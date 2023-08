Solberg om storbyvalget: – Det hadde smakt godt å ta tilbake Oslo og Bergen

De store byene i Norge styres alle i dag av ordførere og byrådsledere fra Arbeiderpartiet, som siden forrige kommunevalg i 2019 har tronet som selve storbypartiet i Norge. De har også hatt makten i 15 av de største kommunene. Dette har Høyre-leder Erna Solberg og hennes hær av lokale listetopper tenkt å gjøre noe med i det kommende kommune- og fylkestingsvalget 11. september.

– Det er klart det er et mål for oss å ta tilbake de store byene. Vi mistet mange både i 2015 og i 2019. Det hadde smakt godt å ta tilbake Oslo og Bergen. Det ligger mye prestisje i dette for oss, sier Solberg til Dagsavisen.

Gøy med Lillestrøm

Samtidig presiserer Høyre-lederen at hun selvsagt også hadde likt å vinne tilbake Trondheim, der Høyre mistet makten for hele 20 år siden, i kommune- og fylkestingsvalget i 2003.

– Jeg syns også det er gøy med steder som Lillestrøm, der Ap har hatt makten i 100 år, hvor det nå ligger an til kanskje få et skifte, sier Høyre-lederen.

I øyeblikket viser målingene at de rødgrønne kan greie å beholde både Trondheim, ifølge Pollofpolls.no, men at det ser stygt ut for dem i de andre store byene. Både Oslo, Bergen og Stavanger kan stå for fall for venstresiden. En rapport Rødt kom med før sommeren, viste at halvparten av alle nordmenn kommer til å bo i en kommune styrt av høyresiden etter valget, hvis prognosene slår til. Der vil 9 av de 15 største kommunene og byene ligge an til å få borgerlig styre.

– Ja, heldigvis er det en god del av byene vi ligger godt an til å ta tilbake igjen. Men det er tett mange steder, sier Solberg, som tirsdag talte til Høyres stortingsgruppe som var samlet til valgkampstart i Høyres Hus.

Ordfører-jakt

Hun fikk stor applaus fra salen da hun bekjentgjorde et annet, viktig mål i denne valgkampen: Å doble antall Høyre-ordførere. Det skulle bli 70 høyreordførere, ettersom Høyre i perioden 2019-2023 har hatt ordføreren i 35 kommuner.

– Vårt mål i denne valgkampen er å overbevise nok velgere til at vi kan doble antallet Høyre-ordførere. Skal jeg dømme etter stemningen når jeg er ute, så er det målet innen rekkevidde. Og vel så det. Det skal vi glede oss over. Men aldri ta for gitt, advarte hun.

Selv om Høyre har ligget rundt 30-tallet på de fleste meningsmålinger de siste månedene, nå sist på TV2s valgprognose for august, så advarte altså Solberg partifellene om å ta seieren på forskudd. Hun presiserer også overfor Dagsavisen at Høyre ikke bare jakter på store byer og ordførerrekorder.

– Vi ønsker jo også et mangfold av kommuner, og at vi er representert i alle deler av landet, sier hun.

Høyre prøver seg også på mer upløyd mark: Etter samlingen i Høyres Hus tirsdag, var planen at hele Høyres stortingsgruppe, med Solberg spissen, skulle banke på dører i Groruddalen, med start på Vestli. Der har Høyre aldri vært sterke. Tradisjonelt har dalen vært Ap-land, og til en viss grad Frp-land.

Nasjonale saker

Høyre-lederen la i talen vekt på at kommunevalgkampen selvsagt skal handle mest om lokale saker i den enkelte kommunene.

– Men vi har også noen nasjonale saker, som er viktige for oss alle, sa den tidligere statsministeren.

– Det dreier seg om flere kvalifiserte lærere i skolen, flere faglærte i eldreomsorgen, raskere saksbehandlingstid i kommunene for jobbskaperne, og at kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede. Dette er altså saker vi vil jobbe med i alle kommuner, sa Solberg, som avsluttet talen med si at ingen høyrefolk kan få hvile på sine laurbær før etter at valglokalet er stengt 11. september.

