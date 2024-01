VIF har rekrutteringsplanen klar: – Noen spillere har vi jobbet med en stund

KFUM ARENA (Dagsavisen): Det var litt flere VIF-spillere tilstede på onsdagens trening på Ekeberg enn de to første øktene på norsk jord for Vålerenga, men fortsatt er trener Petter Myhre klar på at de må hente inn en del spillere for å fylle opp igjen troppen.

– I dag tok vi med et par juniorer som klarte seg bra, slik at vi i hvert fall fikk spilt åtte mot åtte på en stor bane. Det gjorde at vi fikk øvd på det vi skulle, da vi må passe på at vi minimum holder Obosliga-nivå på treningene, slik at vi ikke får sjokk når vi skal spille kamper. Per nå er vi litt få folk, men vi håper å kunne rette på det de nærmeste ukene, forteller Myhre til Dagsavisen.

Venter på at vinduet skal stenge

Så langt har Fredrik Oldrup Jensen og Vitinho forlatt klubben, mens Eneo Bitri og Mohamed Ofkir har blitt lånt ut. Stefan Strandberg måtte legge opp, mens klubben er i sluttforhandlinger om et salg av Andrej Ilic. I tillegg går det også rykter om blant andre Daniel Håkans og Henrik Bjørdal som kan forlate klubben, mens Omar Bully og Jacob Dicko Eng sliter med skader.

– Situasjonen for oss er at vi må selge før vi kan kjøpe spillere, og derfor må vi også avvente litt det internasjonale overgangsvinduet og se hva som skjer der. Vi holder på med et salg av Ilic, som forhåpentligvis går i orden om ikke så lenge, slik at vi vet mer om hvor mye penger vi har fått inn og hvilke posisjoner vi må forsterke etter at det vinduet har stengt, sier Myhre.

På onsdagens VIF-trening var det litt flere spillere enn de første dagene, men fortsatt trenger troppen en del nye ansikter. (Pål Karstensen)

Han forsikrer om at Vålerenga uavhengig av det allerede har jobbet med, og jobber med hver dag, hvilke spillere de ønsker å hente inn. Men at de må vente litt før de kan sette i gang med å kjøpe spillere.

– For det første har vi som trenere et ønske om hvordan laget vårt skal se ut, og vi vet også hvilke spillere det er interesse rundt og hvor stor sjansene er for at vi skal miste folk i de ulike posisjonene. Da har vi naturligvis også jobbet med å se på erstattere til de posisjonene. Noen spillere har vi jobbet med allerede en stund, så får vi se om vi klarer å lande dem, sier Myhre og fortsetter:

– Så er det sånn at også vårt overgangsvindu endrer seg ganske radikalt når det internasjonale overgangsvinduet stenger, for da er det plutselig mange spillere der ute som satset på å få kontrakter i utenlandske klubber som som plutselig er tilgjengelig også for norske klubber, forteller han.

Har spillerønskene klare

Der det på sosiale medier har vært mye negativitet rundt spillere som ønsker seg vekk, og mange som mener at dagens stall ikke kommer til å rykke opp, ber VIF-treneren om litt tålmodighet.

– Vi må holde oss unna det folk mener på sosiale medier og jobbe etter de rammene vi har økonomisk. Vi vet hvilken hylle vi kan lete på og hvilke spillere vi kan hente ned til Obosligaen og som da forhåpentligvis vil være med på å spille oss opp igjen til Eliteserien. Så er det å signere nye spillere og drive med spillerlogistikk ikke så enkelt som det kan se ut som fra på utsiden, sier Myhre og fortsetter:

– Vi har vært i kontakt med spillere som vi har ønsket å signere, men som ikke har ønsket å spille i Obosligaen eller som ønsker en annen lønn enn vi kan tilby. Det er et ganske komplisert bilde, men vi har en klar rød tråd på hvordan vi ønsker at spillerstallen skal se ut, og et bilde på hva som er den optimale løsningen. Så får vi se om vi lander på det optimale eller at vi må ty til andrevalg eller tredjevalg, forteller han.

VIF-trener Petter Myhre forteller at de har et bilde av hvordan en optimal tropp skal se ut, og jobber ut fra det. (Pål Karstensen)

God Ilic-butikk

Onsdag rapporterte overgangsguru Fabrizio Romano og flere norske medier at den franske klubben Lille trolig blir Andrej Ilic’ neste klubb. Myhre ønsker ikke å gå i detaljer, men det spekuleres i at VIF kan sitte igjen med over 50 millioner i en total pakke. Det for en spiller klubben kjøpte for litt over ti millioner kroner, for bare et halvt år siden.

– Hvis det går i orden, har klubben gjort god butikk på Ilic. Som trener kan vi ønske oss å beholde de beste spillerne vi har hele tiden, da vi ønsker å bygge et best mulig lag som skal vinne flest mulig kamper. Det er det vi som trenere er ansatt for å gjøre, men så må jo klubben tenke på hva man har råd til, og se det store bildet. Både Geir (Bakke) og jeg er innforstått med at jobben vår er å sørge for at klubben er bedre rustet når vi forlater den enn da vi tok over, også håper vi jo det blir en stund til, sier han.

Med flere stoppere ut, og Ilic’ overgang er det ganske klare posisjoner VIF ønsker å forsterke.

– Nå har vi bare Aaron (Kiil Olsen) og Aleksander (Hammer Kjelsen) på stopperplass, så du trenger ikke være fotballekspert for å skjønne at vi skal hente inn to midtstoppere. Vi trenger fire stoppere for å skape den konkurransen vi ønsker der, så da må vi ha to stoppere til. I tillegg skal vi selvsagt også hente inn en spiss, forteller Myhre.

