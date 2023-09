– Å rope på et skifte i Aps ledelse blir banalt

– Vi er i en fase nå der enkle løsningene sitter veldig løst, og det aller enkleste er å se på partilederen og resten av ledelsen. Å rope på et skifte i Arbeiderpartiets ledelse blir banalt, særlig fordi de nettopp har fornyet ledelsen sin.

Det sier statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger, og viser til at statsrådene Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble valgt nye nestledere så sent som under Ap-landsmøtet i mai. Samtidig krever enkelte Ap-ordførere nå at Jonas Gahr Støre må trekke seg etter Aps dårlige valgresultat på 21,7 prosent, og mener dårlig partiledelse og regjeringens habilitetssaker er skyld i dette.

Ap mistet som kjent tittelen «landets største parti» til Høyre etter 99 år på tronen og flere tunge Ap-bastioner og store byer falt. Selv om Høyre og partileder Erna Solberg er i hardt vær etter avsløringene om ektemannen Sindre Finnes` aksjer, har partiets gode valgresultat på 25, 9 uansett farget store deler av Kommune-Norge blått.

Dårlige tider

Tuastad trekker fram flere andre årsaker til Aps svake valgresultat.

Han peker på at alle regjeringskonstellasjoner i Skandinavia har blitt rammet av de dårlige tidene, med krig, dyrtid, inflasjon og høye renter, og at Ap som det største regjeringspartiet betaler prisen for dette med fall i oppslutning.

Men regjeringspartiene både i Sverige og Danmark mister også oppslutning nå. Samtidig er det svenske sosialdemokratiske partiet, som har mistet regjeringsmakten til de borgerlige, begynt å stige kraftig på meningsmålingene.

– Fellestrekket er ikke enten økt høyrevind eller venstrevind, men at velgerfrustrasjonen rammer de med makten. Vi ser at regjeringspartiene både i Sverige og Danmark også mister oppslutning nå. Dermed går velgerne til det nærmeste, største opposisjonspartiet, som i Norge er Høyre, sier Tuastad til Dagsavisen.

– En super-blå by

Det er dette siste poenget som får Tuastad til å framheve at han ikke tror norske velgere de siste årene har mistet troen på sosialdemokratiet og de sosialdemokratiske verdiene. Han definerer de viktigste kjerneverdiene som troen på fellesskapsløsninger, en vilje til å bruke staten i styringen av økonomien, fordeling og det å styrke arbeidstakersiden i arbeidslivet.

– Ta Stavanger, her jeg sitter, som ellers er en super-blå by. Her fikk Ap 32,1 prosent av stemmene. Det mener jeg skyldes at partiet hadde en populær ordførerkandidat som frontet en populær, sosialdemokratisk politikk, sier Tuastad, som legger til:

– De store folkepartiene er ellers svekket i hele Europa. Vi ser at det har skjedd en viss naturlig fragmentering i sosialdemokratiet, med en avskalling til miljøpartier og mer radikale partier som SV og Rødt. Du kan si at den sosialdemokratiske alliansen i dag består av den samme type velgere som før, men i stedet for å gå til bare ett parti, er de i større grad fordelt på flere. Samtidig trenger ikke denne fragmenteringen vare, mange kan igjen komme til å stemme tradisjonelt sosialdemokratisk. Det syns jeg valgresultatet i Stavanger viser, sier Tuastad.

