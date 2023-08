SV tar opp kampen om storbyene: – Høyre skal ikke føle seg for trygge

– I Oslo er det så jevnt, så jevnt! Det er snakk om noen hundre stemmer på midten der, så det skal vi klare. Høyre skal ikke føle seg for trygge på dette valget her, sier SVs førstekandidat i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun får støtte fra sine SV-kolleger i Bergen, Trondheim og Stavanger, henholdsvis Mikkel Grüner, Mona Berger og Sunniva Holmås Eidsvoll og Eirik Faret Sakariassen. Alle forsikrer de at SV er i siget, at det er jevnt mellom blokkene i deres by, og alle lover de Høyre og Erna Solberg skikkelig kamp om storbyene.

– Hadde smakt godt

Høyre-leder Erna Solberg sa til Dagsavisen tirsdag at hennes parti ligger svært godt an til å gjøre de store rødgrønne byene blå igjen, og at det er viktig mål for Høyre å ta tilbake storbyene, som alle styres av rødgrønne partier i dag. Det var særlig to byer hun tenkte ekstra mye på:

– Det hadde smakt godt å ta tilbake Oslo og Bergen. Det ligger mye prestisje i dette for oss, sa Solberg til Dagsavisen.

Men også en by som Trondheim, som har vært rødgrønn i hele 20 år, står høyt på Høyre-lederens ønskeliste for dette kommune- og fylkestingsvalget.

[ Tidenes mageplask av en valgkampåpning ]

SV mest fram

Men SV har ikke tenkt å la den tidligere statsministeren få oppfylt sin blå storbydrøm uten kamp. Dagsavisen treffer SVs toppkandidater i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger på SVs valgkampåpning i Oslo. Der er den rødgrønne stemningen høy og entusiastisk, selv om arrangementet foregår i de lokalene ved Akerselva som heter Blå.

– Vi ligger an til å gjøre det beste kommunevalget på 20 år, sier SV-leder Kirsti Bergstø fra scenen, og legger vekt på at SV kan sikre rødgrønt flertall i mange byer og lokalsamfunn.

SV fikk også en ekstra boost torsdag morgen, der en fersk kommunemåling, utført for Altinget og ABC Nyheter av Opinion, viser at SV er det partiet som går mest fram fra forrige måling. SV går opp 2,5 prosent og får en oppslutning på 9,1 prosent.

Men høyrebølgen er ellers sterk ved dette valget, og tidligere prognoser har vist at 9 av de 15 største kommunene og byene ligger an til å få borgerlig styre.

[ Raymond kraftig ut mot Erna ]

– Høyre skal få slite

Men SVs folk i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Oslos SVs Sunniva Holmås Eidsvoll har tro på at Oslo forblir rødgrønt, selv om Høyre har et lite overtak på målingene. Men hun tror altså at det blir helt nervepirrende jevnt.

– Men Høyre skal få slite i innspurten, og nå er vi i dytten. På TV2s valgprognose denne uka var SV faktisk byens nest største parti. Så det å stemme SV nå, er en effektiv måte å holde Høyre unna makta på, mener Eidsvoll.

SVs ordførerkandidat Mona Berger tror også at de rødgrønne beholder Trondheim, selv etter 20 års sammenhengende styre. Hun tror ikke de rødgrønne er i reell fare for å miste makten.

– Ikke hvis SV blir sterkt nok, og nå går også Ap litt opp på målingene. De aller fleste målingene og prognosene viser rødgrønt flertall, så vi har veldig trua på at vi skal beholde Trondheim, sier SVs ordførerkandidat i Trondheim, Mona Berger.

[ Dagsavisen mener: Var det andre atombomben virkelig nødvendig? ]

– Mye står på spill

Bergen SVs Mikkel Grüner har merket seg at Erna Solberg har svært lyst til å gjøre hjembyen sin blå igjen.

– Det skjønner jeg godt, sier Grüner, som likevel ikke har tenkt å la Erna får det som hun vil.

– I Bergen har vi en annen parlamentarisk situasjon enn i de andre byene. Der er SV i opposisjon, mens Ap styrer sammen med Venstre. På de fleste målingene er jevnt mellom blokkene, det er få mandater som skiller, og det er helt realistisk at vi kan ta makten. Hvis det skal skje, så må SV bli sterkt nok, sier han til Dagsavisen.

– Det er vi i SV som vil samle venstresiden, vi er det partiet som går til valg på å samle SV, Ap, Rødt og MDG, og danne byråd i Bergen med de partiene. Det står om få mandater, og det skal vi klare å få til. Men folk må skjønner at det er mye som står på spill, og at det er alvor nå, mener Grüner.

– Vi husker hvordan det gikk da Høyre styrte sist. Da blir det privatisering av velferd og kutt i eiendomsskatten, noe som kommer til å føre til kutt i den offentlige velferden.

[ Hun er 17 år og topper lista ]

– Har gode sjanser

SVs toppkandidat i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, kan også love Erna Solberg tøff kamp, på tross av at høyrebølgen også er sterk i det tradisjonelt blå Rogaland.

– Håpet er at vi skal få til et rødgrønt flertall i Stavanger, slik vi klarte det sist for fire år siden. Vi var underdogs den gangen, og slett ikke sikre på at vi ville vinne. Det er vi heller ikke nå, men jeg tror vi har gode sjanser. Jeg er optimistisk, sier Sakariassen til Dagsavisen.

– Vi har gjort noen store grep denne valgperioden, som jeg tror innbyggeren i Stavanger har merket veldig godt. Som gratis buss, sier han.

[ Equinors sjeføkonom beklager ekstremvær-kommentar ]