sært», er at du kan få problemer med å finne en partner. Hvis du har lært til deg et visst tenningsmønster, vil det være vanskelig å skru det av. Dersom man alltid ser porno mens man onanerer, mister man til slutt evnen til å fantasere fritt. Da har du forankret din seksualitet i det du ser mye av, forklarer Gamnes.

Falske forventninger: – Ikke behagelig for kvinnen

I jobben sin møter hun ofte falske forventninger til utholdenhet i møte med pasienter. Mange tror at det er normalt for menn å kunne penetrere med erigert penis i bortimot halvtimen og enda lengre.

– Da kommer det ofte fram etter hvert at de sammenlikner med porno, som er en redigert film etter flere runder med opptak. Det er jo ikke normalt å holde så lenge. Jeg har hatt pasienter som er bekymret for at de «holder i bare 20 minutter», men mye tyder på at det er godt over snittet, forteller Gamnes.

Beholder mannen stort sett ereksjonen i under to minutter, kan vi snakke om at det kan være et problem, mener hun.

Nordmenns gjennomsnittlige forventning til et penetrerende samleies varighet er 20-30 minutter, ifølge sexologen.

– I virkeligheten har vi grunn til å tro at gjennomsnittlig varighet er fem til sju minutter. Jeg tror nok det er mer vanlig, sier Gamnes, og legger til:

– Ofte er det heller ikke behagelig for kvinnen om samleiet varer noe særlig mer enn 20-30 minutter.

Sexologen vet av erfaring at unges selvtillit i senga kan forstyrres også av andre falske forventninger, som til egen kropp, etter å ha sett mye porno.

– Det er lett å få komplekser med egen kropp når man har sett mye av det som er unaturlig. Det er ikke uvanlig å være misfornøyd med egne kjønnslepper, bryster, rumpe eller penisstørrelse. Det henger nok også sammen med at det i dag er lite vanlig å være naken sammen med andre uten at sex er anledningen. Ungdommer dusjer jo ikke nakne etter gymmen lenger, påpeker Gamnes.

Kan føre til ereksjonssvikt

Med påvirkningen porno gjerne har på den som ser, risikerer man at både egen seksualitet og et eventuelt sexliv med partner får en negativ utvikling. Sexologen lister opp vanlige konsekvenser:

Lavere seksuell selvtillit og prestasjonsangst

Mindre nærhet og dårligere kommunikasjon i paret

At man utvikler en avhengighet til porno.

– Sjansen for avhengighet er der, selv om ikke alle er like utsatt. Men et hyppigere problem, hvis det man har sett mye på er litt sær og mindre vanlig porno, kan være å ikke bli møtt av partner på sine behov. Og ulike behov kan føre til utfordringer i kommunikasjon, noe som riktig nok kan være problematisk også uten porno, sier Gamnes.

Og sexlivet kan bli rammet på flere måter.

– I sum kan påvirkningen føre til at vi blir ukomfortable med hverandre nakne, at par har mindre og dårligere sex sammen. Prestasjonsangst vet jo mange at kan føre til ereksjonssvikt. Det finnes få studier med eksakte tall og resultater på dette, men min kliniske erfaring er at forventning og svikt i prestasjon har nær sammenheng. Jeg ser ofte i pasientmøter at porno dukker opp som et bakteppe for en problemstilling, forteller eksperten.

Ikke bare negativt

Hun synes ikke det er rart at mange, dog ikke alle, tiltrekkes lett av porno.

– Det handler om følelsen som det vi ser gir oss. Vi blir kåte, opphisset og får tilfredsstillelse. En nysgjerrighet både pirres og tilfredsstilles. Det kan sammenliknes med å få intravenøs ernæring på sykehuset – du bare tar det inn uten anstrengelse, forklarer Gamnes.

Alt er ikke bare negativt med porno, understreker sexologen.

– Porno kan også ha positive sider. Mange synes det er fint å bruke porno til å «krydre» sexlivet innimellom for variasjonens del, både alene og ved å se sammen med partner, viser hun til.

Porno kan også være til inspirasjon for å utforske nye stillinger og aktiviteter, påpeker eksperten.

– Og ikke minst finnes det porno innen alle «kategorier», slik at personer som for eksempel føler seg annerledes eller har spesielle behov, kan finne porno som gjenspeiler det de føler eller trenger, og dermed bidra til at personen finner tilhørighet, sier Gamnes.

Sluttehjelp: En app som sladrer til mamma

Dersom man selv synes eller mistenker at det blir for mye, og ønsker å kutte ned eller slutte helt med bruk av porno, har Gamnes noen råd.

– Først og fremst må man ville det selv og bestemme seg. Da kan det være lurt å finne en konkret motivasjon, tipser hun, og gir et eksempel på hvordan du kan gå fram:

Lag en liste med negative faktorer for deg med porno

faktorer for deg porno Lag en liste med positive faktorer for deg uten porno.

faktorer for deg porno. Identifiser hvilken eller hvilke faktorer som er viktigst for deg.

Det finnes digitale hjelpemidler for å venne seg av med pornotittingen.

– Du kan sette opp sperrer for nettsider og søkeord, som en foreldrekontroll, selv om du er voksen. Slik blir materialet digitalt mindre tilgjengelig for deg, forteller Gamnes.

Du kan også gå mer drastisk til verks og spille en høyere risiko – med en app som avslører deg hvis du jukser! Du kan for eksempel sørge for at den sladrer til mamma.

– Det finnes apper som varsler om pornosøket på sms. Du setter innstillingene slik at det går et varsel enten til deg selv eller til en person du ikke vil at skal vite om det du er i ferd med å gjøre, forteller sexologen.

Selv bruker hun hypnose, eller hypnoterapi, på pasienter som er pornoavhengige eller selv synes de har en problematisk omgang med porno.

– Jeg erfarer at hypnoterapi fungerer veldig effektivt, sier Gamnes.

