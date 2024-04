Oppsving av stork som hekker og trekker i Storbritannia

Biolog Laura Vaughan-Hirsch leder White Stork Project på slottet Knepp Estate i Sør-England. The White Stork Project startet i 2016 og er en del av et større opplegg for gjeninnføring av stork i Sør-England.

– Noen ganger beskriver vi dette som storkenes hovedkvarter, sier Laura Vaughan-Hirsch til BBC og gestikulerer mot reirene rundt omkring på slottets mange tårn og tak. Hun forklarer at fuglene parer seg på taket.

– For bare litt over 20 år siden ville alt dette ha vært jordbruksland, drevet med maskiner og sprøytemidler, sier Vaughan-Hirsch.

Takket være et dristig rewilding-prosjekt trekker storkene mellom Storbritannia og Nord-Afrika igjen for første gang på 600 år. (THOMAS KIENZLE/AFP)

Gjorde om eiendommen

Tidlig på 2000-tallet bestemte eierne av Knepp, Charlie Burrell og Isabella Tree, seg for å gjenreise naturen i The Knepp Rewildling Project. De lot bregner og annet kratt vokse fritt, og satte deretter inn frittgående hjortedyr, griser, Exmoor-ponnier og hardføre storfe. Her flyr småfugler inn og ut av de tornete krattene, som er trygge hekkeplasser for de kritisk truede nattergalene og turtelduene. Vaughan-Hirsch forklarer at det er de tråkkende, nappende planteeterne som har skapt de pent utseende gressområdene – og at grisene er ansvarlige for de gjørmete sølepyttene.

– På denne tiden av året kan du se storker som følger etter kveget og grisene og venter på at jorden skal snus, sier Vaughan-Hirsch.

– Storkene tar alle slags virvelløse dyr, inkludert meitemark og larver, alt som kommer opp med gjørma, forklarer hun.

Litt Jurassic Park

30 skadde villstorker ble opprinnelig hentet fra et redningsprosjekt i Warszawa Zoo i Polen, tatt hånd om i Cotswold Wildlife Park og deretter satt ut i det gjenvokste habitatet i Knepp. Siden den gang har hvitstork-kolonien vokst til 80 på det meste. Det antas å være første gang på 600 år at ville storker hekker i Storbritannia.

– Første gang jeg så dem her, var det faktisk litt som Jurassic Park, slik de fløy over hodet på deg, sier Amy Hurn, en frivillig som har hjulpet til med å overvåke fuglene i to år.

– Jeg hadde aldri sett en hvit stork i naturen før, jeg visste ikke at den fantes i nærheten av der jeg bor, sier hun til BBC.

Hekket i Storbritannia

På Knepps hjemmesider hevdes det at den hvite storken en gang var en hekkefugl i Storbritannia, og arkeologiske funn strekker seg 360 000 år tilbake i tid.

De er spesielt knyttet til grevskapet Sussex. Det saksiske navnet på landsbyen Storrington, bare ni engelske mil fra Knepp, var opprinnelig Estorchestone, som betyr «storkenes landsby». Et par hvite storker pryder landsbyens emblem. Også andre stedsnavn i området, som Storwood og Storgelond, minner om storkens historiske tilstedeværelse.

Kollisjoner

Siden 2019 har de yngre fuglene begynt å trekke, noe som har gitt prosjektet en helt ny dimensjon. Flere av dem har blitt utstyrt med sporingsenheter, slik at teamet kan følge den episke reisen deres. På sin ferd forbinder de Knepp slott med storkenes overvintringsplasser så langt som til Spania, Portugal og Marokko. Men underveis har det dukket opp nye farer for den voksende bestanden, blant annet kollisjoner med kraftledninger.

Ingen vet med sikkerhet hvorfor storken forsvant fra De britiske øyer, der det siste hekkende paret ble registrert på taket av St Giles Cathedral i Edinburgh i 1416. Ifølge Vaughan-Hirsch kan jakt ha spilt en rolle, i tillegg til tap av leveområder etter hvert som våtmarker her og andre steder i verden ble drenert.

