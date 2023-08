Advokat om SV, Ap, Venstre og Høyres Facebook-annonser: – Ulovlig

Dagsavisen har vist Facebook-annonser fra store norske partier til flere av landets fremste personvernjurister. Reaksjonen er kraftig. Både SV, Ap og Høyre får karakteren «ulovlig».

24. juli bestemte Datatilsynet seg for å gi Facebook, eller Meta, som selskapet som eier Facebook heter, et forbud mot å drive det som kalles atferdsbasert markedsføring. Det vil si reklame basert på overvåking og profilering av brukerne. Datatilsynet mener at hvordan Facebook retter annonser mot folk basert på hvor de er, hva slags innhold de viser interesse for og hva de legger ut, er ulovlig.

Datatilsynet har ilagt Meta dagbøter på én million kroner, og denne uka har Meta og Datatilsynet møttes i Oslo tingrett.

I mellomtiden annonserer norske partier veldig mye på Facebook. Både store og små kampanjer, noen brede og noen smale. Dagsavisens journalister har den siste tiden fulgt med på hvilke annonser vi har blitt vist på Facebook, for deretter å sjekke hvorfor akkurat vi har fått se disse annonsene. Dermed kan man også få et inntrykk av om partiene har brukt det Datatilsynet kaller «ulovlig atferdsbasert markedsføring».

Vi har vist informasjonen til to av landets fremste jurister på personvern og GDPR. Og derfra er «dommen» klar.

Her er annonsene

Oslo Høyre-annonse på Facebook (Skjermbilde Facebook)

Annonsen fra Oslo Høyre er vist til Facebook-brukere som «har vist interesse for helsevesen».

– Denne bruken av dine personopplysninger til å velge ut annonse er omfattet av forbudet. Her bruker Facebook data om hva du har utvist interesse for på en måte Datatilsynet mener er ulovlig, forteller Vebjørn Søndersrød som er partner i advokatbyrået Føyen.

Oslo Ap-annonse på Facebook. (Skjermbilde Faec)

En annonse fra Oslo Arbeiderparti viser til at brukeren har sett en video på deres Facebook-side.

– Dette er også bruk av dine personopplysninger Datatilsynet mener er ulovlig. Du får se annonsen fordi Facebook vet at du har sett en video, sier Søndersrød.

Oslo SV-annonse på Facebook (Skjermbilde Facebook)

En SV-annonse vises fordi brukeren har «likheter med kundene deres».

– Dette er også ulovlig etter Datatilsynets vedtak. For denne utplasseringen har Facebook, i motsetning til for eksemplene over, brukt flere opplysninger (og kanskje mange opplysninger) om hva du tidligere har gjort og hva du har vist interesse for på Facebook. Facebooks bruk av flere opplysninger om deg samlet, vil etter Datatilsynets vedtak anses mer alvorlig enn eksemplene over, sier advokaten.

Oslo Venstre-annonse på Facebook (Skjermbilde Face)

En Venstre-annonse er målrettet mot folk som har vist interesse for politikk, øl, vin, samfunnssaker og brennevin.

– Her bruker Facebook data om hva du har utvist interesse for på en måte Datatilsynet mener er ulovlig. Hadde Facebook bedt om, og fått, ditt samtykke til at Facebook bruker data de samler inn ville denne annonseutplasseringen vært lov, sier Søndersrød.

Oslo Frp-annonse på Facebook (Skjermbilde Facebook)

Oslo Frp viser annonsene til folk som «har angitt alderen sin til 18 eller eldre».

– Her opptrer Facebook ikke i strid med Datatilsynets vedtak. Her baserer de annonsen på informasjon du selv har oppgitt og ikke på informasjon Facebook har samlet om hva du gjør og hva du har utvist interesse for, sier Søndersrød.

SE SVAR FRA PARTIENE LENGER NED I SAKEN

[ Eldreomsorgen er ganske god. Men ikke hver eneste gang ]

Mener SV har bedt Facebook profilere velgere

Tobias Judin er sjef for internasjonal seksjon hos Datatilsynet, og leder tilsynets sak mot Meta. Han mener reklamene fra norske partier viser at noen kanskje ikke har reflektert så mye over hva dette faktisk innebærer.

Han reagerer særlig på hvordan SV har valgt målgruppen for sin annonse, hvor Facebook opplyser at de viser annonser til folk som «ligner på eksisterende» følgere.

– Dette kalles for «lookalike audience». Da har SV bedt Meta om å profilere mulige SV-velgere. Det er kanskje ikke helt heldig, sier Judin.

