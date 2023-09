Lokal LO-leder vil fjerne Støre: – På tide å snakke om elefanten i rommet

– Dette ser ut til å bli det dårligste valgresultatet i et kommune- og fylkestingsvalg siden 1924. Da er det på tide å snakke om elefanten i rommet. Det er på tide at han tar sin hatt og går, tordnet Schei om Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side etter at resultatene var klare.

Han er selv medlem i partiet, og sto på sjette plass på kommunevalgslista til Ap i hjembyen Fredrikstad. Til tross for at partiet hans ble størst i hjemkommunen, er han langt fra fornøyd.

Skytset retter Schei mot partiledelsen sentralt.

– Vil tape neste valg med Jonas

– Dette er bare dråpen som får begeret til å renne over. Skal du oppsummere Støres periode, så har han satt verdensrekord i politiske nederlag, og han setter stadig nye negative rekorder for Arbeiderpartiet. Han bør stille seg selv spørsmålet om han er rett mann til å lede partiet, sier han.

Schei er imidlertid ikke i tvil om hva svaret på det spørsmålet bør være.

– Jeg er drittlei av å måtte forsvare og snakke opp de dårlige resultatene og lederskapet til Jonas Gahr Støre. Våre potensielle velgere stoler ikke på ham. De vil ikke ha Jonas for enhver pris. Skjer det ikke noe nå, er løpet kjørt også for 2025. Da vil vi få en knallblå regjering etter stortingsvalget om to år, spår Schei.

I nabobyen Sarpsborg har Arbeiderpartiet hatt ordføreren siden 1914. Nå overtar Høyre ordførerklubba litt lenger opp langs Glomma.

– Nå er jeg veldig frustrert, men når Østfold nærmest blir helblå, burde varselklokkene gå på Youngstorget. Vi kommer til å tape også det neste valget om det fortsetter slik, fortsetter han.

Får støtte for lederkritikk

Schei peker imidlertid på at det dårlige valget ikke er Jonas Gahr Støre sin feil alene, men skandalene i regjeringa ikke akkurat har vært til hjelp.

– Han fremstår ikke som noen leder som har kontroll. Han virker handlingslamma. Hadde jeg vært leder, så hadde jeg spurt meg selv om jeg er den rette til å lede dette laget videre med slike resultater. I stedet sier Gahr Støre at han ikke engang vurderer sin egen posisjon. Det mener jeg gir feil signaler, understreker Schei.

Han legger til at det ikke bare er Gahr Støre som bør se seg nøye i speilet de kommende dagene.

– Dette handler ikke bare om Jonas. Det er flere i partiledelsen som bør se på om de er de rette i rollene sine, påpeker han.

48-åringen som i tillegg til å lede LO i Fredrikstad, er leder for Fredrikstad Fagforening i Fellesforbundet, er ikke redd for å fremme kritikken mot egen partileder offentlig.

– Hver gang jeg kommer med kritikk, så får jeg veldig mange tilbakemeldinger som sier det er bra at jeg tør å si noe. Det tolker jeg som at mange ikke tør å si de de mener, og det er i hvert fall ikke bra for partiet, poengterer han.

Peker på Raymond Johansen

Så legger han til med et smil at Jonas Gahr Støre skal være glad han ikke er fotballtrener.

– Hadde Fredrikstad Fotballklubb hatt så dårlige resultater over tid, ville vi vært norgesmestre i trenerbytter, ler han.

– Hva skal til for at Støre kan fortsette?

– Først må vi granske hvert sandkorn etter dette valgnederlaget. Kan hende er konklusjonen at det beste er å fortsette med Jonas som leder, men nå har vi jo en som nettopp har mistet vervet som byrådsleder i Oslo som er ledig for nye verv. Raymond Johansen har en helt annen tillit enn Jonas, og vil kunne bygge opp noe nytt. Selv om han tilhører samme generasjon som Jonas, så er han langt mer folkelig og prater et språk folk forstår. Det vil gjøre at han kan nå fram til flere mennesker enn det Jonas klarer, tror Vidar Schei.

Usikker på Støre-effekt

I Bergen kan leder for Avdeling 5 i Fellesforbundet, Richard Storevik, belage seg på fire år i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Det blir trolig fire år i opposisjon, etter stor framgang for Høyre, og en liten tilbakegang for Ap. Storevik er skuffet at Arbeiderpartiet mister makten i Bergen.

– Før jeg sier noe om posisjonen til Jonas Gahr Støre, så må jeg få landet skuffelsen og veien videre først. Jeg er usikker på hvor stor påvirkning sentralmakten har hatt for resultatet her. Vi ser jo at i andre kommuner har Arbeiderpartiet fått både 26 prosent, 30 prosent og enda mer, påpeker Richard Storevik.

I LO-ledelsen er det imidlertid ingen krav om å bytte ut Gahr Støre.

– Jonas har både min og LOs tillit. Samtidig må vi sammen se på hva vi kan gjøre annerledes framover, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

Magasinet for fagorganiserte har vært i kontakt med Arbeiderpartiets og Jonas Gahr Støre sin pressekontakt, men har så langt ikke lykkes i å få noen kommentar.

