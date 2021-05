Livet i ufrivillig sølibat er nedbrytende, forteller innsatte. Disse to har fått penger til å hjelpe dem

– Min erfaring er at lengre opphold i fengsel bryter deg gradvis ned, spesielt mentalt. Deler av det fysiske kan du ivareta, men jeg ser på fysisk trening mest som skadebegrensing, forteller Tommy Tangen (43) på ei sikker telefonlinje.

Han sa umiddelbart ja til å være innsattes representant i et pilotprosjekt igangsatt av sosionom og sexolog ved Oslo fengsel, Sylvia Høyborg, med tema seksualomsorg. For ordens skyld: Tommy er ikke seksualdømt. Prosjektet retter seg mot alle innsatte og ansatte som ser fordelene med god seksuell helse.

Løfter på lokket

Nytfestivalen 2019, et arrangement om positiv seksualitet og seksuell helse, hadde invitert Høyborg for å snakke om seksualitet og seksuell helse i fengsel. Det ble starten på et samarbeid.

Festivalen har siden donert bøker om seksuell helse til fengselet, som opprettet et prosjekt med 590.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

– Alle har en seksualitet. Men på innsida av et fengsel er det enten full stopp, eller så lever man ut seksualiteten på en helt annen måte. Gjennom pornografi, eller i hurten og sturten på et besøksrom. Til nå har det vært tabubelagt å snakke om seksualitet i fengsel, sier sosionom og sexolog i Oslo fengsel, Sylvia Høyborg, og legger til at interessen er sterkt økende.

Pengene har gått til å heve kompetansen til 88 ansatte og gjennomføre gruppesamtaler ved Stifinner’n, et tilbud til domfelte med rusavhengighet. De har hatt felles fagdag og produsert et temahefte om seksuell helse i fengsel. De skulle akkurat arrangere Seksuell helse-dag da koronarestriksjonene sist vår satte en stopp, forteller Høyborg.

– Vi fokuserer på den positive seksualiteten i kriminalomsorgen, som ellers har vært mest opptatt av skadelig seksuell atferd. Seksualitet kan være en positiv ressurs. Vi ønsker en balanse.

Porno og skinnsofaer

Da inspektør Pål Endresplass begynte som fengselsbetjent i Oslo fengsel i 1992, inneholdt cellene vanligvis plakater av nakne kvinner og pornoblader.

– Jeg ofret ikke innsattes seksualitet en tanke, så i starten var jeg litt skeptisk til dette prosjektet. Så, under arbeidet med prosjektgruppa, ble all skepsis blåst bort, sier Endresplass.

I dag leder han prosjektet om seksuell helse.

– Mange unge har all sin såkalte erfaring fra porno. Her snakker vi om at seksualitet er mer enn puling.

Det vil si kvinnesyn og holdninger, språkbruk og psykisk og fysisk helse, nykterhet.

Da de startet prosjektet i fjor, børstet Oslo fengsel støv av Kriminalomsorgens rundskriv fra 2014 om innsattes tilgang til pornografi og, kanskje viktigere, om et seksualvennlig miljø i fengslene. Hva betyr dét, egentlig?

– Vi har en lang vei å gå, sier Endresplass og viser vei inn i fengselets besøksrom, innafor inngangspartiet. Seks rom vegg i vegg. På hvert rom en smal, svart skinnsofa, et lavt bord, et skap med kondomer, glidemiddel og engangslaken. Det oser ikke av erotikk.

Enkjønnet verden

Med lange fengselsopphold følger isolasjonsskader, i tidligere tider omtalt som skader på sjelen. Tommys lengste soning var fem år på høyere sikkerhetsnivå. Da han slapp ut, var det som om en del av sanseapparatet var borte. Da han etter et halvt år i frihet møtte hun som han er sammen med i dag, klarte han så vidt å sitte inntil henne.

– Kroppen min bandt seg når hun tok på meg med ømhet. Jeg måtte overstyre med hodet. Det er vanskelig å ha som inngang til et forhold.

Tilfrysinga forsvant ikke selv etter flere måneder. Kjæresten ba om en pause. Tommy fortsatte å praktisere yoga, slik han hadde begynt med under soning, og opplevde gradvis bedring.

Fire måneder senere tok hun kontakt igjen. De begynte å møtes sporadisk og ble sammen på ny. Han føler seg bedre rustet til å slippe ut denne gangen, tross besøksforbudet under pandemien.

– Å leve i et ufrivillig sølibat helt uten nærhet og hudkontakt er nedbrytende for et menneske. Du blir ensom og avstumpa, sier Tommy.

Tommy er nå overført til Ila, men deltar fortsatt i prosjektet. Rundt seg ser han flere brytes ned under koronatiltak og besøksforbud.

