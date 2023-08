Equionors sjeføkonom beklager ekstremvær-kommentar

– En illustrasjon av at en gitt forventet vannmengde har ulik konsekvens for følelsen av katastrofe. Det er ikke bare været som har betydning, men hvor det treffer. Befolkningen i Bergen og Stavanger er ikke oppfordret til å jobbe hjemme i dag, tror jeg. Ønsker alle en god dag!, skrev sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness på nettstedet X/Twitter, tirsdag denne uka.

Han viser til værmeldinger fra Oslo, Bergen og Stavanger.

Ekstremværet «Hans» herjer i Norge, og har fått store konsekvenser for deler av Norges befolkning. Ekstremværet har ført til at områder er preget av flom og jord- og steinras. I flere kommuner er innbyggere blitt evakuert, og i Viken er det 2360 som er evakuert skriver NTB.

En illustrasjon av at en gitt forventet vannmengde har ulik konsekvens for følelsen av katastrofe. Det er ikke bare været som har betydning, men hvor det treffer. Befolkningen i Bergen og Stavanger er ikke oppfordret til å jobbe hjemme i dag, tror jeg. Ønsker alle en god dag!

Reagerer på uttalelsen

Ingrid Liland (MDG) reagerer på Eirik Wærness' melding på nettstedet X / Twitter. (Geir Olsen/NTB)

En av dem som reagerte på uttalelsen til Wærness er Miljøpartiet De Grønnes nestleder Ingrid Liland. Hun svarer selv på nettstedet X/Twitter:

– En skulle tro at geografiforståelsen var større i Equinor og at respekten for tragedier som gjør mange menneskers liv var på plass. Lett å le av andres tragedie når en sitter trygt i det gitt. Burde de ikke bruke tiden på energiomstillingen som kan forhindre mer ekstremvær?, skriver hun.

– Eirik Wærness sammenligner Oslo og Vestlandets vær. Men ulik geografi gjør at konsekvensene blir helt ulike. Det burde være unødvendig å fortelle til noen som jobber med energi, sier Liland til Dagsavisen.

– Vi er vitne til det som for ganske mange er en stor tragedie. Folk får snudd livene sine på hodet og kjenner seg utrygge, sier hun.

Liland synes det er smakløst at folk som har tjent gode penger på fossil energi, som er en av faktorene som påvirker klimakrisen, bruker sin posisjon til å bagatellisere situasjonen menneskene som er rammet står i.

Beklager seg

Eirik Wærness beklager via Equinors pressekontakt for meldingen har skrev på X/Twitter.

– Dette kom helt feil ut fra min side, og jeg må bare beklage. Det representerer heller ikke Equinor sitt syn, sier han.

