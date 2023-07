Folk fra østkanten i Oslo betaler mest bompenger: – Det skal jo ikke være sånn

Folk i Oslo betaler mest i bompenger i hele landet. Men det er store forskjeller også innad i Oslo. Er du bilist, og bor i bydel Alna i Groruddalen, betaler du i snitt 536 kroner i bompenger i måneden. Men hvis du er så heldig å bo på vestkanten, for eksempel i Vestre Aker, slipper du unna med 360 kroner.

Nye tall fra Fremtind Service, som er det store bompengeinnkrevingsselskapet i Oslo, viser at tallene er helt konsekvente til fordel for folk i Oslo vest. De som betaler mest er Alna, Bjerke, Østensjø og Stovner. De som betaler minst er Vestre Aker, Ullern, St. Hanshaugen og Frogner.

– Ja, det har vi også observert, sier Fremtind Service-direktør Svein Skovly til Dagsavisen.

Svein Skovly er kommersiell direktør i Fremtind Service. (Fremtind Service)

– Tidligere antok vi at det var forskjellen i utbredelse av elbiler i øst og vest som utgjorde forskjellen. Men nå så ser vi at også for de som har elbil, er det en klar forskjell. På østkanten kommer man ut med høyere bompengebetaling enn vest, sier han.

– Hvorfor er det sånn?

– Det kan man ha noen hypoteser om. Det kan jo være mindre fleksibilitet med tanke på å reise tidlig fra jobb, for eksempel. At folk må reise også når det er rushtid, at sånne ting slår inn. Men det er en markant forskjell, både i bompengebelastning og antall elbiler, mellom Oslo øst og vest, sier Skovly.

Må vurdere å flytte bommene

Morten Edvardsen, bystyrerepresentant for Senterpartiet i Oslo, tror det er geografiske grunner til hvorfor østkantfolk betaler mer. Han mener plasseringen av bomstasjonene, eller bomsnittene som det kalles, slår sosialt urettferdig ut.

– De som har dårligst råd betaler mest. Bomsnittene burde vært plassert sånn at bompengene ble hentet inn mer sosialt rettferdig, sier Edvardsen.

Morten Edvardsen (Sp). (Senterpartiet)

Senterpartipolitikeren mener det viktigste er å få folk over på kollektivtransport. Og han setter behovene der i sammenheng med de nye tallene fra Fremtind.

– Østkanten venter på nytt signalanlegg på linje fem. Likevel prioriterer man Fornebubanen. Mye av det som er sårt tiltrengt i Oslo øst kommer ikke, sier han.

Nå vil han se på om bomsnittene bør flyttes, fysisk.

– Vi må se på om de er plassert riktig. Det skal jo ikke være sånn at de som bor der folk har dårligst råd må betale mest, sier han.

Oslo dyrest i Norge

Tallene fra Fremtind Service viser også at Oslofolk betaler mest i hele landet, for bompenger.

– Ja, det stemmer. I de største byene er det høyest bompengebetaling. Fem på topp er Oslo, Stavanger, Ålesund, Bergen og Trondheim. De såkalte «bypakkene», det er de som driver opp bompengebetalingen, sier Skovly.

Han forteller at Fremtind service håndterer rundt 60 prosent av alle bompengepasseringer i Norge. Nå som elbilister ikke lenger kan kjøre gratis gjennom bomstasjonene har de blitt betydelige bidragsytere i bompengekassa.

– Elbilister kjører betydelig mer enn de som har fossilbiler. Men de betaler fortsatt betydelig mindre enn de som kjører fossilbil. Første halvår i 2023 har den gjennomsnittlige norske elbilisten betalt 259 kroner i bompenger, mens de som kjører fossilbil har betalt 309, forteller Skovly.

Oslobilister med elbil har i gjennomsnitt 62 prosent flere bompasseringer enn fossil-bilistene. For landet totalt viser tallene at elbilistene har 90 prosent flere bompasseringer enn øvrige bilister. Siden året før har elbilisten hatt en økning på hva de betaler tilsvarende 50 prosent, mens fossilbilistens bomregning har økt med 21 prosent.

Fremtind Service krevde i 2022 inn i overkant av 6,5 milliarder kroner i bompenger.

En som uansett ikke rammes av bomprisene er nettopp Senterparti-politiker Edvardsen. Han bor nemlig på Grünerløkka, og eier ikke bil.

– Jeg hadde en for mange år siden, men kvitta meg med den da beboerparkeringa kom. Irriterende nok, så virker det, flirer han.

