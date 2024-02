Trenere og keepere må fylle opp VIF-treningene: – Vi må ha inn fem-seks spillere

VALLHALL (Dagsavisen): Lørdag vant Vålerenga 1-2 borte mot Raufoss med kun tre spillere på benken. På onsdagens trening i Vallhall var det fremdeles lite folk å ta av. På stopperplass fant vi Jan Frode Nornes, og i angrep spilte tredjekeeper Storm Strand-Kolbjørnsen. Etter at treninga ble flytta fra KFUM Arena, og inn i Vallhall fikk de heller ikke trent med full bane. Det er med andre ord ikke helt optimale forhold for VIF om dagen.

– Som du ser har vi bare ⅔-bane, og vi er fire-fem fra trenerteamet, pluss keepere og sånn for å få elleve mot elleve. Det er selvfølgelig en utfordring, for da får vi ikke spilt ordentlig. Når kampene kommer blir det en litt annerledes opplevelse, men sånn er det, sier Petter Myhre til Dagsavisen etter treninga.

Fredag venter en ny treningskamp, denne gang mot Strømsgodset. Den er, i likhet med onsdagens trening, flytta fra Ekeberg til Vallhall.

– Hvor mange er det på benken da?

– Nei, vi får se da. Telle opp. Noen er tilbake fra sjukdom, så jeg håper det blir flere enn forrige gang i hvert fall. Vi har en del landslagsspillere på yngres landslag, så det er ikke så mye å ta av der heller. Vi får skrape sammen en gjeng, men vi blir ikke mange – det blir vi ikke, understreker han.

Jan Frode Nornes leda Vålerenga i noen få kamper i overgangen fra Dag-Eilev Fagermo til Geir Bakke. Onsdag måtte han spille stopper på VIF-treninga. (Ole Martin Wold/NTB)

Krogstad og Brenden er ikke aktuelle

To spillere som den siste tiden har trent med Vålerenga er Fredrik Krogstad, og Erik Brenden. Ifølge Petter Myhre er ingen av dem aktuelle med tanke på VIFs kamp mot Godset på fredag, og heller ikke for permanente overganger.

– Verken Fredrik eller Erik skal være med på kampen. De er med for å fylle ut nå, så de hjelper oss. Det er en vinn-vinn-situasjon. De mangler klubb å trene med, og vi mangler mye folk på trening på grunn av alle som har forlatt oss, pluss de som er ute på landslagsoppdrag, og skader osv. Så får vi se om de er med på trening neste uke eller ikke, men de er ikke aktuelle for kamper.

– Er de aktuelle for å bli værende?

– Nei, vi er åpne på at de er med og trener – og hjelper oss her nå – og så hjelper vi dem med å holde de i form, sier en krystallklar Myhre.

Jakter flere spillere

Han er like klar på at VIF må erstatte de spillerne de nå har mista. Hvilket betyr at VIF både ser etter spisser, stoppere og kanter.

– Vi må ha inn fem-seks spillere, gjerne så fort som mulig, men det er viktig for oss nå at vi treffer. Det hjelper ikke bare å hente inn noen, og ta sjanser. Vi må gå så grundig til verks som vi kan. Samtidig er det ikke bare oss det står på. Spillerne må ville spille for oss, og klubbene de er i må ville selge til riktig pris. Så det er komplisert affære som vi jobber med hver eneste time i døgnet omtrent, forklarer Myhre.

På onsdagens trening var heller ikke Torgeir Børven, som har blitt sterkt linket tilbake til Odd, på plass. Ifølge Myhre har han en liten kjenning i låret. Om nøyaktig to uker skal VIF møte Rosenborg på Marbella. Da forventer Myhre at VIF-troppen har vokst.a

– At vi må ha inn spisser er vi fullstendig klar over. Først må vi erstatte Ilic, det har vi jobba med en stund. Så får vi se hva som skjer videre, hvis eventuelt Torgeir forsvinner så må vi erstatte han også, forteller Myhre, og legger til:

– Jeg håper vi har flere på plass før vi drar til Marbella.

Avventer kapteinsvalg

Da vil det sannsynligvis også bli tatt en avgjørelse rundt hvem som blir sesongens VIF-kaptein. Per nå syns Myhre det er vanskelig å svare på akkurat det spørsmålet.

– Jeg tipper at når vi nærmer oss Marbella, og i løpet av det oppholdet, at det vil bli tatt en avgjørelse på det. Vi er jo ganske langt unna sånn stallen kommer til å se ut til seriestart, sannsynligvis. Så vi må få på plass det før vi tar en endelig avgjørelse, forklarer han.

Tidligere i uka skrev Dagsavisen om Christian Borchgrevink, som gjerne tar på seg rollen som kaptein.

– Det sier seg selv at jeg ikke kommer til å takke nei hvis jeg blir spurt om å bli klubbens nye kaptein. Som de aller fleste har fått med seg, har jeg vokst opp i denne klubben og vært kaptein på diverse aldersbestemte lag tidligere, så det hadde helt klart vært en stor drøm og en ære for meg om jeg blir spurt, sier Borchgrevink.