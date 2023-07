Saken oppdateres

– Jeg tenkte at jeg som norsk borger, som alle andre, kunne kjøpe enkeltaksjer i store, norske, solide industriselskaper som er viktig for landet. Og det står nå veldig klart for meg at det er en åpenbar feilvurdering, sier Borten Moe til E24.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Han skal nå ha solgt aksjene.