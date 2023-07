Putins kynisme

Russlands president Vladimir Putin har ikke villet forlenge kornavtalen. Dermed blir det ikke lenger trygt for Ukraina å eksportere korn til globale markeder gjennom Svartehavet. Millioner av mennesker risikerer å sulte. Og Ukraina blir naturlig nok hardt rammet økonomisk.

Kornavtalen, som har blitt forlenget flere ganger, utløp natt til tirsdag. Det dreier seg om en FN-avtale som Tyrkia var med på å framforhandle. Avtalen har sikret at Ukraina kan sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip i Svartehavet.

Men nå trakk Vladimir Putin seg fra avtalen. Russland stiller en rekke betingelser for å bli med på en ny forlengelse. Russerne krever blant annet forbedrede muligheter for eksport av korn og gjødsel. Det handler blant annet om at det russiske kornselskapet skal få tilgang til betalingssystemet Swift.

Fra flere hold blir Russland oppfordret til å forlenge avtalen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt, EU-president Ursula van der Leyen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som fordømmer Russlands opptreden i denne saken.

President Volodomyr Zelenskyj varsler at Ukraina vil fortsette å eksportere korn via Svartehavet selv om Putin nå har trukket seg fra den ene avtalen, som gjaldt mellom Russland, Tyrkia og FN. Den andre avtalen mellom Ukraina, Tyrkia og FN gjelder fortsatt. Det er imidlertid uklart hvordan skip og frakt skal kunne forsikres i en krigssone uten sikkerhetsgarantier.

Kornavtalen har stort sett fungert bra fram til nå. Kornprisene, som skjøt i været da Russland gikk til krig mot Ukraina, gikk ned igjen med 20 prosent da kornavtalen ble inngått i august i fjor. Dette er spesielt viktig for mange land i Afrika, hvor sult og fattigdom er livets realitet for millioner av mennesker. Når kornavtalen nå har blitt satt på vent, er det nettopp dette kontinentet som blir hardest rammet.

Det er imidlertid å håpe at vi kan unngå en ny matvarekrise. Omverden står bedre rustet nå enn for ett år siden. Det ligger an til en god kornhøst i flere land, og det meldes om mer korn på lager globalt. Men likevel vil kornprisene ventelig gå noe opp igjen som følge av at kornavtalen ikke forlenges.

Det er ikke bare ukrainerne som lider under Russlands krigføring. Millioner av mennesker andre steder i verden risikerer å sulte som følge av Russlands kyniske og forkastelige opptreden. President Vladimir Putin skyr dessverre ikke noe virkemiddel.

