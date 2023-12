Historisk seier for Cato i Høyesterett: – En viktig avgjørelse for norske arbeidstakere

– Jeg er så glad. Det er fantastisk, utbryter Cato Ervall.

Nortura-arbeideren har nettopp vunnet en historisk seier i Høyesterett, i det som er den første varslingssaken som har gått i landets øverste rett siden varslingsreglene kom inn i arbeidsmiljøloven i 2007.

– Jeg må få takke NNN og LO og LO-advokatene. Dette hadde jeg aldri klart alene. Jeg hadde maks turt å ta dette til tingretten uten dem, sier Ervall.

Sint e-post var varsel

Ervall tapte både i tingretten og lagmannsretten. Men Ervall anket helt til Høyesterett, der det sentrale spørsmålet var hvor lav grensen er for hva som utgjør et varsel – og om denne lista legges høyere når man er tillitsvalgt.

Det var særlig en e-post Ervall sendte i form av sitt verv som plasstillitsvalgt som ble diskutert i Høyesterett. LO-advokat Jan Arild Vikan argumenterte for at den var et varsel, mens NHO ved advokat Aleksander Rød mente e-posten var en del av løpende dialog mellom bedrift og tillitsvalgt.

Dommen, som er skrevet av dommer Ingvald Falch, legger vekt på at e-posten er noe mer enn en uenighet. Det er en sterk kritikk av HR-lederen, og oppførselen til lederen er et brudd på det interne arbeidsreglementet i Nortura, skriver Falch. E-posten var derfor et varsel om kritikkverdige forhold, som beskrevet i arbeidsmiljøloven, konkluderer Høyesterett.

Høyesterettsdommer Ingvald Falch er tydelig på at også tillitsvalgte må kunne varsle. Varsling er å si fra, skriver Høyesterett i sin dom. (Erlend Angelo)

Dommer Falch er uenig i Nortura og NHOs argumentasjon om at det må være andre krav til varsling når det er tillitsvalgte som varsler.

Arbeidsgivere må være forberedt på å motta varsler også fra tillitsvalgte, understreker Falch. Dommen ble avsagt med dissens, og dermed 4–1 i favør Ervall.

Likevel sier Høyesterett at det må skje en nærmere tolkning av ytringen, ut fra både ordvalg og sammenhengen ytringen kommer i, før arbeidsgiveren kan avgjøre om den varsler om kritikkverdige forhold i bedriften.

– Viktig for tillitsvalgte og varslervernet

Jan Arild Vikan har ført saken for Cato Ervall hele veien fra tingretten til Høyesterett. Han er glad for at retten har slått fast at det skal være en lav terskel for å varsle. Det har vært intensjonen til lovgiverne, understreker Vikan.

– Tillitsvalgtes posisjon som varsler var i spill. De sier ofte fra om kritikkverdige forhold og trenger den beskyttelsen som lovverket gir. Nå har Høyesterett sagt tydelig fra at det ikke er spesielle krav for tillitsvalgte, og det er veldig gode nyheter. En viktig avgjørelse for norske arbeidstakere og tillitsvalgte, sier Vikan til NNN-arbeideren.

LO-advokat Jan Arild Vikan er jublende glad for seieren i Høyesterett. (Erlend Angelo)

Høyesterett slo også fast at intern varsling ikke må ha noen allmenn interesse.

– Det ville snevret inn hva det kan varsles, og ville begrenset varslervernet, sier Vikan.

Tilbake til lagmannsretten

Høyesterett konkluderer med at i denne saken hadde Nortura rimelig grunn til å oppfatte ytringen – altså e-posten fra Ervall – som et varsel.

Formelt betyr dette at Høyesterett opphever dommen i lagmannsretten, og at saken går tilbake dit. Med det premisset at e-posten faktisk var et varsel. Lagmannsretten skal nå vurdere om det som skjedde etter varselet var en gjengjeldelse. Det er ikke lov etter arbeidsmiljøloven.

Ervall fikk både en advarsel og ble omplassert etter den nevnte e-post-utvekslingen.

– Jeg føler jeg allerede har vunnet. For meg er det heller ikke noen tvil om at ble utsatt for en gjengjeldelse når jeg som 60-åring blir omplassert til den tyngste avdelinga og må løfte mange tonn, sier Ervall til NNN-arbeideren.

Det blir det nå opp til Frostating lagmannsrett å avgjøre. Når saken skal opp der – igjen – er i skrivende stund ikke avgjort.

