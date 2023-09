Magnus bor midt i tjukkeste Ap-land. Nå blir han byens første Høyre-ordfører

Bare timer før Magnus Arnesen ble den første Sarpsborg-ordføreren på 110 år som ikke er fra Arbeiderpartiet, gikk han tur med Høyre-veteran Ingjerd Schou ved idylliske Tunevannet i byen.

Der fikk han rikelig med innspill på hva som venter etter et valg og hvordan det er å ha makt. Det vet nemlig Ingjerd Schou.

Ved siden av å ha vært sosialminister i Bondevik-regjeringen fra 2001 til 2005, har hun snart 18 års erfaring som stortingsrepresentant.

Familiemann

Hun legger vekt på det interne arbeidet i et parti etter en lang valgkamp.

– Å ha makt krever forhandlinger. Så er det dette med språk og form, alt det praktiske, og hvordan man skal fornye politikken og hele tiden være nær og tett på folk. Velgerne er der både på valgdagen og etterpå, sier Schou.

Hun deler Arnesens begeistring for å gå turer og være glad i hunder. Hun synes også det er bra for ordførerjobben at han er en familiemann.

Arnesen bor på Greåker, midt i tjukkeste Ap-land i Sarpsborg, sammen med kona Linda og de tre barna Sondre (21), Aurora (17) og Ada (14) – og hunden Billy (3).

– Det har fascinert meg at vi ikke har vært i denne posisjonen før. At det har gått 110 år uten at noen andre partier enn Ap har sluppet til, sier Arnesen.

Strategien traff

Målet for Høyre har derfor vært å sette agendaen for valgkampen og stille det store spørsmålet: Er det riktig at Ap skal sitte med makta i fire år til?

– Vi har klart å peke på utfordringene i Sarpsborg og kommet med nye ideer og løsninger. Det er en strategi vi har lyktes godt med, synes han.

– For utviklingen og satsingen på skole og velferd, er det klokt og lurt med utskiftninger i det politiske ordskiftet, påpeker Ingjerd Schou.

– I Sarpsborg er samarbeidsklimaet mellom de borgerlige partiene så bra at jeg nesten vurder å flytte tilbake til byen, humrer Høyre-veteranen som er født og oppvokst i byen, men bor i Spydeberg i Indre Østfold.

Høyres Magnus Arnesen hjemme på Greåker i Sarpsborg sammen med hunden Billy. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

Fattigdom og skole

Like idyllisk og harmonisk som ved Tunevannet er det definitivt ikke i bybildet. Magnus Arnesen står overfor en formidabel oppgave. Det er nemlig mye som ikke er på stell.

Først og fremst er arbeidsledigheten i Sarpsborg høy. Det er mange som også ikke fullfører skoleløpet i byen. Én av fire dropper ut av videregående.

Barnefattigdom er et annet problem. I en tid med nye rentehevinger og høye priser på strøm og mat, er situasjonen spesielt sårbar for mange.

Ingen steder blant de større byene i Norge er det flere barn som vokser opp i fattigdom enn i Sarpsborg. I fjor gjaldt det for 2 av 10 barn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den store innvandrerveksten som byen har hatt de siste årene, kan være mye av årsaken.

– Det er én av grunnene til at jeg stiller til valg. Vi skal gjøre noe med de store forskjellene mellom fattig og rik i Sarpsborg. Oppgave nummer én er å få folk i jobb, sier Arnesen.

Lutter øre

Han vil prioritere følgende grep i den kommende fireårsperioden som ordfører:

Sørge for at flere sarpinger kommer seg inn i arbeidslivet

Få orden på kommuneøkonomien og ha månedlige rapporteringer

Økt bemanning i skolen og flere læremidler. Skolene skal selv få bestemme hva de trenger

Sette fart på eldreomsorgen. Dobbelt så mange vil være over 80 år i Sarpsborg i 2030

En av metodene Arnesen tyr til, som han også liker svært godt, er å lytte.

Han prater med hele spekteret – arbeidsfolk, ansatte i butikk, ledere i næringslivet og de som ikke har en jobb.

– Mange arbeidsledige er utålmodige. De holdes tilbake av et system, men har mange klare meninger om hvor de vil og hva de kan bidra med. Likevel lykkes vi ikke med å gi de en vei tilbake, sier han.