Oslo tingrett behandler Metas krav om midlertidig forføyning Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, under tvistesaken mellom Facebook og Datatilsynet. (Fredrik Varfjell/NTB)

– SV har da bestilt en analyse: «Vennligst sammenstill dataene, analyser dem og markedsfør mot de som kan tenkes å stemme på oss».

Han presiserer at han ikke kan svare på om noen av annonsene konkret er ulovlige, fordi Datatilsynet ikke kan forhåndsdømme saker i mediene. Likevel legger han ikke skjul på at profileringen i SVs annonsekjøp er problematisk.

– Det man sitter igjen med er opplysninger om folks antatte politiske tilhørighet, sier han.

– Er det et problem?

– Meta skal ikke sitte på data om hva du skal stemme. Det er en privatsak. Men Facebook tar seg til rette, så du mister kontroll, sier han.

– Hva sier dette om partiene som kjøper disse annonsene?

– Om noe viser det en naivitet. Man tenker kanskje at siden dette finnes, så må det jo være lov.

– Er det ulovlig?

– Det svarer jeg av prinsipp ikke på. Vi saksbehandler ikke gjennom media. Men dette er naivt, og veldig problematisk. Kanskje de burde tenke seg om før de gjør dette igjen.

Problematisk annonsering

I annonsen fra Oslo Arbeiderparti viser Facebook til at den vises til folk som tidligere har sett en video på Oslo Aps side. Det er heller ikke nødvendigvis innafor, skal vi tro Judin.

– Det kan være ulike grunner til at folk har sett en video fra Arbeiderpartiets side. Det kan være tilfeldig, eller et aktivt valg. Det at Meta lagrer hvilke politiske videoer du ser på, er jo problematisk, sier han.

– Her har jo ikke Ap bestilt en aktiv analyse, men det er fortsatt problematisk. I realiteten er det jo sånn at man ofte ser på videoer fra partier man er mest interessert i. Jeg sier ikke at det er ulovlig, men det illustrerer jo at det ikke er rett fram, sier han.

– Arbeiderpartiet sier de har vurdert dette nøye i lys av saken mellom Datatilsynet og Meta. Men de har kanskje ikke tilpasset sin annonsering nok, eller?

– Igjen, jeg vil ikke forhåndsdømme. Alle må analysere hvorvidt de følger GDPR før de samler inn masse personopplysninger. Men bare det at politiske partier er på Facebook, når man veit hva de overvåker, er jo et dilemma. Du bidrar til datainnsamlingen når du er der, sier han.

Oslo Høyres annonse blir vist til folk som har vist interesse for helsevesen. Judin påpeker at Høyre i det minste ikke har bedt Meta lage ytterlige analyser på folk.

– At du er listet som interessert i helsevesen trenger ikke bety noe om dine standpunkter eller om din helse. Men det kan gjøre det. Det er hele tiden i gråsonelandet, sier Judin.

[ Se bildene fra Mela-festen i Oslo ]

SV: Vanskelig å holde seg unna Facebook

Oslo Høyre avviser at de bruker atferdsbasert annonsering.

– Vi bruker ikke data på atferd og har ikke brukt det i denne valgkampen. Vi benytter oss kun av demografi og interesser, eksempelvis helsevesen som i ditt tilfelle, svarer Oslo Høyre, ved fungerende kommunikasjonssjef Celine Dørum Pettersen.

– Det gjør vi for å nå ut med relevante budskap til velgerne. Vi har allerede tatt forholdsregler etter at Datatilsynet kom med et varsel til Meta. Vi bruker ikke data på atferd og vi fjernet all retargetingdata fra våre kampanjer. Vi forholder oss til det som til enhver tid er gjeldende regelverk, og vi vil selvsagt rette oss etter utfallet av saken mellom Meta og Datatilsynet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Vi er godt kjent med at Datatilsynet har lagt ned et midlertidig forbud mot atferdsbasert markedsføring på Metas kanaler, og følger denne situasjon tett, svarer Oslo SV, ved kommunikasjonsrådgiver Martin Uleberg.

– I valgkampen har vi vurdert det dit hen at vi fremdeles bruker flere av segmenteringsmulighetene som ligger i Meta, inntil det kommer klare anbefalinger fra Datatilsynet. Vi har satt opp annonsene våre slik vi har gjort en god stund, uten piksler for sporing, men rettet mot de vi tror har interesse av innholdet vårt, skriver han.

