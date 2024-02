Vil slå tilbake etter kjipt år: – Var tungt både sportslig og mentalt

KFUM ARENA (Dagsavisen): Etter å ha levert varene på Ekeberg i to sesonger for Kåffa, ble 21 år gamle Aaron Kiil Olsen hentet av Vålerenga før forrige sesong. Stopperen med landskamper på U21-landslaget gledet seg til å få sjansen i Eliteserien, men der ble minuttene få og langt mellom. Debuten kom som spiss mot Lillestrøm i mai, og den første kampen fra start var ikke før 24. september.

Da hadde Kiil Olsen rukket å fylle 22 år, og fått noen minutter fra benken her og der. Ofte ble han brukt som spiss, om han ble brukt i det hele tatt. Det skulle gå ytterligere halvannen måned før neste kamp fra start. Den kom borte mot Sarpsborg i november, der han også scoret sitt første mål i Eliteserien. Etter det fikk han spille de siste fem kampene av sesongen, som kulminerte med nedrykk mot Kristiansund.

– Forrige sesong var kjip. Den var det. Det var tungt både sportslig og mentalt for min egen del, og det var ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Kiil Olsen til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg fikk litt tillit på slutten, og fikk bevist både for meg selv og at andre at jeg faktisk kan spille på det nivået. Det var kjekt, men så var det selvsagt utrolig synd at vi rykket ned, så det var en tung tid, sier han.

Lært mye av Strandberg

Nå vil midtstopperen bruke erfaringen fra i fjor, og ta med seg de minuttene han fikk, for å slå seg inn på laget i 2024.

– Det er forhåpentligvis bedre utsikter for spilletid denne sesongen. Jeg håper at jeg får spille så mange kamper som mulig, og at jeg kan ta et mye større ansvar både på banen og i spillergruppa. Vi har få stoppere på laget nå, så sånn sett ser det bra ut med tanke på spilletid, men jeg vet at jeg må fortsette å jobbe hardt også kommer det jo noen nye stoppere inn, sier Kiil Olsen.

Siden forrige sesong har Fredrik Oldrup Jensen ikke fått fornyet kontrakt, mens Eneo Bitri ble lånt ut. Tidligere i uken kom også den triste beskjeden om at Stefan Strandberg måtte legge opp.

– Det var selvsagt en veldig trist beskjed å få. Vi kommer til å savne han både på banen, men kanskje aller mest utenfor banen. Jeg fikk dessverre ikke spilt så mange kamper med han, men har lært mye av hans profesjonalisme og væremåte utenfor banen, sier Kiil Olsen og fortsetter:

– Du lærer jo mye på trening ved å se på posisjoneringsspillet, bevegelser og offensiv markering og sånt, men det er mest hvordan han tar vare på kroppen sin og er 100 prosent profesjonell utenfor banen som jeg kanskje vil ta med meg som den beste lærdommen, forteller Kiil Olsen.

Vil spille seg inn på laget

Dermed seiler Kiil Olsen opp som et klart stopperalternativ ved siden av Aleksander Hammer Kjelsen og Martin Kreuzriegler.

– Nå har vi bare Aaron og Aleksander på stopperplass, så du trenger ikke være fotballekspert for å skjønne at vi skal hente inn to midtstoppere. Vi trenger fire stoppere for å skape den konkurransen vi ønsker der, så da må vi ha to stoppere til, sier VIF-trener Petter Myhre.

Aleksander Hammer Kjelsen er den som per nå ligger an til å bli Aaron Kiil Olsens makker i midtforsvaret (Pål Karstensen)

Uansett hvem som kommer inn, så håper Kiil Olsen på å bruke oppholdet i Obosligaen til å spille seg til en fast plass på laget.

– Jeg håper vi klarer å få satt et stopperpar nå i Obosligaen, og at vi kan spille på oss litt selvtillit og finne et stopperpar jeg kan være en del av også i Eliteserien. Så er målet vårt naturligvis å spille laget opp igjen. Vi har mer enn gode nok spillere til det, men så må vi også finne ut hvordan vi skal få det til å fungere som et lag, forteller han.

Skryter av Myhre

Etter et par uker i sydligere strøk på Tenerife, har det arbeidet begynt på kjente trakter for Kiil Olsen. At han ble med VIF ned, samtidig som Kåffa rykket opp, har han fått høre et par ganger.

– For meg er det bare kjekt å være på tidligere hjemlige trakter. Jeg har ikke noen problemer med det, og for vår del har treningene sett bra ut de første ukene med Petter og Geir, sier han og fortsetter:

– Petter har tatt over treningene etter at han kom inn, og står for den taktiske biten. Jeg synes det har blitt mye klarere i år enn i fjor, med tanke på frispilling, høyt press og hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. Han har klare og enkle beskjeder, og jeg tror hele gruppa er glad for at han har kommet inn, sier Kiil Olsen.

Aaron Kiil Olsen skryter av den nye treningshverdagen, etter at Petter Myhre tok over treningene i Vålerenga (Pål Karstensen)

Nå blir det 2,5 uke med treningsøkter her hjemme i Norge for Vålerenga, med et par treningskamper mot Raufoss (3. februar), Strømsgodset (9. februar) og Fredrikstad (16. februar), før det bærer ned igjen til varmen i Marbella.

– Det skal bli godt å komme seg tilbake igjen til varmen. Vi dro til Tenerife på best mulig tidspunkt, da jeg fikk mange bilder hjemmefra når det var 25 minus her i Oslo og vi hadde 15-20 grader og gode treningsforhold. Så det var en stor omveltning og komme hit til Ekeberg med minusgrader og snø ja, sier midtstopperen og ler.

