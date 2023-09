Først kake for å feire borgerlig seier. Så i møter for å danne fireparti-byråd

– Dette en festdag. Samtidig er jeg litt sliten. Det har vært en lang valgkamp og en lang natt, sier en smilende Eirik Lae Solberg.

Høyres toppkandidat i Oslo møtte tirsdag valgkampgjengen, kolleger og presse for å spise Høyre-kake og feire litt etter valgseieren. Først klokka halv tre natt til tirsdag var alle stemmene helt opptelt, og han var sikker på å bli Oslo neste byrådsleder.

Nå er den politiske jobben allerede i gang.

– Jeg har hatt møter i dag. Jeg kommer til å ha møter med de tre andre borgerlige partiene i løpet av dagen, sier Solberg.

Klokka to hadde han allerede vært gjennom et møte med Kristelig Folkeparti, og hadde planer om å møte både Venstre og Fremskrittspartiet i løpet av tirsdagen. Nå er planen å danne et byråd med de fire partiene.

Vil ha bredest mulig byråd

– Hvor mange partier bør sitte i byrådet?

– Jeg ønsker et bredest mulig byrådssamarbeid, det vil jo være fire partier. Det vil jeg jobbe for.

– Så, alle fire partiene i byrådet?

– Ja, jeg ønsker et bredest mulig borgerlig byråd.

Dermed kan også Kristelig Folkepartis ene representant, som etter alt å dømme blir førstekandidat Øyvind Håbrekke.

– Det er det jeg jobber for, at vi får inn også KrF i byråd, sier Lae Solberg.

Venstre, KrF og Fremskrittspartiet har for øvrig aldri sittet i byråd sammen før, i Oslo.

Avviser MDG-samarbeid

Lae Solberg er klar på at det vil være en fordel med et flertallsbyråd. Altså at partiene som sitter i byråd også har flertall i bystyret uten å måtte stole på støttepartier.

– Så er det mange ulike måter å få til et bærekraftig byråd på. De 18 årene Høyre styrte sist, så var det mange forskjellige konstellasjoner. Vi får se hva utfallet blir, sier han.

– Det eneste sikre er at du blir byrådsleder og Anne Lindboe blir ordfører?

– Jeg kommer til å lede byrådet, og vi satser alt på å få Anne Lindboe valgt som ordfører, sier han.

De siste ukene har det vært spekulert mye om at Miljøpartiet De Grønne kunne tenkes å bytte side, og gå inn i et byråd med Høyre og Venstre. I tilfelle ville man ikke trengt Fremskrittspartiet for å ha flertall. Denne tanker går Høyre-toppen langt i å avvise.

– Jeg opplever at den politiske avstanden mellom Høyre og MDG er for stor. Den mener jeg har økt det siste året. Et samarbeid mellom Høyre og MDG i Oslo er ikke realistisk eller aktuelt, sier han.

Vil få Frp med på klimapolitikken

I løpet av valgkampen har Eirik Lae Solberg lovet mye. Blant annet har han sagt at Oslo Idrettskrets skal få en lånegaranti så de kan få bygget Campus Ekeberg. Han har lovet at Oslo Cancer Cluster skal få kjøpe kommunale eiendommer for å bygge kreftsenter ved Radiumhospitalet, og han har lovet å privatisere 3–4 sykehjem.

Dessuten har han lovet å legge pengene på bordet for utslippsfrie flyreiser mellom Oslo og Kristiansand.

– Det er et viktig prosjekt. Men vi må jo ha med staten på laget, sier han nå.

Nå blir en av utfordringene å få Fremskrittspartiet med på miljø- og klimapolitikken.

– Forrige gang borgerlig side hadde flertall, de siste seks årene, så reduserte vi klimagassutslippene med 18 prosent mer enn det dagens byråd har gjort på de første seks årene. Så jeg har god tro på at vi finner gode løsninger for klima og miljø, sier Lae Solberg.

– Men sykkelfelt og karbonfangst på Klemetsrud er kanskje i trøbbel?

– Jeg mener det er viktig å satse på de prosjektene videre. Høyre sto bak satsingen på CCS, det ble satt i gang da vi satt i byråd. Og vi la fram sykkelstrategien som et nesten samla bystyre står bak.

– Nesten. Unntatt Frp?

– Dette er jeg helt sikker på at vi kommer til å klare. Vi skal få enda bedre resultater for miljø og klima, sier han.

Skal forhandles også om ordførervervet

– Det er jo litt uvirkelig. Jeg må jo klype meg i armen, det er jo bare et drøyt år siden jeg sto og bretta klær, da Kristin Clemet ringte og lurte på om jeg var interessert i å være ordførerkandidat, sier Anne Lindboe til Dagsavisen.

Anne Lindboe fra Høyres ser nå ut til å bli Oslos neste ordfører. (Aslak Borgersrud)

– Så går det et drøyt år, og så har vi vunnet valget. Jeg må nesten gå inn på nett og sjekke, for å tro på det, sier hun, et drøyt halvt døgn etter at resultatet var endelig og klart.

Som den eneste erklærte ordførerkandidaten på borgerlig side ser det lyst ut for ordførerambisjonene hennes. Hun sier hun vil bruke rolla til å være et ombud for de mest sårbare i Oslo. For barn og unge som trenger litt ekstra, for eldre, for mennesker med psykiske utfordringer og folk med funksjonsnedsettelser, forteller hun.

– Det er jo ingenting som er avgjort. Det skal forhandles om posisjoner, og også ordførervervet. Så jeg tar absolutt ingenting for gitt. Det blir veldig spennende.

Hvis hun blir ordfører får hun som jobb å lede bystyremøtene, med alt det medfører.

– Jeg har aldri ledet den type møter før. Moren min ler jo litt, for jeg er tidsoptimist, og ikke alltid den beste på å holde tiden selv. Men jeg skal gjøre mitt beste, sier Lindboe.

– Hvordan synes du valgkampen har vært?

– Det har vært en berg-og-dal bane, men absolutt mest gøy. Man må jo le litt av seg selv noen ganger. Jeg har jo gått politikerskolen og tråkka litt i salaten. Men jeg har opplevd en utrolig raushet, og at det er stor takhøyde i Oslo Høyre, sier hun.