Uleberg understreker at SV skulle ønske Meta og andre aktører var underlagt langt strengere regler, så virksomheten ble både mer ansvarlig og etisk.

– SV skulle gjerne vært foruten en aktør som dominerer så totalt, men plattformen er vanskelig å holde seg unna, skriver han.

Til påstanden om at SVs annonsering er ulovlig, peker Uleberg på at Datatilsynets forbud er rettet mot Meta.

– Som parti og annonsør følger vi anbefalingene som kommer fra Datatilsynet, som per nå kun er valget om å benytte plattformene deres eller ikke, skriver Uleberg.

[ Østkantspellet på glattisen: Feirer 110 år med teater og arbeiderhistorie ]

Gjør ingen endringer

– Oslo Venstre har vurdert vår annonsering på Meta, og foreløpig gjør vi ingen endringer, skriver Kristin D. Marken, gruppesekretær og valgkampsjef i Oslo Venstre.

Hun forteller at de vurderer dette fortløpende i samarbeid med Venstre nasjonalt.

Venstre markedsfører seg som et parti som er svært opptatt av personvern, og i partiets prinsipprogram kan vi lese for eksempel at «Personlig informasjon skal ikke kunne bli en handelsvare uten den enkeltes samtykke». Samtidig annonserer Oslo Venstre mot folk som Facebook mener har vist interesse for alkohol.

– På samme måte som noen partier annonserer boligpolitikken sin mot folk som viser interesse for eiendom, vil vi nå folk som er interessert i uteliv og en mer liberal alkoholpolitikk. Dette er folk som aktivt har likt sider som handler om temaet. Vi er svært opptatt av personvern og bruker aldri sporingsdata fra fysisk aktivitet, skriver Marken i en melding til Dagsavisen.

Oslo Arbeiderparti svarer kort på våre spørsmål.

– På Facebook har Oslo Arbeiderparti i hovedsak valgt å annonsere geografisk, som naturlig nok er viktig for et kommuneparti i en kommunevalgkamp, og alder, samt at vi viser mer/annet innhold til de som allerede har sett eller engasjert seg i innhold fra vår Facebook-side, skriver partisekretær Øyvind Slåke i en e-post til Dagsavisen.

[ Ertes for «trøstesløse» valgplakater: – Trodde det var fleip ]

Dette er bruk av atferdsdata

Ove Vanebo er assosiert partner i advokatselskapet CMS Kluge, hvor han jobber med personvernjuss. Han mener at de politiske partiene her nærmer seg – og kan være over grensen for – å være juridisk ansvarlig for hvordan annonsene deres vises.

Ove Vanebo, her fra da han var statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet for Frp. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Og selv om partiene selv mener de ikke bruker atferdsdata er juristen av en annen oppfatning:

– Er dette eksempler på bruk av atferdsdata?

– Ja, det vil jeg si. Det avgjørende er at det behandles personopplysninger. For å rette annonser mot noen må jo det bety at man trekker veksler på noen data. Det virker som om dette er regulert av personopplysningsloven og GDPR, sier han.

På spørsmål om partiene dermed har gjort noe ulovlig er ikke Vanebo like klar.

– Det er tenkelig. Terskelen for å få ansvar er relativt lav hvis man er med på å bestemme kriterier for bruk, sier han.

[ Angriper ny Giske-bok: – Grovt overtramp mot varslerne ]

Frp best i klassen

Oslo Fremskrittspartis annonser blir «frikjent» av advokatene. De viser bare annonser til folk som er over 18 år.

– Vi annonserer kun på geografi. Bor du i Oslo, så får du. Og så er det kanskje en attenårsgrense på stemmerett, er blitt meg fortalt, sier Andreas Meeg-Bentzen, leder i Oslo Frp til Dagsavisen.

– Vi ønsker å annonsere til borgerne i Oslo. Da ser ikke jeg noen grunn til å finmaske noe mer enn det, sier han.

– Hva synes du om de andre partienes praksis?

– Vi er jo partiet for alle. Så vårt budskap er for høy og lav og tjukk og tynn. Jeg har ikke noen sterke meninger om hvordan de andre gjør det, men vi har valgt å gjøre det sånn, sier Meeg-Bentzen.

Facebooks prosessfullmektig, advokat Christian Reusch, ville ifølge NTB ikke kommentere saken overfor pressen da den amerikanske teknologigiganten møtte det norske Datatilsynet i Oslo tingrett tirsdag morgen.

[ Tviholder på milliardsluk: – Kommer til å bli realisert ]

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]