– Jeg har kjent på det, både i fjor og nå, men ikke i nærheten av så mye som tidligere. Jeg er fullt klar over at kroppen min ikke vil sende den virkelige tilbakemeldinga før jeg slipper ut. Fengselsansatte burde forberede de innsatte på den fysiske reaksjonen som kommer etter løslatelse.

Etter en del fleiping, begynte flere medinnsatte å gi Tommy seriøse innspill til prosjektet. Én foreslo å lage ei ordning der innsatte kunne knytte normal kontakt med det interessante kjønn, for bekjentskap og relasjoner. Uten noe positivt nettverk etter soning, tror Tommy sjansen er stor for tilbakefall.

Panserhjerter

Et mannsbrøl trenger gjennom vinduet på inspektørkontoret. Tre brøl følger mens Sylvia Høyborg snakker.

– Det sitter mange triste folk i fengsel. Det er mye innestengt frustrasjon og aggresjon. Det hjelper lite at seksualitet har vært et ikke-tema, sier Høyborg.

I 2015 leverte hun en masteroppgave ved universitetet i Ålborg om seksuell helse i Oslo fengsel. Funnene viste at de ansatte anser seksualitet og seksuell helse hos innsatte som viktig tematikk, men at de ikke har fokusert på det i arbeidet med de innsatte.

Prosjektgruppa valgte Stifinner’n som utgangspunkt for gruppesamtalene. Her er det folk som har forsonet seg mer med straffen, sammenliknet med de mange varetektsfengslede. Seks til ti deltakere starter med åpne temaer, hjulpet på vei med bildekort. Metoden blir til underveis, forteller Høyborg.

Mange innsatte har en historikk med seksuelle krenkelser, som ofre, utøvere eller en kombinasjon av begge. Kriminalomsorgen bør bygge mer kunnskap om overgrep, mener hun, også om menn som er misbrukt av kvinner.

– Mange bruker rus for å glemme og dekke over opplevelsene sine.

Prosjektet vakte først lite interesse blant betjentene.

– Det var litt «hva er poenget med dette», sier Høyborg.

Det endret seg. Mange ansatte ble med på fagdagen, og de mest interesserte var også påmeldt dag to, som ble utsatt grunnet pandemien.

Prosjektet påvirker fengselsmiljøet, mener inspektøren.

– Historisk er fengselskulturen ganske røff. Du skal ikke skille deg ut. Det er gått sjumilssteg i riktig retning siden prosjektet startet, med økt toleranse i synet på homoseksuelle og transpersoner. Nylig hørte jeg en kollega korrigere en betjent. Det heter ikke knulle på, men ha sex med!

Senker skuldrene

Går det som de vil, holder prosjektet fram med støtte fra Helsedirektoratet og utvidet samarbeid, i første omgang med Bredtveit fengsel, og kanskje med flere fengsler som har vist interesse.

De skal samarbeide med opplysningsstiftelsen RFSU Sverige, som i over et år har hatt et opplegg i svenske fengsler, forteller Høyborg.

De er dessuten i dialog med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Krus, om å lage en undervisningsbolk.

Fengselsansatte har også stor nytte av opplegget, tror Pål Endresplass.

– Seksualitet kan bli noe som er greit å prate om, gå fra å være noe rart og uvant til å bli det vanligste i verden. Åpenheten kan i ytterste konsekvens redde liv, sier han.

Som eiker i et hjul

– Etter soning der du kanskje ikke har hatt nærhet med noen på årevis, er evnen til å tolke den andre veldig redusert. Den kan ikke skrus på med en bryter. Legg så et rusmiddel oppå det, så kan det føre til tragiske ting. Man kan føle seg urettmessig avvist og krenket. Jeg ser mange eksempler på det her i fengselet, folk som da har begått overgrep, forteller Tommy.

Et annet tragisk utfall er at man trekker seg tilbake fra den sosiale arenaen, inn i ensomhet.

– Minst like farlig som rusmidler, er å sitte alene og spinne med sine egne tanker, sier Tommy.

Et år etter han kom med i prosjektet, trekker han fram de viktigste behovene: Besøksrommene er tragiske, her trengs oppgradering! Eventuelt med brakkemoduler for overnattingsbesøk. Bryt isen, snakk om seksuell helse under soning. Neste steg er tiltak for at innsatte kan ha bedre fysisk og mental helse.

– Nærhet og kos er en nødvendig del av det hele. Sex er viktig for å føle glede med livet og ha det godt med seg selv. Dette er eiker i et hjul, det er avhengig av at eikene står i rett forhold til hverandre. Det er viktig at prosjektet fortsetter, at det ikke stopper opp ved et bra informasjonshefte.

