Kraftig ut mot Ernas bagatellisering av «Hans»: – Skuldertrekk

– Det er ingenting med Hans i Oslo som har vært ekstremt i det hele tatt. Det er som en vanlig september i Bergen, sa Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen tirsdag, før hun satte seg på Høyrebussen for å drive dørbank og valgkamp i Groruddalen.

Den slags kommentarer om ekstremværet som har rammet Norge denne uka vil ikke byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ha noe av.

– Høyres partileder driver valgkamp for Oslo Høyre og benytter i den anledning sitt besøk på å bagatellisere den situasjonen som folk i byen vår har stått i de siste døgnene, skriver han på sin Facebookside.

Skuldertrekk

Byrådslederen presiserer at det verste av «Hans» ikke har truffet Oslo, men at det for mange er en fattig trøst.

– Mange har fått skader på verdier og eiendom, flere har ikke kunnet komme seg rundt i, eller ut av byen som planlagt. Det har vært stengte ferdselsårer og påvirkede avganger i kollektivtrafikken. Forsikringsselskapene varsler om flere hundre saker. Mange har vært engstelige og redde, skriver Johansen.

– Det er ennå for tidlig å oppsummere skadene og omfanget som været de siste dagene har forårsaket. Ikke minst i regionen rundt Oslo og oppover på Innlandet er naturkreftene fortsatt i sving. Dette kan vi ikke ta lett på, legger han til.

Erna Solberg åpnet Oslo-valgkampen med busstur til Groruddalen tirsdag kveld. (Aslak Borgersrud)

Han advarer mot at Norge og Oslo i årene framover vil få mer ekstremvær som følge av klimaendringene.

– Jeg tror ikke det er rett av en partileder og tidligere statsminister som Erna Solberg å svare på det med et skuldertrekk, skriver Johansen.

– Enorme skader

Også SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski reagerer på Solbergs uttalelser om ekstremværet.

– Hva er greia med å tøffe seg sånn om været? Ekstremværet Hans får helt åpenbart katastrofale konsekvenser. Det er ikke verst i Oslo, men rett utenfor er det enorme skader, skriver hun på sin Facebookside.

Ekstremværet «Hans» har i skrivende stund ført til tusenvis av evakuerte på østlandet, flom, ødelagte bruer og veier, ras og enorme tap av eiendom og verdier.

