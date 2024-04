Tyskland avkriminaliserer cannabisbruk

Fra mandag av har tyskere lov til å besitte mindre mengder cannabis til eget bruk. NTB melder at en rekke mennesker samlet seg i Berlin sentrum for å feire i natt, og holdt lighteren klar da klokka tikket mot midnatt.

– Endelig kan vi vise oss fram, vi trenger ikke å gjemme oss lenger, sa Henry Plottke, som var en av de frammøtte.

Germany Marijuana Folk røyker marihuana foran Brandenburger Tor under arrangementet "Smoke-In" i Berlin, Tyskland, mandag 1. april 2024. Fra og med 1. april har Tyskland legalisert cannabis til personlig bruk. (Ebrahim Noroozi/AP)

Ikke tabu

Regjeringen i Tyskland sier at avkriminalisering vil ha en innvirkning på det skjulte markedet og redusere spredningen av forurenset cannabis, og dermed beskytte unge mennesker.

– Cannabisbruken eksisterte allerede i går, og den har økt, sa den tyske helseministeren Karl Lauterbach mandag ifølge The Guardian.

– Nå er cannabis på vei ut av tabusonen. Dette er bedre for reell avhengighetsbehandling, forebygging for barn og unge og for å bekjempe det svarte markedet, som det snart vil finnes et alternativ til, skrev han i et innlegg på sosiale medier.

Kritikkverdig

Justisminister Marco Buschmann sa til tyske medier at den delvise legaliseringen vil lette byrden for rettsvesenet og politiet. Men det har vært reist kritikk mot de mulige konsekvensene for unge mennesker.

– Slik vi ser det, er loven i sin nåværende form en katastrofe, sier Katja Seidel, terapeut ved et senter for rusavhengige i Berlin, Tannenhof Berlin-Brandenburg, til Agence France-Presse (AFP).

– Tilgangen til produktet vil bli lettere, imaget vil endres og bli mer normalisert, spesielt blant unge mennesker, sier Seidel og legger til at hun forventer å se en økning i cannabisbruken i hvert fall i begynnelsen.

Det er nå lov for voksne å ha inntil 25 gram cannabis på seg og opptil tre planter hjemme, melder NTB. På et senere tidspunkt, trolig til sommeren, skal det også bli mulig for voksne tyskere å kjøpe cannabis i klubber som har lisens for salg. Bruk av cannabis er fortsatt forbudt på skoler, sportsarenaer og innenfor 100 meter av disse. Bruk av cannabis for personer under 18 år vil fortsatt være ulovlig.

