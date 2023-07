Høyretopp sjokkert over Oslo-byrådet: – Aldri sett maken til inkompetanse

– Jeg er sjokkert over hvordan denne saken har utviklet seg, sier Eirik Lae Solberg.

Han har lest Dagsavisens sak om Campus Ekeberg, hvor det kom fram at idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) legger storprosjektet dødt. Byrådet vil ikke gi idretten lånegarantien som skal til for å gjennomføre prosjektet. Og de vil ikke signere noen leieavtale for en videregående skole på Ekebergsletta.

– Her har Oslo kommune mulighet til å bygge Norges største anlegg for breddeidrett og et flott tilbud til barn og unge særlig sør i byen. Og så klarer Oslo kommune å søle bort den muligheten, sier Høyres byrådslederkandidat.

Han er klar på at Campus Ekeberg nå blir en viktig valgkampsak for Oslo Høyre.

– Det er mange idrettslag, særlig i Oslo sør, som ville fått en enestående mulighet med dette anlegget. Og det klarer byrådet å skusle bort, sier Lae Solberg irritert.

Han trekker fram Troll Karate på Søndre Nordstrand, Step Up danseklubb på Lambertseter, og Bækkelaget Sportsklubb som noen av klubbene som ville fått glede av de tre planlagte kampsporthallene og sju planlagte dansesalene, i tillegg til flerbrukshallen og skolen.

Mener Oslo er stor nok til å gi garanti

– Det er sjokkerende. Det er heller ikke til å tro at byrådet har klart å søle bort 200-300 millioner på å planlegge prosjektet, når vi ender her. Vi har et idrettsfiendtlig byråd. Jeg har aldri sett maken til inkompetanse. Det meste dette byrådet tar i blir til gråstein. Det er dette et eksempel på, raser han.

Eirik Lae Solberg er byrådslederkandidat for Oslo Høyre. (Aslak Borgersrud)

Tunga på vektskåla har vært en lånegaranti på 1,7 milliarder kroner. Oslo Idrettskrets og Bækkelaget Sportsklubb, som skulle bygge anlegget, trengte en garanti for de pengene fra Oslo kommune for å få lån til å starte bygginga. Byrådet mener de ikke har lov til å gi den garantien, fordi det ville være for stor risiko for kommunen. Det argumentet kjøper ikke Lae Solberg.

– De oppfører seg om Oslo er på størrelse med Tydal. De har 700 innbyggere. Oslo har 700.000 innbyggere, sier han.

Og han lover at kommunen vil gi den garantien, hvis han får flertall etter valget.

– Også hvis kommuneadvokaten sier at det har du ikke lov til?

– Da må man be om en ny juridisk vurdering. Dette er et område hvor kommunen må være villig til å ta den risikoen det er å bygge. Dette er jeg bare nødt til å realisere, sier han.

[ Folk fra østkanten betaler mest bompenger: – Det skal jo ikke være sånn ]

Har allerede bedt om ny vurdering

– Jeg skjønner at Høyre er i valgkampmodus, men her er Eirik ordentlig uredelig mot idretten, kontrer idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

– En erfaren politiker som ham vet godt at med lånegaranti så holder det ikke med vilje, man må også følge loven. Loven er veldig tydelig: kommunen har kun adgang til å gi lånegaranti hvis det ikke påfører kommunen vesentlig økonomisk risiko. Eirik lover over bordet bort en garanti til nesten 2 milliarder, som han vet er ulovlig, og som vil bli stoppet av statsforvalteren. Det er å føre idretten bak lyset i et desperat forsøk på å vinne valget, skriver Samy Gamal i en epost til Dagsavisen.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo (Aslak Borgersrud)

– Det synes jeg er useriøst av en byrådslederkandidat, legger han til.

Idrettsbyråden forteller at han allerede har bedt kommuneadvokaten om å gjøre en ny vurdering flere ganger, uten at det har forandret konklusjonen. Nå vil han heller bygge nye idrettsanlegg, enn å tenke på de som ikke ble noe av.





Sånn skulle det se ut, det store idretts- og skolebygget rundt Ekeberghallen. Nå kan det være det ikke blir noe av. (Backe)

– Jo fortere vi kan komme i gang med å bygge anlegg, jo bedre. Det er synd at Høyre heller vil bruke tid på valgkampløfter om en løsning som det er null realisme i, skriver Samy Gamal.

[ Kommunekrangel kan velte nytt kreftsenter til 1,5 milliard ]

---

Campus Ekeberg

Fire nye flerbrukshaller, én turnhall, sju dansesaler, tre-fire saler for kampsport og treningssenter. Pluss nye lokaler til Bækkelagets Sportsklub, Norway Cup og Oslo idrettskrets. Det, pluss en nyoppussa Ekeberghall, har vært drømmen til Oslo-idretten.

Prosjektet skulle også inneholde en videregående skole. Etter planen for 595 elever fra Lambertseter og Holtet videregående skole, som skulle slås sammen til én. Skolestart var opprinnelig planlagt til 2023.

Prosjektet drives av Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub, men har vært avhengig av både lånegarantier og langsiktige leieavtaler fra Oslo kommune.

I sommer ble det kjent at den rødgrønne makta i Oslo legger prosjektet dødt.

---

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]