Rådhuset i Sarpsborg blir Magnus Arnesens arbeidsplass de neste fire årene. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

Maraton-intervju

Sarpsborgs nye ordfører ivrer for å samarbeide tett med næringslivet.

– Det kan være med på å skape noen unike veier for mange av de som står utenfor. Erfaringen min er at næringslivet er villige til å gi folk en sjanse, men at de synes det er risikabelt. Det må vi gjøre noe med, sier han.

Arnesen ser på all den fine og nyttige pratingen med folk som et eneste langt jobbintervju.

– Jeg får lyst til å begynne i ordførerjobben nå. Jeg vil være på jobb for samfunnet. Jeg vil være med å legge forholdene til rette for folk og åpne dører, poengterer han.

Han synes selv han er god til å lytte, lære og reflektere.

– Det er nesten noe jeg har bygd karrieren min på, medgir Arnesen.

Han har jobbet som økonom og drevet med IT i yrkeslivet. Sarpsborg får ikke en ordfører som har sett hva som foregår i skolen eller i helse- og omsorgsyrkene.

– For å forme de konkrete løsningene i detalj, er vi avhengig av å inkludere de som jobber med det hver dag. Det er sånn jeg kommer til å jobbe, sier han.

Magnus Arnesen avga sin stemme på selveste valgdagen. Det synes han er litt høytidelig. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

110 år med Ap er over

Hvorfor byen fargelegges blå og ikke rød har sine forklaringer. Strømpriser som har kommet ut av kontroll, stor prisstiging på matvarer og kraftige renteøkninger irriterer nok mange velgere.

– Det grunnleggende er at folk er lei og vil ha noe annet og nytt, tror Ingjerd Schou.

Hun har studert den jobben Høyre i Sarpsborg har gjort på nært hold

– Partiet har jobbet utrettelig i fire år med å finne løsninger på de utfordringene som både innbyggerne og næringslivet i Sarpsborg har, mener Schou.

Like før midnatt 11. september ble det skrevet politisk historie i Sarpsborg. Høyre og Arnesen brøt en 110 år lang tradisjon. Aps lange ordførerrekke er en saga blott.

Men det å ha ordførerkjedet er mer enn bare snorklipping og ha et hyggelig ansikt utad. Ordføreren skal være samlende og politisk på én og samme tid.

Schou nøler ikke med å fremhever Arnesens egenskaper som politiker.

– Han lytter, slipper til andre og er god til å bygge lag og inkludere teamet sitt, sier Høyre-veteranen, som har stått på stand og banket på utallige dører sammen med partiets ordførerkandidat i valgkampen.

– Han hører hva folk sier, tar tak i utfordringene de har og viser fram hva vi som parti kan gjøre med det og hvilke løsninger som egner seg best, mener hun.

Høyres ordførerkandidat i Sarpsborg har vært synlig i bybildet i hele valgkampen. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

Stolt øyeblikk

Magnus Arnesen har grunn til å være stolt. Han har prøvd å nyte hvert sekund. Valgkampen. Medieoppstyret. Adrenalinkicket han får av å prate med folk. Lytte.

Han synes det er veldig stas at Høyre nå har klart å overbevise sarpingene om at partiet er et «realistisk alternativ til Ap» i en så industritung by som Sarpsborg.

Frps sterke valg i Sarpsborg, ved siden av solide resultater for både KrF og Pensjonistpartiet, bereder grunnen for at Høyres ordførerkandidat kan alliere seg med de tre nevnte partiene for å sikre flertall i bystyret.

Alene har de partiene inkludert Høyre 22 av 43 representanter.

Når ny ordfører skal velges av bystyret 12. oktober, er Magnus Arnesen mer enn klar. Da kommer han fra stillingen som leder innenfor IT i selskapet Orkla.

– For sjefen min har dette vært en litt spesiell situasjon. Og det skjønner jeg. Han har ikke visst om stillingen min skal utlyses eller ikke, smiler Arnesen.

– Ambisjonen min er at Høyre hele tiden skal være det mest aktive og politiske verkstedet i Sarpsborg. Det er ekstra gøy å jobbe med det hvis vi er i posisjon til å faktisk gjennomføre det. Det får vi nå, sier Magnus Arnesen.

