LO-lederen etter Aps valgnederlag: – Vi må være bedre enn dette

– Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt, sier hun.

Tirsdag ettermiddag deltok LO-lederen på Arbeiderpartiets sentralstyremøte som skulle oppsummere valget.

Om to uker er det landsstyremøte.

Mange har spådd at det skuffende valgresultatet kan resultere i en persondebatt i Arbeiderpartiet.

Nå vil imidlertid LO-lederen, som var leder av valgkomiteen ved vårens landsmøte, se framover.

– En viktig jobb framover blir å kjempe for å sikre at Høyre ikke svekker ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier hun til FriFagbevegelse.

[ Støre får kritikk internt – avviser krisestemning ]

Vil merke angrep

– LO skal selvfølgelig samarbeide med alle partier som ønsker samarbeid lokalt. Samtidig er vi de første som vil merke angrep på heltid, seriøsitet og lønns- og arbeidsvilkår. Vi kommer til å være på vakt fra første dag, og vil slå hardt ned på angrep på grunnleggende rettigheter. Det blir vår og våre tillitsvalgtes viktigste jobb framover, sier LO-lederen.

Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over valgresultatet.

– Vi må være bedre enn dette. Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt. Venstresiden fant aldri den formen vi håpet på. Nå skal både vi og Arbeiderpartiet sørge for en skikkelig valgevaluering av alle ledd, sier hun.

Hun fremhever at Arbeiderpartiet fikk strømpriskrisa, krigen i Ukraina og økende inflasjon rett i fanget da de tok over regjeringsmakten. Det gjorde at det var tungt å etablere seg som det trygge alternativet, mener hun.

– Det tar tid. Den jobben skal vi fortsette fram til stortingsvalget om to år, sier Peggy Hessen Følsvik.

[ Støre kan ikke fredes ]

En kjempejobb

Flere tusen tillitsvalgte i LOs forbund har stått på valg, og har gjort en kjempejobb sammen med lokale kandidater, påpeker LO-lederen.

– Gjennom denne valgkampen har vi klart å mobilisere mange, men ikke mange nok. Jeg er stolt over den innsatsen som våre tillitsvalgte har lagt ned i valgkampen, sier hun.

Gjennom valgkampen har LO forsøkt å synliggjøre konsekvensene av høyresidens politikk.

– Deres nasjonale strategi har imidlertid vært å hevde at vi svartmaler. Et godt eksempel på dette er privatisering. Erna Solberg har lovet at ingen skal få dårligere lønn eller pensjon. Med det flertallet høyresiden danner i mange norske kommuner nå, får vi nå en test på hvorvidt både dette og mange andre løfter, stemmer, mener Peggy Hessen Følsvik.

[ – Jeg er drittlei av å måtte forsvare lederskapet til Støre ]

[ Høyre avviser samarbeid med MDG i Oslo ]