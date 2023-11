– Tanker som «Jeg kan ikke si hva jeg driver med» er det mange som har, forteller festivalsjefen for Nytfestivalen, Kjersti Helgeland.

Festivalen blir arrangert for sjette gang på Litteraturhuset i Oslo 11–12. november.

Startet festival for å snakke om seksualitet

Helgeland jobber aktiv gjennom Nytfestivalen for et åpnere, mer sexpositivt samfunn med mindre skam, tabu, utenforskap og lite kunnskap.

– Vi må kunne snakke om seksualitet uten fordommer og skam, sier hun.

Selv fikk hun en oppvåkning da hennes venninne anbefalte tantra-kurs.

– Dette var starten på en oppdagelsesreise i min egen seksualitet. Jeg begynte å snakke mer om sex, og så fort at dette var noe mange andre ønsket å snakke mer om. Jeg ønsket meg et arena der vi vanlige folk kan komme og lære og bli inspirert og kanskje litt provosert i forhold til seksualitet og seksuell nytelse.

Slik ble Nytfestivalen dannet.

I år som de andre årene er det mange forskjellig arrangementer. Alt fra pornofilmskaper og feminist, Paulita Pappel til Sofia Su som arrangerer sexfester.

Kjersti Helgeland begynte å utforske sin seksualitet først i 40-årene. (Amanda Iversen Orlich)

– Føler skam

Seksuelt mangfold som «Poly», et samlebegrep for relasjoner hvor man har mer enn ett forhold, og hvor alle de involverte ønsker det og vet om hverandre. BDSM, en samtykkende, og ofte erotisk, rollelek med makt og/eller smerte.

Disse blir stadig mer synlig i offentligheten gjennom artikler, TV-programmer og podkaster. Likevel er terskelen høy for å stå fram med dette, mener Helgeland.

– Dette er med god grunn. Hvis man er lite grann utenfor boksen, eller den vanlige dobbeltsenga, er det mange som føler på skam eller føler seg uvel ved tanken på at andre skal finne ut hva man gjør. Enten man driver med ulike aktivitet på soverommet eller går på en BDSM klubb, eller om man liker å gå på andre typer klubber som swingers, er det ikke unormalt på noen som helst måte, men man vil ikke at andre skal vite om det, sier hun.

«Swinging» betyr rett og slett partnerbytte, et livsstil der man har tillatelse fra sin partner til å ha sex med andre.

– Eksempler på mobbing og trakassering er det nok av, og noen er også redde for å miste jobben. Klubber havner ofte i et negativt søkelys, og blir utsatt for alt fra politirazziaer til kanselleringer. Det er ikke rart at det forblir «undergrunnskulturer», sier hun.

Helgeland viser også til et eksempel: om man er lærer og samtidig tilhører et swinger-miljø, kan det være foreldre som mener at det ikke er en person de ønsker skal ha noe å gjøre med barna deres.

– Dette er holdninger basert på uvitenhet og fordommer som vi må få bukt med.

Helgeland mener at seksualiteten er en fantastisk kraft som kan bidra til god livskvalitet. Når den blir preget av skam og tabuer, fører den til det motsatte.

Bildet av Nytfestivalen i fjor. (Marco Zimberlin/ Nytfestivalen)

Snakker lite om sex

– Opplæring om sex er ofte overlatt til stort sett porno eller Dagbladet, så det er det jeg vil gjøre noe med. Det er viktig å gjøre fagkunnskap tilgjengelig.

Derfor tror hun at åpenhet og kunnskap er viktig.

– Vi er jo fortsatt veldig preget av en kristen kulturbakgrunn, hvor veldig mye rundt seksualitet har vært knyttet til skam og tabu. Slik er det fortsatt, det viser flere undersøkelser.

Hun referer også til et undersøkelse gjort i 2022 av Sinful, som viste at over én av tre nordmenn snakker sjelden eller aldri om sex og intimitet med partneren sin – og én av fire nordmenn synes det er spesielt vanskelig å selv åpne samtalen.

– Kommunikasjon er nøkkelen til et bedre sexliv, sier hun.

